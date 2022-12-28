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Эксперты рассказали, куда еще можно поехать в горы на Новый год - РИА Новости, 28.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221228/puteshestviya-1841927004.html
Эксперты рассказали, куда еще можно поехать в горы на Новый год
Эксперты рассказали, куда еще можно поехать в горы на Новый год - РИА Новости, 28.12.2022
Эксперты рассказали, куда еще можно поехать в горы на Новый год
Эксперты рассказали, на какие горнолыжные курорты еще можно купить тур на новогодние праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:00
2022-12-28T19:00
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
приэльбрусье
архыз
ассоциация туроператоров россии (атор)
роза хутор
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, на какие горнолыжные курорты еще можно купить тур на новогодние праздники, сообщает АТОР.Свободные места, по данным ассоциации, есть в Сочи: остановиться в четырехзвездочном отеле на "Красной Поляне" можно за 4500 рублей с человека в сутки. На "Розе Хутор" тоже остались номера, но дороже — минимум за 21 тысячу рублей.Более дешевые варианты есть в Приэльбрусье (от 2900 рублей). Сложнее найти гостиницу на начало января в Шерегеше, но пока реально. Цены начинаются от 4486 рублей. Также свободные места ждут туристов на Камчатке: там можно покататься на горных лыжах или сноуборде по склонам вулканов и остановиться в гостинице за 12800 рублей в сутки.Для семейного отдыха больше всего подходит Архыз, отмечают в АТОР. Недавно на территории одного из отелей открылся детский клуб, где можно оставить ребенка на несколько часов или целый день. Стоимость проживания стартует от 7700 рублей.Еще эксперты предлагают отправиться всей семьей в Узбекистан, на горнолыжный курорт Амирсой (цены после Нового года начинаются от 84910 рублей с человека за восемь дней) или в армянский Цахкадзор (от 38812 рублей за неделю).
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туризм, новости - туризм, сочи, приэльбрусье, архыз, ассоциация туроператоров россии (атор), роза хутор
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Приэльбрусье, Архыз, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Роза Хутор
19:00 28.12.2022
 
Эксперты рассказали, куда еще можно поехать в горы на Новый год

В АТОР рассказали, куда еще можно купить горнолыжный тур на новогодние каникулы

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкТуристы на горном курорте "Роза Хутор"
Туристы на горном курорте Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, на какие горнолыжные курорты еще можно купить тур на новогодние праздники, сообщает АТОР.
Свободные места, по данным ассоциации, есть в Сочи: остановиться в четырехзвездочном отеле на "Красной Поляне" можно за 4500 рублей с человека в сутки. На "Розе Хутор" тоже остались номера, но дороже — минимум за 21 тысячу рублей.
Более дешевые варианты есть в Приэльбрусье (от 2900 рублей). Сложнее найти гостиницу на начало января в Шерегеше, но пока реально. Цены начинаются от 4486 рублей.
Также свободные места ждут туристов на Камчатке: там можно покататься на горных лыжах или сноуборде по склонам вулканов и остановиться в гостинице за 12800 рублей в сутки.
Для семейного отдыха больше всего подходит Архыз, отмечают в АТОР. Недавно на территории одного из отелей открылся детский клуб, где можно оставить ребенка на несколько часов или целый день. Стоимость проживания стартует от 7700 рублей.
Еще эксперты предлагают отправиться всей семьей в Узбекистан, на горнолыжный курорт Амирсой (цены после Нового года начинаются от 84910 рублей с человека за восемь дней) или в армянский Цахкадзор (от 38812 рублей за неделю).
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмСочиПриэльбрусьеАрхызАссоциация туроператоров России (АТОР)Роза Хутор
 
 
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