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Аэрофлот открыл прямые рейсы из шести регионов в Минеральные Воды - РИА Новости, 27.12.2022
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Аэрофлот открыл прямые рейсы из шести регионов в Минеральные Воды
Аэрофлот открыл прямые рейсы из шести регионов в Минеральные Воды - РИА Новости, 27.12.2022
Аэрофлот открыл прямые рейсы из шести регионов в Минеральные Воды
Аэрофлот начал выполнение новой программы прямых рейсов из шести регионов страны в Минеральные Воды. Пассажирам уже доступны удобные перелёты Аэрофлотом из... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:53
2022-12-27T17:53
пресс-релизы
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МОСКВА, 27 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот начал выполнение новой программы прямых рейсов из шести регионов страны в Минеральные Воды. Пассажирам уже доступны удобные перелёты Аэрофлотом из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани и Самары.Новая программа на базе одного из крупнейших курортных городов Северного Кавказа открывает множество новых вариантов для развития круглогодичного туризма внутри страны.Минеральные воды считаются "Воротами Кавказа" — это крупный транспортный узел, который используется в качестве транзитного пункта по пути в крупнейшие санаторные комплексы или на горнолыжные курорты. Отсюда можно отправиться в поход по Приэльбрусью или совершить горное восхождение.Расписание рейсов новой программы составлено таким образом, чтобы пассажиру было максимально удобно спланировать путешествие. Прямые перелёты без пересадок в Москве позволят также сэкономить время в пути и бюджет.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы
17:53 27.12.2022

Аэрофлот открыл прямые рейсы из шести регионов в Минеральные Воды

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот начал выполнение новой программы прямых рейсов из шести регионов страны в Минеральные Воды. Пассажирам уже доступны удобные перелёты Аэрофлотом из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани и Самары.
Новая программа на базе одного из крупнейших курортных городов Северного Кавказа открывает множество новых вариантов для развития круглогодичного туризма внутри страны.
Минеральные воды считаются "Воротами Кавказа" — это крупный транспортный узел, который используется в качестве транзитного пункта по пути в крупнейшие санаторные комплексы или на горнолыжные курорты. Отсюда можно отправиться в поход по Приэльбрусью или совершить горное восхождение.
Расписание рейсов новой программы составлено таким образом, чтобы пассажиру было максимально удобно спланировать путешествие. Прямые перелёты без пересадок в Москве позволят также сэкономить время в пути и бюджет.
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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