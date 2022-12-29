Рейтинг@Mail.ru
Власти рассказали, сколько туристов может принять Петербург в 2023 году - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221229/sankt-peterburg-1842273559.html
Власти рассказали, сколько туристов может принять Петербург в 2023 году
Власти рассказали, сколько туристов может принять Петербург в 2023 году - РИА Новости, 29.12.2022
Власти рассказали, сколько туристов может принять Петербург в 2023 году
Туристический поток в Петербург в 2023 году будет расти, но допандемийных показателей пока не достигнет, сообщил журналистам вице-губернатор города Валерий... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:16
2022-12-29T17:16
туризм
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155051/69/1550516958_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f3c894bf01e0111d6e04c3178f8b54c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Туристический поток в Петербург в 2023 году будет расти, но допандемийных показателей пока не достигнет, сообщил журналистам вице-губернатор города Валерий Москаленко."Считаем, что в следующем году он будет в большей части за счет внутреннего туризма нарастать", — сказал чиновник.Москаленко отметил, что для отрасли важно привлекать путешественников из новых государств и запускать дополнительные рейсы. "Необходимо развивать географию — это страны Ближнего Востока, Китай, Индия. Что это значит для нас? Открытие авиарейсов, межгосударственные взаимоотношения. Петербург в этой части зависит от работы нашего аэропорта, новых линий", — пояснил он.В 2022 году Петербург, по словам Москаленко, посетили восемь миллионов человек. "Это, конечно, больше, чем в 2021-м, но в то же время меньше десяти миллионов в 2019-м", — отметил вице-губернатор.Он также напомнил, что в допандемийное время в северную столицу приезжали россияне и зарубежные путешественники в равных пропорциях. Сейчас же иностранцев всего около 300 тысяч из восьми миллионов.
https://ria.ru/20221229/kuban-1842236581.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155051/69/1550516958_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f115fe490e364c08ac0a77cc47a9f3bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, санкт-петербург, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, туристы
17:16 29.12.2022
 
Власти рассказали, сколько туристов может принять Петербург в 2023 году

Вице-губернатор: турпоток в Петербург будет расти, но показателей 2019 года не достигнет

© РИА Новости / Ольга Головко / Перейти в медиабанкГосударственный музей-заповедник "Петергоф"
Государственный музей-заповедник Петергоф - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Ольга Головко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Туристический поток в Петербург в 2023 году будет расти, но допандемийных показателей пока не достигнет, сообщил журналистам вице-губернатор города Валерий Москаленко.
"Считаем, что в следующем году он будет в большей части за счет внутреннего туризма нарастать", — сказал чиновник.

Москаленко отметил, что для отрасли важно привлекать путешественников из новых государств и запускать дополнительные рейсы. "Необходимо развивать географию — это страны Ближнего Востока, Китай, Индия. Что это значит для нас? Открытие авиарейсов, межгосударственные взаимоотношения. Петербург в этой части зависит от работы нашего аэропорта, новых линий", — пояснил он.

В 2022 году Петербург, по словам Москаленко, посетили восемь миллионов человек. "Это, конечно, больше, чем в 2021-м, но в то же время меньше десяти миллионов в 2019-м", — отметил вице-губернатор.
Он также напомнил, что в допандемийное время в северную столицу приезжали россияне и зарубежные путешественники в равных пропорциях. Сейчас же иностранцев всего около 300 тысяч из восьми миллионов.
Парк Краснодар - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 15:52Туризм
Курорты Кубани установили рекорд по турпотоку
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСанкт-Петербургтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала