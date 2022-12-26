13:06 26.12.2022 (обновлено: 13:15 26.12.2022)
В аэропорту Нового Уренгоя открыли терминал в виде чума
ВЭБ профинансировал модернизацию аэропорта в Новом Уренгое на 7,5 миллиарда рублей
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. ВЭБ профинансировал модернизацию аэропорта в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе на 7,5 миллиарда рублей, в рамках проекта открыт новый терминал в виде чума, говорится в сообщении госкорпорации.
"В тестовую эксплуатацию запущен новый терминал аэропорта Нового Уренгоя... Комплексная модернизация аэропорта началась в 2019 году с реконструкции взлетно-посадочной полосы и перрона, работы по которым уже завершены. Общая стоимость проекта превышает 12 миллиардов рублей, из них 7,5 миллиарда рублей предоставил ВЭБ.РФ, в том числе 3,7 миллиарда рублей – за счет льготного софинансирования Минвостокразвития России", – отмечается в пресс-релизе.
Обслуживание всех пассажиров с 26 декабря переведено в новый аэровокзал. А 25 декабря состоялся первый тестовый рейс – терминал принял рейс из Салехарда.
Новый терминал оснащен тремя телескопическими трапами, 12 стойками регистрации, а его пропускная способность – 840 пассажиров в час.
"В основе архитектурной концепции терминала лежит образ чума – традиционного жилища народов Севера. Он воплощает в себе идею сохранения тепла и уюта", – отметили в ВЭБ.
"Аэропорт в Новом Уренгое в полной мере отвечает современным требованиям к качеству обслуживания пассажиров и воздушных судов, – заключил заместитель председателя ВЭБа Юрий Корсун. – Участие ВЭБ.РФ позволило обеспечить повышение финансовой устойчивости проекта, в том числе за счет привлечения дальневосточной субсидии – льготного финансирования для приоритетных проектов, находящихся на территории территория ДВ и Арктики".