https://ria.ru/20221229/rozhdestvo-1842216956.html

Рождество Христово в 2023 году: как отмечают праздник православные

Рождество Христово 2023 в России: история, дата, символы и традиции праздника

Рождество Христово в 2023 году: как отмечают праздник православные

Рождество Христово — великий день для всех христиан. Суть и история праздника, какого числа отмечают Рождество католики и православные, традиции, обряды и... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:30

2022-12-29T14:30

2022-12-29T14:30

религия

россия

иисус христос

вифлеем

рсфср

рождество христово

католическое рождество

рождество христово по григорианскому календарю

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842148878_0:335:2976:2009_1920x0_80_0_0_3daacd457535115ac6f4217566abbf0d.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рождество Христово — великий день для всех христиан. Суть и история праздника, какого числа отмечают Рождество католики и православные, традиции, обряды и приметы, связанные с этим торжеством, как проходит празднование в России, - в материале РИА Новости.Рождество ХристовоРождество Христово - один из главных господских двунадесятых непереходящих христианских праздников, который по значимости уступает только Пасхе. Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа девой Марией в Вифлееме Иудейском и имеет древние традиции. В дораскольные времена праздник именовался Рожество Христово, до сих пор это название сохраняется в старообрядческой церкви. Позднее, во времена патриарха Никона и после него слово стало произноситься с буквой "д".Какого числа отмечаетсяРождество имеет фиксированную дату - 7 января (25 декабря по юлианскому календарю). Именно в этот день заканчивается большой Рождественский пост и начинаются Святки (дни от Рождества до Крещения Господня). Но до IV века праздник отмечался 6 января, был совмещен с Крещением Господним и назывался Богоявлением. В IV веке дату празднования перенесли на 25 декабря, а после 1918 года, когда наша страна перешла с юлианского календаря на григорианский, православная церковь стала отмечать рождение Христа 7 января.Почему две даты празднованияНа самом деле точная дата рождения Иисуса не зафиксирована, у иудеев не было принято отмечать дни рождения, поэтому древние христиане не праздновали Рождество. Перенос события с 6 января на 25 декабря скорее всего связан с желанием церкви наполнить христианским смыслом языческий праздник Солнца, который отмечался в этот день римлянами, и вплоть до XVI века эта дата была едина для всех христиан. 24 февраля 1582 года папа Римский Григорий VIII ввел новый календарь, впоследствии названный его именем, и отменил юлианский, действовавший до этого момента. Это было сделано для того, чтобы наиболее точно соотнести церковные праздники с днем весеннего равноденствия, от которого высчитывается Пасха. В результате ряда причин разница между старым (юлианским) и новым (григорианским) стилями к началу XX века составила 13 дней. Россия вплоть до 1918 года жила по юлианскому календарю и праздновала рождение Иисуса 25 декабря, затем советское государство ввело "новый стиль". С 1929 года празднование Рождества было под запретом в нашей стране, только в декабре 1990 года Верховный Совет РСФСР объявил 7 января официальным нерабочим днем.ИсторияРассказ о рождении Христа содержится только в Евангелиях от Луки и Матфея, в Ветхом завете неоднократно выражается надежда на приход Мессии, который спасет погибающее во грехе человечество и исправит последствия грехопадения Адама. На момент исполнения пророчества Иудея находилась под властью Римской империи, император которой Октавиан Август объявил перепись населения во всех провинциях. По иудейским обычаям записываться необходимо в том городе, из которого происходит род, так как будущие родители Иисуса Иосиф и дева Мария происходили из рода царя Давида, они пришли в город Давидов Вифлеем. В этот момент все дома и гостиницы города были переполнены, поэтому семье, ожидающей рождения ребенка, пришлось остановиться за городом в пещере, в которую в ненастную погоду пастухи загоняли скот. Спаситель человечества появился на свет глубокой ночью, мать спеленала его и положила в кормушку для скота (ясли), первыми поклониться новорожденному пришли пастухи, за ними - волхвы, которые увидели на небе необычно яркую звезду и поняли, что древнее пророчество о приходе Мессии свершилось, они пришли к праведной семье и принесли дары: золото, ладан и смирну (мирру). Правивший в те времена в Иудее царь Ирод в скором времени услышал о появлении на свет будущего Царя Иудейского и велел найти младенца, чтобы уничтожить, но волхвы не вернулись к нему и не раскрыли местонахождение Иисуса. Тогда Ирод повелел убить всех младенцев до 2-х лет в Вифлееме и его окрестностях, но Иосиф был предупрежден ангелом и смог спрятать семью. Вскоре Ирод умер, а праведное семейство вернулось в Назарет, где и прошло детство Христа.