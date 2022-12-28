https://ria.ru/20221228/karta-1841871409.html

Чернышенко анонсировал скорое появление "Карты туриста"

Чернышенко анонсировал скорое появление "Карты туриста" - РИА Новости, 28.12.2022

Чернышенко анонсировал скорое появление "Карты туриста"

"Карта туриста" для безналичных расчетов иностранных граждан в России может появиться в ближайшее время, въезжающие в страну смогут быстро ее активировать и... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:39

2022-12-28T12:39

2022-12-28T12:42

туризм

технологии

дмитрий чернышенко

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Карта туриста" для безналичных расчетов иностранных граждан в России может появиться в ближайшее время, въезжающие в страну смогут быстро ее активировать и пользоваться для платежей, не входя в конфликт с международным законодательством, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Планы создать "Карту туриста" для безналичных расчетов иностранных граждан в России озвучил в понедельник министр экономического развития Максим Решетников. "Правительство поручило Минэкономразвития разработать такую карту. Она может быть виртуальной, может быть пластиковая карта "Мир", которая позволяет нерезиденту при въезде в страну быстро эту карту активировать, перевести на нее необходимое количество средств и уезжая, например, перевести их обратно, не входя в конфликт с международным законодательством. Центробанк активно занимается этим вопросом, нас поддерживает, и думаю, что в ближайшее время это будет сделано", - сказал Чернышенко в интервью телеканалу "Россия 24". Он также уточнил, что за девять месяцев этого года более 7,5 миллионов иностранных граждан въехали в Россию.

https://ria.ru/20221227/turizm-1841701396.html

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технологии, дмитрий чернышенко, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, туризм, новости - туризм