https://ria.ru/20221229/puteshestviya-1841750319.html
Названы самые популярные страны для путешествий в новогодние каникулы
Названы самые популярные страны для путешествий в новогодние каникулы - РИА Новости, 29.12.2022
Названы самые популярные страны для путешествий в новогодние каникулы
Определены самые востребованные у самостоятельных туристов направления для путешествий в новогодние праздники, сообщает Купибилет. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T05:59
2022-12-29T05:59
2022-12-29T05:59
туризм
туризм
новости - туризм
новый год
израиль
турция
армения
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные у самостоятельных туристов направления для путешествий в новогодние праздники, сообщает Купибилет.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования и выяснили, что самым популярным зарубежным маршрутом стала Турция: 28 процентов покупок проездных документов за границу пришлось на эту страну. Армению выбрали 16 процентов клиентов, Израиль и Азербайджан — по семь процентов, Узбекистан — пять процентов. В этом году Израиль вытеснил из пятерки лидеров Молдавию, которая была в прошлом году на третьем месте.Самое популярное пляжное направление — ОАЭ (три процента перелетов оплачены туда), доля Таиланда и Египта — по два процента.Средняя стоимость билетов за рубеж на новогодние праздники за год увеличилась на 68 процентов, до 23,2 тысячи рублей. Рост цен на внутренние перелеты составил 28 процентов, до восьми тысяч рублей.Самое востребованное направление для поездок по РФ — Москва, 23 процента билетов куплены туда. В Санкт-Петербург отправится 15 процентов туристов, в Сочи — семь процентов. В этом году в пятерку лидеров вошли также Минеральные Воды и Калининград, вытеснившие оттуда востребованные год назад Махачкалу и Краснодар.
https://ria.ru/20221208/kruizy-1837003950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, новый год, израиль, турция, армения
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Новый год, Израиль, Турция, Армения
Названы самые популярные страны для путешествий в новогодние каникулы
Купибилет: Турция – самое популярное направление для самостоятельных поездок на Новый год