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Росавиация продлила ограничение полетов в Анапе, Геленджике и Краснодаре

Росавиация продлила ограничение полетов в Анапе, Геленджике и Краснодаре - РИА Новости, 30.12.2022

Росавиация продлила ограничение полетов в Анапе, Геленджике и Краснодаре

Росавиация продлила ограничение полетов в аэропортах Анапы, Геленджика и Краснодара до 8 января, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:40

2022-12-30T10:40

2022-12-30T13:05

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КРАСНОДАР, 30 дек - РИА Новости. Росавиация продлила ограничение полетов в аэропортах Анапы, Геленджика и Краснодара до 8 января, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Росавиация продлила режим ограничения полетов до 8 января. Закрытие также касается аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара. Для организации перевозки пассажиров рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Минеральных Вод", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221227/ustyug-1841370170.html

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анапа, геленджик, краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, новости - туризм