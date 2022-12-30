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Росавиация продлила ограничение полетов в Анапе, Геленджике и Краснодаре
Росавиация продлила ограничение полетов в Анапе, Геленджике и Краснодаре - РИА Новости, 30.12.2022
Росавиация продлила ограничение полетов в Анапе, Геленджике и Краснодаре
Росавиация продлила ограничение полетов в аэропортах Анапы, Геленджика и Краснодара до 8 января, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:40
2022-12-30T10:40
2022-12-30T13:05
анапа
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краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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КРАСНОДАР, 30 дек - РИА Новости. Росавиация продлила ограничение полетов в аэропортах Анапы, Геленджика и Краснодара до 8 января, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Росавиация продлила режим ограничения полетов до 8 января. Закрытие также касается аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара. Для организации перевозки пассажиров рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Минеральных Вод", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221227/ustyug-1841370170.html
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анапа, геленджик, краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, новости - туризм
Анапа, Геленджик, Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Туризм, Новости - Туризм
10:40 30.12.2022 (обновлено: 13:05 30.12.2022)
Росавиация продлила ограничение полетов в Анапе, Геленджике и Краснодаре
Росавиация продлила ограничение полетов в Анапе, Геленджике и Краснодаре до 8 января