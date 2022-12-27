https://ria.ru/20221227/aeroflot-1841732511.html

Аэрофлот открыл прямые рейсы из шести регионов в Минеральные Воды

Аэрофлот открыл прямые рейсы из шести регионов в Минеральные Воды - РИА Новости, 27.12.2022

Аэрофлот открыл прямые рейсы из шести регионов в Минеральные Воды

Аэрофлот начал выполнение новой программы прямых рейсов из шести регионов страны в Минеральные Воды. Пассажирам уже доступны удобные перелёты Аэрофлотом из... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:53

2022-12-27T17:53

2022-12-27T17:53

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МОСКВА, 27 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот начал выполнение новой программы прямых рейсов из шести регионов страны в Минеральные Воды. Пассажирам уже доступны удобные перелёты Аэрофлотом из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани и Самары.Новая программа на базе одного из крупнейших курортных городов Северного Кавказа открывает множество новых вариантов для развития круглогодичного туризма внутри страны.Минеральные воды считаются "Воротами Кавказа" — это крупный транспортный узел, который используется в качестве транзитного пункта по пути в крупнейшие санаторные комплексы или на горнолыжные курорты. Отсюда можно отправиться в поход по Приэльбрусью или совершить горное восхождение.Расписание рейсов новой программы составлено таким образом, чтобы пассажиру было максимально удобно спланировать путешествие. Прямые перелёты без пересадок в Москве позволят также сэкономить время в пути и бюджет.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы