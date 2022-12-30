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Индонезия сняла все ковидные ограничения - РИА Новости, 30.12.2022
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Индонезия сняла все ковидные ограничения
Индонезия сняла все ковидные ограничения - РИА Новости, 30.12.2022
Индонезия сняла все ковидные ограничения
Президент Индонезии Джоко Видодо объявил об отмене всех ограничений общественной деятельности, введенных в стране ранее из-за пандемии COVID-19. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:14
2022-12-30T13:08
распространение коронавируса
в мире
джоко видодо
индонезия
коронавирус covid-19
новости - туризм
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо объявил об отмене всех ограничений общественной деятельности, введенных в стране ранее из-за пандемии COVID-19. "В последние несколько месяцев пандемия COVID-19 находится под контролем, по состоянию на 27 декабря 2022 года ежедневно регистрируется 1,7 случая на 1 миллион населения", - сказал Видодо в выступлении, транслируемом секретариатом президента на YouTube. Он добавил, что спустя 10 месяцев обсуждений власти страны пришли к решению полностью снять все общественные ограничения. Видодо объявил пандемию COVID-19 "национальным бедствием" 13 апреля 2020 года. В связи с этим Индонезия ввела ряд социальных ограничений, таких как обязательный карантин после возвращения из-за границы. За два года в Индонезии было зарегистрировано почти семь миллионов случаев заболевания коронавирусом. Всего от болезни умерли 160 583 человека.
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в мире, джоко видодо, индонезия, коронавирус covid-19, новости - туризм
Распространение коронавируса, В мире, Джоко Видодо, Индонезия, Коронавирус COVID-19, Новости - Туризм
11:14 30.12.2022 (обновлено: 13:08 30.12.2022)
 
Индонезия сняла все ковидные ограничения

Президент Индонезии Видодо объявил об отмене всех ограничений, вызванных COVID-19

© РИА Новости / Сутанта Адитья / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо объявил об отмене всех ограничений общественной деятельности, введенных в стране ранее из-за пандемии COVID-19.
"В последние несколько месяцев пандемия COVID-19 находится под контролем, по состоянию на 27 декабря 2022 года ежедневно регистрируется 1,7 случая на 1 миллион населения", - сказал Видодо в выступлении, транслируемом секретариатом президента на YouTube. Он добавил, что спустя 10 месяцев обсуждений власти страны пришли к решению полностью снять все общественные ограничения.
Видодо объявил пандемию COVID-19 "национальным бедствием" 13 апреля 2020 года. В связи с этим Индонезия ввела ряд социальных ограничений, таких как обязательный карантин после возвращения из-за границы.
За два года в Индонезии было зарегистрировано почти семь миллионов случаев заболевания коронавирусом. Всего от болезни умерли 160 583 человека.
Встреча министров финансов и здравоохранения G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 21:44
Минздрав Индонезии: G20 создает "Фонд пандемий" по примеру МВФ
 
Распространение коронавирусаВ миреДжоко ВидодоИндонезияКоронавирус COVID-19Новости - Туризм
 
 
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