https://ria.ru/20221228/gonkong-1841886919.html

Гонконг отменяет ПЦР-тесты по прибытии для иностранных туристов

Гонконг отменяет ПЦР-тесты по прибытии для иностранных туристов - РИА Новости, 28.12.2022

Гонконг отменяет ПЦР-тесты по прибытии для иностранных туристов

Власти Гонконга объявили об отмене ПЦР-тестов по прибытии для иностранных туристов с 29 декабря, сообщает в среду Channel News Asia со ссылкой на главу... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:16

2022-12-28T15:16

2022-12-28T15:16

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Власти Гонконга объявили об отмене ПЦР-тестов по прибытии для иностранных туристов с 29 декабря, сообщает в среду Channel News Asia со ссылкой на главу администрации Джона Ли."Город достиг относительно высокого уровня вакцинации, что создает противоэпидемический барьер", — объяснил Ли.Помимо тестов по прилете, не нужно будет предоставлять сертификаты о вакцинации для получения доступа к большинству общественных мест, также отменяется требование о соблюдении социальной дистанции на собраниях более 12 человек.Ли добавил, что из обязательных требований для зарубежных путешественников останется только масочный режим. Но в скором времени власти планируют снять вообще все ограничения. "Нам нужно время, чтобы сделать это, мы готовились к этому шесть месяцев", — уточнил он. — Мы делаем все это в соответствии с нашей местной эпидемической обстановкой".По мнению властей, отмена антиковидных мер приведет к увеличению числа туристов, которые избегали поездок в Гонконг из-за строгих правил.Сейчас для въезда в Гонконг россиянам необходим сертификат о прохождении полного курса вакцинации ("Спутник V" подходит) и отрицательный антиген-тест, сделанный за 24 часа до посадки на рейс.

https://ria.ru/20221227/kitay-1841554691.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, гонконг, коронавирус covid-19, китай