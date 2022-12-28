https://ria.ru/20221228/puteshestviya-1841927004.html
Эксперты рассказали, куда еще можно поехать в горы на Новый год
Эксперты рассказали, куда еще можно поехать в горы на Новый год - РИА Новости, 28.12.2022
Эксперты рассказали, куда еще можно поехать в горы на Новый год
Эксперты рассказали, на какие горнолыжные курорты еще можно купить тур на новогодние праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:00
2022-12-28T19:00
2022-12-28T19:00
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
приэльбрусье
архыз
ассоциация туроператоров россии (атор)
роза хутор
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, на какие горнолыжные курорты еще можно купить тур на новогодние праздники, сообщает АТОР.Свободные места, по данным ассоциации, есть в Сочи: остановиться в четырехзвездочном отеле на "Красной Поляне" можно за 4500 рублей с человека в сутки. На "Розе Хутор" тоже остались номера, но дороже — минимум за 21 тысячу рублей.Более дешевые варианты есть в Приэльбрусье (от 2900 рублей). Сложнее найти гостиницу на начало января в Шерегеше, но пока реально. Цены начинаются от 4486 рублей. Также свободные места ждут туристов на Камчатке: там можно покататься на горных лыжах или сноуборде по склонам вулканов и остановиться в гостинице за 12800 рублей в сутки.Для семейного отдыха больше всего подходит Архыз, отмечают в АТОР. Недавно на территории одного из отелей открылся детский клуб, где можно оставить ребенка на несколько часов или целый день. Стоимость проживания стартует от 7700 рублей.Еще эксперты предлагают отправиться всей семьей в Узбекистан, на горнолыжный курорт Амирсой (цены после Нового года начинаются от 84910 рублей с человека за восемь дней) или в армянский Цахкадзор (от 38812 рублей за неделю).
https://ria.ru/20221228/rozhdestvo-1841496654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, сочи, приэльбрусье, архыз, ассоциация туроператоров россии (атор), роза хутор
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Приэльбрусье, Архыз, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Роза Хутор
Эксперты рассказали, куда еще можно поехать в горы на Новый год
В АТОР рассказали, куда еще можно купить горнолыжный тур на новогодние каникулы