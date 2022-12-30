https://ria.ru/20221230/covid-19-1842416369.html

Индонезия сняла все ковидные ограничения

Индонезия сняла все ковидные ограничения - РИА Новости, 30.12.2022

Индонезия сняла все ковидные ограничения

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил об отмене всех ограничений общественной деятельности, введенных в стране ранее из-за пандемии COVID-19. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:14

2022-12-30T11:14

2022-12-30T13:08

распространение коронавируса

в мире

джоко видодо

индонезия

коронавирус covid-19

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_0:97:2990:1779_1920x0_80_0_0_b28d950b0df8782af496ea5ee2c02342.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо объявил об отмене всех ограничений общественной деятельности, введенных в стране ранее из-за пандемии COVID-19. "В последние несколько месяцев пандемия COVID-19 находится под контролем, по состоянию на 27 декабря 2022 года ежедневно регистрируется 1,7 случая на 1 миллион населения", - сказал Видодо в выступлении, транслируемом секретариатом президента на YouTube. Он добавил, что спустя 10 месяцев обсуждений власти страны пришли к решению полностью снять все общественные ограничения. Видодо объявил пандемию COVID-19 "национальным бедствием" 13 апреля 2020 года. В связи с этим Индонезия ввела ряд социальных ограничений, таких как обязательный карантин после возвращения из-за границы. За два года в Индонезии было зарегистрировано почти семь миллионов случаев заболевания коронавирусом. Всего от болезни умерли 160 583 человека.

https://ria.ru/20221112/fond-1831102162.html

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, джоко видодо, индонезия, коронавирус covid-19, новости - туризм