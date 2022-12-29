https://ria.ru/20221229/sankt-peterburg-1842273559.html

Власти рассказали, сколько туристов может принять Петербург в 2023 году

Власти рассказали, сколько туристов может принять Петербург в 2023 году - РИА Новости, 29.12.2022

Власти рассказали, сколько туристов может принять Петербург в 2023 году

Туристический поток в Петербург в 2023 году будет расти, но допандемийных показателей пока не достигнет, сообщил журналистам вице-губернатор города Валерий... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:16

2022-12-29T17:16

2022-12-29T17:16

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Туристический поток в Петербург в 2023 году будет расти, но допандемийных показателей пока не достигнет, сообщил журналистам вице-губернатор города Валерий Москаленко."Считаем, что в следующем году он будет в большей части за счет внутреннего туризма нарастать", — сказал чиновник.Москаленко отметил, что для отрасли важно привлекать путешественников из новых государств и запускать дополнительные рейсы. "Необходимо развивать географию — это страны Ближнего Востока, Китай, Индия. Что это значит для нас? Открытие авиарейсов, межгосударственные взаимоотношения. Петербург в этой части зависит от работы нашего аэропорта, новых линий", — пояснил он.В 2022 году Петербург, по словам Москаленко, посетили восемь миллионов человек. "Это, конечно, больше, чем в 2021-м, но в то же время меньше десяти миллионов в 2019-м", — отметил вице-губернатор.Он также напомнил, что в допандемийное время в северную столицу приезжали россияне и зарубежные путешественники в равных пропорциях. Сейчас же иностранцев всего около 300 тысяч из восьми миллионов.

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Мария Селиванова

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