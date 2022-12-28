Названы лучшие города России для рождественских гуляний

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Покататься с ледяных горок, посетить монастыри или загадать желание Деду Морозу – какие без этого новогодние каникулы! Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по экономике впечатлений и менеджменту в туризме представили города России, куда лучше всего ехать на Рождество.Великий Устюг: отдохнуть всей семьейГоворят, что желание, загаданное на Новый год в Великом Устюге, обязательно сбудется — ведь тут находится резиденция Деда Мороза. А этот волшебник радует только детей, но и взрослых. Он живет в 12 километрах от города между селами Лопатниково и Сывороткино. Путешественники могут осмотреть резной Терем Деда Мороза, а морозным утром особо приятно прогуляться по Тропе сказок и Зимнему саду — если повезет, можно погладить лося, кролика или белочку в зверинце. Гостям предлагают покататься на лыжах, санях и даже оседлать русскую печку. В конце путешествия можно отогреться горячими блинами с икрой, сфотографироваться с северным оленем и загадать желание.Также в Устюге туристы могут посетить 28 церквей, среди которых нарядный ансамбль Соборного дворища и белокаменный Михайло-Архангельский монастырь.Ростов Великий: окунуться в сказкуЭтот город включен в Золотое кольцо России. В Рождество здесь гуляют с народным размахом: вспоминают фольклор, водят хороводы вокруг костра и учат путешественников уникальной ростовской росписи — финифти. Подкрепиться можно зимними блюдами русской кухни: печеной картошкой и ватрушками.В Музее Царевны-Лягушки жители города собрали более 200 экземпляров, от вязаных до кованых. А если окажетесь возле Щучьего двора, обязательно загляните в музей рыбного промысла, где устраивают дегустации.Суздаль: петь и колядоватьСуздаль славится архитектурной пышностью: здесь возвышаются стены Покровского Спасо-Евфимиевского и Ризоположенского монастыря. Обойти все церкви и храмы за один день сложно.В новогодние праздники маленький и уютный город очаровывает красотой: на Торговой площади устанавливают живую елку, а мощеные улочки, сохранившиеся со времен посада, сияют разноцветными гирляндами.В Святки на улицах устраивают народные гулянья, водят хороводы вокруг центральной елки, колядуют — танцы и песни продолжаются до утра. Даже с окраин всех зазывают на праздник.Муром: прикоснуться к былинам"Хлеб да соль на новогодней муромской земле!" — такое приветствие слышат все гости этого города. Здесь нет особо шумных гуляний. Зато неподалеку от Мурома, в селе Карачарово, родился известный русский богатырь. Мало кто знает, что это не просто фольклорный персонаж. Прототипом Муромца был преподобный Илия Печерский, которого сейчас считают покровителем ракетных войск и пограничников. Сегодня часть его мощей хранится в Муроме в Спасо-Преображенском монастыре.Также в Благовещенском мужском монастыре лежат останки князей Константина, Михаила и Федора. Раньше на этом месте была лишь небольшая деревянная церковь — в ней во время похода на Казань Иван Грозный молился о победе.Мышкин: едем за уютом и тепломМышкин находится на берегу Волги на западе Ярославской области в трехстах километрах от столицы России. Славится "Мышкиными палатами" — туристическим комплексом-музеем для путешественников, который был открыт в 2008 году. Дата неслучайна: к 860-летию города и в год мыши по восточному календарю.Сказочный купеческий особняк привлекает путешественников со всей России. Двухэтажное кирпичное здание впечатляет: окна обрамлены резными наличниками, перила балконов украшены балюстрадами, а декоративных героев будет интересно рассматривать как детям, так и взрослым. Ведь где, кроме Мышкина, еще можно побывать на приеме у мышиного короля и посидеть в сырном зале?Сысерть: кататься со склоновВ глубинке Свердловской области, на границе Европы и Азии, находится город Сысерть с небольшой, но богатой историей. Он основан в 1732 году как рабочий поселок при железоделательном заводе, но уже с 1977-го становится центром фарфорового производства России — самым крупным на Урале.Тут находится горная вершина Бессонова, с которой можно скатиться на лыжах и сноуборде. А еще в пределах города река Сысерть изгибается и образует обширный пруд — зимой гости и местные катаются тут на коньках.Переславль-Залесский: поверить в чудоЭтот мечтательно-задумчивый город можно назвать столицей рождественских чудес. В 1221 году здесь родился великий князь Александр Невский — об этом напоминает памятник полководцу. Также в центре города находится Спасо-Преображенский собор, заложенный в XII веке Юрием Долгоруким. Храм помнит крещение Александра Невского, молитвы Андрея Боголюбского и рукоположение в игумены Сергия Радонежского.В Переславле-Залесском нужно заглянуть в Берендеево царство, на родину знаменитого царя. В резном музейном тереме расскажут об особенностях и предметах традиционного русского быта. В рождественские вечера здесь проводятся древние обряды, поют народные песни и даже устраивают свадьбы в старинном стиле.Плещеево озеро – одно из лучших мест России для зимнего кайтинга. Если устанете, можно сменить лыжи на санки, попробовать блины или загадать новогоднее желание у Синь-камня — по преданиям, этот валун у подножия Ярилиной горы исполняет мечты.
