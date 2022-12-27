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В России стали чаще открывать новые гостиницы - РИА Новости, 27.12.2022
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Туризм
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В России стали чаще открывать новые гостиницы
В России стали чаще открывать новые гостиницы - РИА Новости, 27.12.2022
В России стали чаще открывать новые гостиницы
Эксперты рассказали, сколько новых отелей появилось в России в 2022 году, сообщает сервис бронирования Check in. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T03:45
2022-12-27T03:45
туризм
туризм
новости - туризм
отели
гостиницы
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько новых отелей появилось в России в 2022 году, сообщает сервис бронирования Check in.Специалисты проанализировали открытые данные и выяснили, что в текущем году по сравнению с прошлым в стране на 35,6 процента увеличилось число новых мест размещения.В 2022 году с 3578 до 5069 выросло число юрлиц и ИП, в регистрационных документах которых указан ОКВЭД 55. То есть в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности прописано, что они занимаются предоставлением мест для временного проживания.Больше всего новых объектов размещения появилось в Краснодарском крае — 575, на семь меньше — в Москве. В Санкт-Петербурге — 320, Подмосковье — 266, Карачаево-Черкесии — 227, Дагестане — 139.Пик открытия новых гостиниц в 2022 году пришелся на май, июль и сентябрь.
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туризм, новости - туризм, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Отели, Гостиницы
03:45 27.12.2022
 
В России стали чаще открывать новые гостиницы

Эксперты: в 2022 году в России было открыто более пяти тысяч отелей

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкОтель "Добрыня", хутор Гуамка
Отель Добрыня, хутор Гуамка - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько новых отелей появилось в России в 2022 году, сообщает сервис бронирования Check in.
Специалисты проанализировали открытые данные и выяснили, что в текущем году по сравнению с прошлым в стране на 35,6 процента увеличилось число новых мест размещения.
В 2022 году с 3578 до 5069 выросло число юрлиц и ИП, в регистрационных документах которых указан ОКВЭД 55. То есть в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности прописано, что они занимаются предоставлением мест для временного проживания.
Больше всего новых объектов размещения появилось в Краснодарском крае — 575, на семь меньше — в Москве. В Санкт-Петербурге — 320, Подмосковье — 266, Карачаево-Черкесии — 227, Дагестане — 139.
Пик открытия новых гостиниц в 2022 году пришелся на май, июль и сентябрь.
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