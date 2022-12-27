https://ria.ru/20221227/puteshestviya-1841444004.html

В России стали чаще открывать новые гостиницы

В России стали чаще открывать новые гостиницы - РИА Новости, 27.12.2022

В России стали чаще открывать новые гостиницы

Эксперты рассказали, сколько новых отелей появилось в России в 2022 году, сообщает сервис бронирования Check in. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T03:45

2022-12-27T03:45

2022-12-27T03:45

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько новых отелей появилось в России в 2022 году, сообщает сервис бронирования Check in.Специалисты проанализировали открытые данные и выяснили, что в текущем году по сравнению с прошлым в стране на 35,6 процента увеличилось число новых мест размещения.В 2022 году с 3578 до 5069 выросло число юрлиц и ИП, в регистрационных документах которых указан ОКВЭД 55. То есть в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности прописано, что они занимаются предоставлением мест для временного проживания.Больше всего новых объектов размещения появилось в Краснодарском крае — 575, на семь меньше — в Москве. В Санкт-Петербурге — 320, Подмосковье — 266, Карачаево-Черкесии — 227, Дагестане — 139.Пик открытия новых гостиниц в 2022 году пришелся на май, июль и сентябрь.

https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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