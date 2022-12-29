Власти рассказали, сколько туристов может принять Петербург в 2023 году
Вице-губернатор: турпоток в Петербург будет расти, но показателей 2019 года не достигнет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Туристический поток в Петербург в 2023 году будет расти, но допандемийных показателей пока не достигнет, сообщил журналистам вице-губернатор города Валерий Москаленко.
"Считаем, что в следующем году он будет в большей части за счет внутреннего туризма нарастать", — сказал чиновник.
Москаленко отметил, что для отрасли важно привлекать путешественников из новых государств и запускать дополнительные рейсы. "Необходимо развивать географию — это страны Ближнего Востока, Китай, Индия. Что это значит для нас? Открытие авиарейсов, межгосударственные взаимоотношения. Петербург в этой части зависит от работы нашего аэропорта, новых линий", — пояснил он.
В 2022 году Петербург, по словам Москаленко, посетили восемь миллионов человек. "Это, конечно, больше, чем в 2021-м, но в то же время меньше десяти миллионов в 2019-м", — отметил вице-губернатор.
Москаленко отметил, что для отрасли важно привлекать путешественников из новых государств и запускать дополнительные рейсы. "Необходимо развивать географию — это страны Ближнего Востока, Китай, Индия. Что это значит для нас? Открытие авиарейсов, межгосударственные взаимоотношения. Петербург в этой части зависит от работы нашего аэропорта, новых линий", — пояснил он.
В 2022 году Петербург, по словам Москаленко, посетили восемь миллионов человек. "Это, конечно, больше, чем в 2021-м, но в то же время меньше десяти миллионов в 2019-м", — отметил вице-губернатор.
Он также напомнил, что в допандемийное время в северную столицу приезжали россияне и зарубежные путешественники в равных пропорциях. Сейчас же иностранцев всего около 300 тысяч из восьми миллионов.