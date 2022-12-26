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В аэропорту Нового Уренгоя открыли терминал в виде чума

В аэропорту Нового Уренгоя открыли терминал в виде чума - РИА Новости, 26.12.2022

В аэропорту Нового Уренгоя открыли терминал в виде чума

ВЭБ профинансировал модернизацию аэропорта в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе на 7,5 миллиарда рублей, в рамках проекта открыт новый терминал в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:06

2022-12-26T13:06

2022-12-26T13:15

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. ВЭБ профинансировал модернизацию аэропорта в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе на 7,5 миллиарда рублей, в рамках проекта открыт новый терминал в виде чума, говорится в сообщении госкорпорации. "В тестовую эксплуатацию запущен новый терминал аэропорта Нового Уренгоя... Комплексная модернизация аэропорта началась в 2019 году с реконструкции взлетно-посадочной полосы и перрона, работы по которым уже завершены. Общая стоимость проекта превышает 12 миллиардов рублей, из них 7,5 миллиарда рублей предоставил ВЭБ.РФ, в том числе 3,7 миллиарда рублей – за счет льготного софинансирования Минвостокразвития России", – отмечается в пресс-релизе. Обслуживание всех пассажиров с 26 декабря переведено в новый аэровокзал. А 25 декабря состоялся первый тестовый рейс – терминал принял рейс из Салехарда. Новый терминал оснащен тремя телескопическими трапами, 12 стойками регистрации, а его пропускная способность – 840 пассажиров в час. "В основе архитектурной концепции терминала лежит образ чума – традиционного жилища народов Севера. Он воплощает в себе идею сохранения тепла и уюта", – отметили в ВЭБ. "Аэропорт в Новом Уренгое в полной мере отвечает современным требованиям к качеству обслуживания пассажиров и воздушных судов, – заключил заместитель председателя ВЭБа Юрий Корсун. – Участие ВЭБ.РФ позволило обеспечить повышение финансовой устойчивости проекта, в том числе за счет привлечения дальневосточной субсидии – льготного финансирования для приоритетных проектов, находящихся на территории территория ДВ и Арктики".

https://ria.ru/20221125/domodedovo-1834272099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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