https://ria.ru/20221229/indiya-1842266902.html

Индия ввела обязательный ПЦР-тест для прилетающих из пяти стран

Индия ввела обязательный ПЦР-тест для прилетающих из пяти стран - РИА Новости, 29.12.2022

Индия ввела обязательный ПЦР-тест для прилетающих из пяти стран

Власти Индии возвращают обязательные ПЦР-тесты для пассажиров из Китая, Японии, Южной Кореи, Сингапура и Таиланда, сообщил министр здравоохранения Мансух... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:05

2022-12-29T18:05

2022-12-29T18:05

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 дек — РИА Новости. Власти Индии возвращают обязательные ПЦР-тесты для пассажиров из Китая, Японии, Южной Кореи, Сингапура и Таиланда, сообщил министр здравоохранения Мансух Мандавия. С 1 января 2023 года прибывающие из этих стран должны будут загрузить свои отчеты на портал Air Suvidha перед поездкой, сообщил чиновник в Twitter. В конце ноября Индия отменила обязательное заполнение декларации о состоянии здоровья и прививке от COVID-19 для въезжающих из-за рубежа, введенной в результате пандемии. На прошлой неделе премьер-министр Нарендра Моди приказал усилить меры по надзору за коронавирусом, особенно в международных аэропортах, а также призвал носить маски в людных местах. Вскоре после этого Минздрав распорядился тестировать два процента международных путешественников.Новые инструкции были опубликованы на фоне вспышки COVID-19 в ряде районов Китая. Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. С марта 2020 года, когда в стране началась пандемия, COVID-19 был обнаружен у более чем 44,6 миллиона человек, из которых более 530 тысяч умерли.

https://ria.ru/20221229/kitay-1842143770.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, индия, китай, япония, коронавирус covid-19