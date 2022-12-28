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Гонконг отменяет ПЦР-тесты по прибытии для иностранных туристов - РИА Новости, 28.12.2022
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Туризм
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Гонконг отменяет ПЦР-тесты по прибытии для иностранных туристов
Гонконг отменяет ПЦР-тесты по прибытии для иностранных туристов - РИА Новости, 28.12.2022
Гонконг отменяет ПЦР-тесты по прибытии для иностранных туристов
Власти Гонконга объявили об отмене ПЦР-тестов по прибытии для иностранных туристов с 29 декабря, сообщает в среду Channel News Asia со ссылкой на главу... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:16
2022-12-28T15:16
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Власти Гонконга объявили об отмене ПЦР-тестов по прибытии для иностранных туристов с 29 декабря, сообщает в среду Channel News Asia со ссылкой на главу администрации Джона Ли."Город достиг относительно высокого уровня вакцинации, что создает противоэпидемический барьер", — объяснил Ли.Помимо тестов по прилете, не нужно будет предоставлять сертификаты о вакцинации для получения доступа к большинству общественных мест, также отменяется требование о соблюдении социальной дистанции на собраниях более 12 человек.Ли добавил, что из обязательных требований для зарубежных путешественников останется только масочный режим. Но в скором времени власти планируют снять вообще все ограничения. "Нам нужно время, чтобы сделать это, мы готовились к этому шесть месяцев", — уточнил он. — Мы делаем все это в соответствии с нашей местной эпидемической обстановкой".По мнению властей, отмена антиковидных мер приведет к увеличению числа туристов, которые избегали поездок в Гонконг из-за строгих правил.Сейчас для въезда в Гонконг россиянам необходим сертификат о прохождении полного курса вакцинации ("Спутник V" подходит) и отрицательный антиген-тест, сделанный за 24 часа до посадки на рейс.
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туризм, новости - туризм, гонконг, коронавирус covid-19, китай
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Гонконг, Коронавирус COVID-19, Китай
15:16 28.12.2022
 
Гонконг отменяет ПЦР-тесты по прибытии для иностранных туристов

Власти Гонконга объявили об отмене ПЦР-тестов по прибытии для иностранных туристов

CC BY-SA 4.0 / Krimuk2.0 / Симфония огней в Гонконге
Симфония огней в Гонконге - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Krimuk2.0 /
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Власти Гонконга объявили об отмене ПЦР-тестов по прибытии для иностранных туристов с 29 декабря, сообщает в среду Channel News Asia со ссылкой на главу администрации Джона Ли.
"Город достиг относительно высокого уровня вакцинации, что создает противоэпидемический барьер", — объяснил Ли.
Помимо тестов по прилете, не нужно будет предоставлять сертификаты о вакцинации для получения доступа к большинству общественных мест, также отменяется требование о соблюдении социальной дистанции на собраниях более 12 человек.
Ли добавил, что из обязательных требований для зарубежных путешественников останется только масочный режим. Но в скором времени власти планируют снять вообще все ограничения. "Нам нужно время, чтобы сделать это, мы готовились к этому шесть месяцев", — уточнил он. — Мы делаем все это в соответствии с нашей местной эпидемической обстановкой".
По мнению властей, отмена антиковидных мер приведет к увеличению числа туристов, которые избегали поездок в Гонконг из-за строгих правил.
Сейчас для въезда в Гонконг россиянам необходим сертификат о прохождении полного курса вакцинации ("Спутник V" подходит) и отрицательный антиген-тест, сделанный за 24 часа до посадки на рейс.
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