новости - туризм, дед мороз, муром, сысерть, великий устюг, суздаль, ростов, муромский район, илья муромец, переславль-залесский, мышкин, куда поехать, куда поехать в выходные, впечатления - туризм, высшая школа экономики (вшэ)
Туризм, Новости - Туризм, Дед Мороз, Муром, Сысерть, Великий Устюг, Суздаль, Ростов, Муромский район, Илья Муромец, Переславль-Залесский, Мышкин, куда поехать, куда поехать в выходные, Впечатления - Туризм, Высшая школа экономики (ВШЭ)
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Покататься с ледяных горок, посетить монастыри или загадать желание Деду Морозу – какие без этого новогодние каникулы! Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по экономике впечатлений и менеджменту в туризме представили города России, куда лучше всего ехать на Рождество.
Великий Устюг: отдохнуть всей семьей
Говорят, что желание, загаданное на Новый год в Великом Устюге, обязательно сбудется — ведь тут находится резиденция Деда Мороза. А этот волшебник радует только детей, но и взрослых. Он живет в 12 километрах от города между селами Лопатниково и Сывороткино.
Путешественники могут осмотреть резной Терем Деда Мороза, а морозным утром особо приятно прогуляться по Тропе сказок и Зимнему саду — если повезет, можно погладить лося, кролика или белочку в зверинце.
Гостям предлагают покататься на лыжах, санях и даже оседлать русскую печку. В конце путешествия можно отогреться горячими блинами с икрой, сфотографироваться с северным оленем и загадать желание.
Также в Устюге туристы могут посетить 28 церквей, среди которых нарядный ансамбль Соборного дворища и белокаменный Михайло-Архангельский монастырь.
Ростов Великий: окунуться в сказку
Этот город включен в Золотое кольцо России. В Рождество здесь гуляют с народным размахом: вспоминают фольклор, водят хороводы вокруг костра и учат путешественников уникальной ростовской росписи — финифти. Подкрепиться можно зимними блюдами русской кухни: печеной картошкой и ватрушками.
В Музее Царевны-Лягушки жители города собрали более 200 экземпляров, от вязаных до кованых. А если окажетесь возле Щучьего двора, обязательно загляните в музей рыбного промысла, где устраивают дегустации.
Суздаль: петь и колядовать
Суздаль славится архитектурной пышностью: здесь возвышаются стены Покровского Спасо-Евфимиевского и Ризоположенского монастыря. Обойти все церкви и храмы за один день сложно.
В новогодние праздники маленький и уютный город очаровывает красотой: на Торговой площади устанавливают живую елку, а мощеные улочки, сохранившиеся со времен посада, сияют разноцветными гирляндами.
В Святки на улицах устраивают народные гулянья, водят хороводы вокруг центральной елки, колядуют — танцы и песни продолжаются до утра. Даже с окраин всех зазывают на праздник.
Муром: прикоснуться к былинам
"Хлеб да соль на новогодней муромской земле!" — такое приветствие слышат все гости этого города. Здесь нет особо шумных гуляний. Зато неподалеку от Мурома, в селе Карачарово, родился известный русский богатырь.
Мало кто знает, что это не просто фольклорный персонаж. Прототипом Муромца был преподобный Илия Печерский, которого сейчас считают покровителем ракетных войск и пограничников. Сегодня часть его мощей хранится в Муроме в Спасо-Преображенском монастыре.
Также в Благовещенском мужском монастыре лежат останки князей Константина, Михаила и Федора. Раньше на этом месте была лишь небольшая деревянная церковь — в ней во время похода на Казань Иван Грозный молился о победе.
Мышкин: едем за уютом и теплом
Мышкин находится на берегу Волги на западе Ярославской области в трехстах километрах от столицы России. Славится "Мышкиными палатами" — туристическим комплексом-музеем для путешественников, который был открыт в 2008 году. Дата неслучайна: к 860-летию города и в год мыши по восточному календарю.
Сказочный купеческий особняк привлекает путешественников со всей России. Двухэтажное кирпичное здание впечатляет: окна обрамлены резными наличниками, перила балконов украшены балюстрадами, а декоративных героев будет интересно рассматривать как детям, так и взрослым.
Ведь где, кроме Мышкина, еще можно побывать на приеме у мышиного короля и посидеть в сырном зале?
Сысерть: кататься со склонов
В глубинке Свердловской области, на границе Европы и Азии, находится город Сысерть с небольшой, но богатой историей. Он основан в 1732 году как рабочий поселок при железоделательном заводе, но уже с 1977-го становится центром фарфорового производства России — самым крупным на Урале.
Тут находится горная вершина Бессонова, с которой можно скатиться на лыжах и сноуборде. А еще в пределах города река Сысерть изгибается и образует обширный пруд — зимой гости и местные катаются тут на коньках.
Переславль-Залесский: поверить в чудо
Этот мечтательно-задумчивый город можно назвать столицей рождественских чудес. В 1221 году здесь родился великий князь Александр Невский — об этом напоминает памятник полководцу.
Также в центре города находится Спасо-Преображенский собор, заложенный в XII веке Юрием Долгоруким. Храм помнит крещение Александра Невского, молитвы Андрея Боголюбского и рукоположение в игумены Сергия Радонежского.
Переславль-Залесский, Никольский монастырь, Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи
В Переславле-Залесском нужно заглянуть в Берендеево царство, на родину знаменитого царя. В резном музейном тереме расскажут об особенностях и предметах традиционного русского быта. В рождественские вечера здесь проводятся древние обряды, поют народные песни и даже устраивают свадьбы в старинном стиле.
Плещеево озеро – одно из лучших мест России для зимнего кайтинга. Если устанете, можно сменить лыжи на санки, попробовать блины или загадать новогоднее желание у Синь-камня — по преданиям, этот валун у подножия Ярилиной горы исполняет мечты.
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