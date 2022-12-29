https://ria.ru/20221229/reysy-1842127668.html
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 29.12.2022
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
По крайней мере 50 рейсов в четверг утром задержаны или отменены в преддверии новогодних праздников в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:18
2022-12-29T11:18
2022-12-29T11:18
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внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. По крайней мере 50 рейсов в четверг утром задержаны или отменены в преддверии новогодних праздников в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 11.05 мск, в аэропорту "Внуково" 15 рейсов задержано, семь отменено; в аэропорту "Домодедово" 17 рейсов задержано и четыре отменено; в аэропорту "Шереметьево" задержано семь рейсов. Накануне в пресс-службе сервиса бронирования авиабилетов "Авиасейлс" РИА Новости сообщили, что самым загруженным предновогодним днем в аэропортах Москвы будет 30 декабря, на него приходится наибольшее количество бронирований. Московский аэропорт "Домодедово" также сообщал, что пиковым днем по вылетам станет 30 декабря.
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внуково (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), россия, происшествия, туризм, новости - туризм
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В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
В Домодедово, Внуково и Шереметьево задержали или отменили более 50 рейсов