https://ria.ru/20221228/karta-1841871409.html
Чернышенко анонсировал скорое появление "Карты туриста"
Чернышенко анонсировал скорое появление "Карты туриста" - РИА Новости, 28.12.2022
Чернышенко анонсировал скорое появление "Карты туриста"
"Карта туриста" для безналичных расчетов иностранных граждан в России может появиться в ближайшее время, въезжающие в страну смогут быстро ее активировать и... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:39
2022-12-28T12:39
2022-12-28T12:42
туризм
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дмитрий чернышенко
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Карта туриста" для безналичных расчетов иностранных граждан в России может появиться в ближайшее время, въезжающие в страну смогут быстро ее активировать и пользоваться для платежей, не входя в конфликт с международным законодательством, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Планы создать "Карту туриста" для безналичных расчетов иностранных граждан в России озвучил в понедельник министр экономического развития Максим Решетников. "Правительство поручило Минэкономразвития разработать такую карту. Она может быть виртуальной, может быть пластиковая карта "Мир", которая позволяет нерезиденту при въезде в страну быстро эту карту активировать, перевести на нее необходимое количество средств и уезжая, например, перевести их обратно, не входя в конфликт с международным законодательством. Центробанк активно занимается этим вопросом, нас поддерживает, и думаю, что в ближайшее время это будет сделано", - сказал Чернышенко в интервью телеканалу "Россия 24". Он также уточнил, что за девять месяцев этого года более 7,5 миллионов иностранных граждан въехали в Россию.
https://ria.ru/20221227/turizm-1841701396.html
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технологии, дмитрий чернышенко, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, туризм, новости - туризм
Туризм, Технологии, Дмитрий Чернышенко, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников, Туризм, Новости - Туризм
12:39 28.12.2022 (обновлено: 12:42 28.12.2022)
Чернышенко анонсировал скорое появление "Карты туриста"
Чернышенко: "Карта туриста" для иностранцев появится в России в ближайшее время