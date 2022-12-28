https://ria.ru/20221228/puteshestviya-1841927004.html

Эксперты рассказали, куда еще можно поехать в горы на Новый год

Эксперты рассказали, куда еще можно поехать в горы на Новый год - РИА Новости, 28.12.2022

Эксперты рассказали, куда еще можно поехать в горы на Новый год

Эксперты рассказали, на какие горнолыжные курорты еще можно купить тур на новогодние праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:00

2022-12-28T19:00

2022-12-28T19:00

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

приэльбрусье

архыз

ассоциация туроператоров россии (атор)

роза хутор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830237173_0:158:2860:1767_1920x0_80_0_0_d1cc316348b09765b8ec39f4ea6f18f7.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, на какие горнолыжные курорты еще можно купить тур на новогодние праздники, сообщает АТОР.Свободные места, по данным ассоциации, есть в Сочи: остановиться в четырехзвездочном отеле на "Красной Поляне" можно за 4500 рублей с человека в сутки. На "Розе Хутор" тоже остались номера, но дороже — минимум за 21 тысячу рублей.Более дешевые варианты есть в Приэльбрусье (от 2900 рублей). Сложнее найти гостиницу на начало января в Шерегеше, но пока реально. Цены начинаются от 4486 рублей. Также свободные места ждут туристов на Камчатке: там можно покататься на горных лыжах или сноуборде по склонам вулканов и остановиться в гостинице за 12800 рублей в сутки.Для семейного отдыха больше всего подходит Архыз, отмечают в АТОР. Недавно на территории одного из отелей открылся детский клуб, где можно оставить ребенка на несколько часов или целый день. Стоимость проживания стартует от 7700 рублей.Еще эксперты предлагают отправиться всей семьей в Узбекистан, на горнолыжный курорт Амирсой (цены после Нового года начинаются от 84910 рублей с человека за восемь дней) или в армянский Цахкадзор (от 38812 рублей за неделю).

https://ria.ru/20221228/rozhdestvo-1841496654.html

сочи

приэльбрусье

архыз

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи, приэльбрусье, архыз, ассоциация туроператоров россии (атор), роза хутор