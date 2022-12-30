https://ria.ru/20221230/malayziya-1842409856.html

Малайзия ужесточает правила въезда путешественников в страну

Малайзия ужесточает правила въезда путешественников в страну - РИА Новости, 30.12.2022

Малайзия ужесточает правила въезда путешественников в страну

Сточные воды самолетов, прилетающих из Китая, подвергнут тестированию на выявление COVID-19, сообщает малазийское министерство здравоохранения. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:08

2022-12-30T11:08

2022-12-30T13:12

туризм

туризм

новости - туризм

малайзия

китай

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156107/32/1561073240_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_b7f945a17910cb9f2d270fd2b5a09b95.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сточные воды самолетов, прилетающих из Китая, подвергнут тестированию на выявление COVID-19, сообщает малазийское министерство здравоохранения. Образцы будут отправлены в национальную лабораторию общественного здравоохранения для ПЦР-тестирования и секвенирования генома, если будет обнаружен положительный результат, пояснил глава ведомства Мустафа Залифа. "Кроме того, все прибывающие из других стран туристы будут проходить проверку температуры в соответствии с существующими протоколами здравоохранения", — говорится в заявлении. Уточняется, что путешественники с выявленным жаром, другими симптомами, или самостоятельно заявившие о своем диагнозе, будут направлены в карантинный центр для дальнейшего обследования.До пандемии Китай был третьей страной по числу гостей в Малайзии. По данным агентства по туризму, в 2019 году страну посетили 26,1 миллиона иностранцев, из них около 3,1 миллиона — путешественники из Поднебесной. С начала декабря власти Китая ослабляют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Одновременно в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

https://ria.ru/20221229/indiya-1842266902.html

малайзия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, малайзия, китай, коронавирус covid-19