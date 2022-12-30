https://ria.ru/20221230/malayziya-1842409856.html
Малайзия ужесточает правила въезда путешественников в страну
Малайзия ужесточает правила въезда путешественников в страну - РИА Новости, 30.12.2022
Малайзия ужесточает правила въезда путешественников в страну
Сточные воды самолетов, прилетающих из Китая, подвергнут тестированию на выявление COVID-19, сообщает малазийское министерство здравоохранения. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:08
2022-12-30T11:08
2022-12-30T13:12
туризм
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малайзия
китай
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сточные воды самолетов, прилетающих из Китая, подвергнут тестированию на выявление COVID-19, сообщает малазийское министерство здравоохранения. Образцы будут отправлены в национальную лабораторию общественного здравоохранения для ПЦР-тестирования и секвенирования генома, если будет обнаружен положительный результат, пояснил глава ведомства Мустафа Залифа. "Кроме того, все прибывающие из других стран туристы будут проходить проверку температуры в соответствии с существующими протоколами здравоохранения", — говорится в заявлении. Уточняется, что путешественники с выявленным жаром, другими симптомами, или самостоятельно заявившие о своем диагнозе, будут направлены в карантинный центр для дальнейшего обследования.До пандемии Китай был третьей страной по числу гостей в Малайзии. По данным агентства по туризму, в 2019 году страну посетили 26,1 миллиона иностранцев, из них около 3,1 миллиона — путешественники из Поднебесной. С начала декабря власти Китая ослабляют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Одновременно в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19.
https://ria.ru/20221229/indiya-1842266902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, малайзия, китай, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Малайзия, Китай, Коронавирус COVID-19
11:08 30.12.2022 (обновлено: 13:12 30.12.2022)
Малайзия ужесточает правила въезда путешественников в страну
В Малайзии проверят сточные воды самолетов, прилетающих из Китая
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сточные воды самолетов, прилетающих из Китая, подвергнут тестированию на выявление COVID-19, сообщает малазийское министерство здравоохранения.
Образцы будут отправлены в национальную лабораторию общественного здравоохранения для ПЦР-тестирования и секвенирования генома, если будет обнаружен положительный результат, пояснил глава ведомства Мустафа Залифа.
"Кроме того, все прибывающие из других стран туристы будут проходить проверку температуры в соответствии с существующими протоколами здравоохранения", — говорится в заявлении. Уточняется, что путешественники с выявленным жаром, другими симптомами, или самостоятельно заявившие о своем диагнозе, будут направлены в карантинный центр для дальнейшего обследования.
До пандемии Китай был третьей страной по числу гостей в Малайзии. По данным агентства по туризму, в 2019 году страну посетили 26,1 миллиона иностранцев, из них около 3,1 миллиона — путешественники из Поднебесной.
С начала декабря власти Китая ослабляют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Одновременно в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19.