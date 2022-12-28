https://ria.ru/20221228/rozhdestvo-1841496654.html

Названы лучшие города России для рождественских гуляний

Названы лучшие города России для рождественских гуляний - РИА Новости, 28.12.2022

Названы лучшие города России для рождественских гуляний

Покататься с ледяных горок, посетить монастыри или загадать желание Деду Морозу – какие без этого новогодние каникулы! Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T03:55

2022-12-28T03:55

2022-12-28T03:55

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Покататься с ледяных горок, посетить монастыри или загадать желание Деду Морозу – какие без этого новогодние каникулы! Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по экономике впечатлений и менеджменту в туризме представили города России, куда лучше всего ехать на Рождество.Великий Устюг: отдохнуть всей семьейГоворят, что желание, загаданное на Новый год в Великом Устюге, обязательно сбудется — ведь тут находится резиденция Деда Мороза. А этот волшебник радует только детей, но и взрослых. Он живет в 12 километрах от города между селами Лопатниково и Сывороткино. Путешественники могут осмотреть резной Терем Деда Мороза, а морозным утром особо приятно прогуляться по Тропе сказок и Зимнему саду — если повезет, можно погладить лося, кролика или белочку в зверинце. Гостям предлагают покататься на лыжах, санях и даже оседлать русскую печку. В конце путешествия можно отогреться горячими блинами с икрой, сфотографироваться с северным оленем и загадать желание.Также в Устюге туристы могут посетить 28 церквей, среди которых нарядный ансамбль Соборного дворища и белокаменный Михайло-Архангельский монастырь.Ростов Великий: окунуться в сказкуЭтот город включен в Золотое кольцо России. В Рождество здесь гуляют с народным размахом: вспоминают фольклор, водят хороводы вокруг костра и учат путешественников уникальной ростовской росписи — финифти. Подкрепиться можно зимними блюдами русской кухни: печеной картошкой и ватрушками.В Музее Царевны-Лягушки жители города собрали более 200 экземпляров, от вязаных до кованых. А если окажетесь возле Щучьего двора, обязательно загляните в музей рыбного промысла, где устраивают дегустации.Суздаль: петь и колядоватьСуздаль славится архитектурной пышностью: здесь возвышаются стены Покровского Спасо-Евфимиевского и Ризоположенского монастыря. Обойти все церкви и храмы за один день сложно.В новогодние праздники маленький и уютный город очаровывает красотой: на Торговой площади устанавливают живую елку, а мощеные улочки, сохранившиеся со времен посада, сияют разноцветными гирляндами.В Святки на улицах устраивают народные гулянья, водят хороводы вокруг центральной елки, колядуют — танцы и песни продолжаются до утра. Даже с окраин всех зазывают на праздник.Муром: прикоснуться к былинам"Хлеб да соль на новогодней муромской земле!" — такое приветствие слышат все гости этого города. Здесь нет особо шумных гуляний. Зато неподалеку от Мурома, в селе Карачарово, родился известный русский богатырь. Мало кто знает, что это не просто фольклорный персонаж. Прототипом Муромца был преподобный Илия Печерский, которого сейчас считают покровителем ракетных войск и пограничников. Сегодня часть его мощей хранится в Муроме в Спасо-Преображенском монастыре.Также в Благовещенском мужском монастыре лежат останки князей Константина, Михаила и Федора. Раньше на этом месте была лишь небольшая деревянная церковь — в ней во время похода на Казань Иван Грозный молился о победе.Мышкин: едем за уютом и тепломМышкин находится на берегу Волги на западе Ярославской области в трехстах километрах от столицы России. Славится "Мышкиными палатами" — туристическим комплексом-музеем для путешественников, который был открыт в 2008 году. Дата неслучайна: к 860-летию города и в год мыши по восточному календарю.Сказочный купеческий особняк привлекает путешественников со всей России. Двухэтажное кирпичное здание впечатляет: окна обрамлены резными наличниками, перила балконов украшены балюстрадами, а декоративных героев будет интересно рассматривать как детям, так и взрослым. Ведь где, кроме Мышкина, еще можно побывать на приеме у мышиного короля и посидеть в сырном зале?Сысерть: кататься со склоновВ глубинке Свердловской области, на границе Европы и Азии, находится город Сысерть с небольшой, но богатой историей. Он основан в 1732 году как рабочий поселок при железоделательном заводе, но уже с 1977-го становится центром фарфорового производства России — самым крупным на Урале.Тут находится горная вершина Бессонова, с которой можно скатиться на лыжах и сноуборде. А еще в пределах города река Сысерть изгибается и образует обширный пруд — зимой гости и местные катаются тут на коньках.Переславль-Залесский: поверить в чудоЭтот мечтательно-задумчивый город можно назвать столицей рождественских чудес. В 1221 году здесь родился великий князь Александр Невский — об этом напоминает памятник полководцу. Также в центре города находится Спасо-Преображенский собор, заложенный в XII веке Юрием Долгоруким. Храм помнит крещение Александра Невского, молитвы Андрея Боголюбского и рукоположение в игумены Сергия Радонежского.В Переславле-Залесском нужно заглянуть в Берендеево царство, на родину знаменитого царя. В резном музейном тереме расскажут об особенностях и предметах традиционного русского быта. В рождественские вечера здесь проводятся древние обряды, поют народные песни и даже устраивают свадьбы в старинном стиле.Плещеево озеро – одно из лучших мест России для зимнего кайтинга. Если устанете, можно сменить лыжи на санки, попробовать блины или загадать новогоднее желание у Синь-камня — по преданиям, этот валун у подножия Ярилиной горы исполняет мечты.

https://ria.ru/20221215/oteli-1838417539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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