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Индия ввела обязательный ПЦР-тест для прилетающих из пяти стран - РИА Новости, 29.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221229/indiya-1842266902.html
Индия ввела обязательный ПЦР-тест для прилетающих из пяти стран
Индия ввела обязательный ПЦР-тест для прилетающих из пяти стран - РИА Новости, 29.12.2022
Индия ввела обязательный ПЦР-тест для прилетающих из пяти стран
Власти Индии возвращают обязательные ПЦР-тесты для пассажиров из Китая, Японии, Южной Кореи, Сингапура и Таиланда, сообщил министр здравоохранения Мансух... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:05
2022-12-29T18:05
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 дек — РИА Новости. Власти Индии возвращают обязательные ПЦР-тесты для пассажиров из Китая, Японии, Южной Кореи, Сингапура и Таиланда, сообщил министр здравоохранения Мансух Мандавия. С 1 января 2023 года прибывающие из этих стран должны будут загрузить свои отчеты на портал Air Suvidha перед поездкой, сообщил чиновник в Twitter. В конце ноября Индия отменила обязательное заполнение декларации о состоянии здоровья и прививке от COVID-19 для въезжающих из-за рубежа, введенной в результате пандемии. На прошлой неделе премьер-министр Нарендра Моди приказал усилить меры по надзору за коронавирусом, особенно в международных аэропортах, а также призвал носить маски в людных местах. Вскоре после этого Минздрав распорядился тестировать два процента международных путешественников.Новые инструкции были опубликованы на фоне вспышки COVID-19 в ряде районов Китая. Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. С марта 2020 года, когда в стране началась пандемия, COVID-19 был обнаружен у более чем 44,6 миллиона человек, из которых более 530 тысяч умерли.
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туризм, новости - туризм, индия, китай, япония, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Индия, Китай, Япония, Коронавирус COVID-19
18:05 29.12.2022
 
Индия ввела обязательный ПЦР-тест для прилетающих из пяти стран

Индия ввела обязательный ПЦР-тест для гостей из Китая, Японии, Сингапура и Таиланда

© AP Photo / Channi AnandТестирование на коронавирус в Джамму, Индия
Тестирование на коронавирус в Джамму, Индия - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Channi Anand
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 дек — РИА Новости. Власти Индии возвращают обязательные ПЦР-тесты для пассажиров из Китая, Японии, Южной Кореи, Сингапура и Таиланда, сообщил министр здравоохранения Мансух Мандавия.
С 1 января 2023 года прибывающие из этих стран должны будут загрузить свои отчеты на портал Air Suvidha перед поездкой, сообщил чиновник в Twitter.
В конце ноября Индия отменила обязательное заполнение декларации о состоянии здоровья и прививке от COVID-19 для въезжающих из-за рубежа, введенной в результате пандемии. На прошлой неделе премьер-министр Нарендра Моди приказал усилить меры по надзору за коронавирусом, особенно в международных аэропортах, а также призвал носить маски в людных местах. Вскоре после этого Минздрав распорядился тестировать два процента международных путешественников.
Новые инструкции были опубликованы на фоне вспышки COVID-19 в ряде районов Китая.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. С марта 2020 года, когда в стране началась пандемия, COVID-19 был обнаружен у более чем 44,6 миллиона человек, из которых более 530 тысяч умерли.
Мужчина на пешеходной улице в туристическом квартале в районе Ханькоу в Ухане - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 12:50Туризм
Несколько стран вводят обязательное тестирование для прибывающих из Китая
 
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