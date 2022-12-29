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В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 29.12.2022
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Туризм
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В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 29.12.2022
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
По крайней мере 50 рейсов в четверг утром задержаны или отменены в преддверии новогодних праздников в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:18
2022-12-29T11:18
туризм
внуково (аэропорт)
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
россия
происшествия
туризм
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. По крайней мере 50 рейсов в четверг утром задержаны или отменены в преддверии новогодних праздников в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 11.05 мск, в аэропорту "Внуково" 15 рейсов задержано, семь отменено; в аэропорту "Домодедово" 17 рейсов задержано и четыре отменено; в аэропорту "Шереметьево" задержано семь рейсов. Накануне в пресс-службе сервиса бронирования авиабилетов "Авиасейлс" РИА Новости сообщили, что самым загруженным предновогодним днем в аэропортах Москвы будет 30 декабря, на него приходится наибольшее количество бронирований. Московский аэропорт "Домодедово" также сообщал, что пиковым днем по вылетам станет 30 декабря.
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внуково (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), россия, происшествия, туризм, новости - туризм
Туризм, Внуково (аэропорт), Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Россия, Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
11:18 29.12.2022
 
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов

В Домодедово, Внуково и Шереметьево задержали или отменили более 50 рейсов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамолет на рулежной дорожке
Самолет на рулежной дорожке - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет на рулежной дорожке. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. По крайней мере 50 рейсов в четверг утром задержаны или отменены в преддверии новогодних праздников в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации на 11.05 мск, в аэропорту "Внуково" 15 рейсов задержано, семь отменено; в аэропорту "Домодедово" 17 рейсов задержано и четыре отменено; в аэропорту "Шереметьево" задержано семь рейсов.
Накануне в пресс-службе сервиса бронирования авиабилетов "Авиасейлс" РИА Новости сообщили, что самым загруженным предновогодним днем в аэропортах Москвы будет 30 декабря, на него приходится наибольшее количество бронирований. Московский аэропорт "Домодедово" также сообщал, что пиковым днем по вылетам станет 30 декабря.
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