ТрадицииВерующие готовятся к празднованию, держа сорокадневный пост, в канун Рождества он особенно строг, церковный устав предписывает есть в этот день сочиво (обваренную пшеницу с медом), отсюда пошла традиция называть этот день сочельником. Строгий пост заканчивался только с появлением первой звезды, которая символизировала рождение на свет младенца Иисуса. К праздничной трапезе готовили 12 постных блюд (по числу апостолов), а во главе стола ставили кутью (рисово-пшеничную кашу с добавлением изюма, кураги или орехов). Дом издавна украшался еловыми ветками и свечами, под праздничную ель клали подарки, символизировавшие дары, принесенные волхвами младенцу Иисусу. День Рождества принято было начинать, отстояв литургию, только потом начинались веселые празднества.В сельской местности до сих пор сохранились традиции колядовать в ночь под Рождество: молодые девушки, парни, дети наряжаются в народные костюмы и ходят по дворам с песнями-колядками, прославляющими Христа и хозяев дома, в ответ их одаривают сладостями, мелкими монетами и мучными изделиями. Обязательным атрибутом колядок является рождественская звезда, которую делают из цветной бумаги и лент, а в центр помещают образ Богородицы.С ночи на Рождество и заканчивая Крещением продолжались рождественские гадания. Люди гадали на желания, пытались предсказать будущее, незамужние девушки стремились узнать о суженом-ряженом и будущей семейной жизни.Отличия у православных и католиковРождество для католиков - это главный праздник, который отмечают даже неверующие. В католической церкви нет рождественского поста, зато присутствует адвент (покаяние), длящийся четыре недели. В этот период католики исповедуются, чтобы принять рождение Иисуса с чистым сердцем. Ель ставится в доме перед Рождеством, а не перед Новым годом, украшается гирляндами и игрушками, наверх водружается звезда, символизирующая Вифлеемскую. Как и православные, католики отмечают сочельник, именно с этого вечера начинаются праздничные богослужения и трапеза. Рождественский ужин также состоит только из постных блюд, обязательно должна присутствовать рыба. Мясные блюда подают только на второй рождественский ужин - 25 декабря. Празднование рождения младенца Иисуса длится у католиков 8 дней (с 25 декабря по 1 января) и называется Октавой Рождества. По традиции, за рождественским столом должно быть одно пустое место, предназначенное для случайного гостя.СимволыОсновным символом праздника считается рождественская ель, занимающая особое место в христианской традиции, а также священные дары - золото, ладан и смирна. Еще один важный символ - Вифлеемская звезда, которая указала волхвам дорогу к младенцу Иисусу. Ею украшают верхушку праздничной ели, восьмиконечная звезда есть и на иконе "Неопалимая купина". В остальном традиции празднования Рождества в разных странах отличаются, поэтому разнятся и символы. Например, колокольчики и ангелы напоминают о возвещении о рождении Мессии пастухам, свечи говорят о божественном сиянии. В некоторых странах принято ставить вертеп (пещеру, в которой родился Христос), его делают своими руками и устанавливают дома, в храмах, на площадях городов. Католики и протестанты делают адвент-календари, отсчет дней в них ведется за четыре недели до Рождества, для детей в таких календарях оставляются небольшие подарки.ПриметыПо погоде на Рождество наши предки судили о том, каким будет урожай на следующий год и как поведет себя природа:Существуют также приметы на удачу и на деньги:Что дарят на этот праздникРождественский подарок принято дарить из рук в руки. Один из самых популярных подарков - рождественская свеча, которая символизирует свет Иисуса Христа, такие свечи обычно массивные и богато украшенные.Еще один подарок - рождественский венок, являющийся символом вечной жизни. Его делают из еловых веток, украшают игрушками и бантами. Такой венок вешается на входную дверь. Считается, что он привлекает в дом любовь и здоровье.Любимый многими рождественский сувенир - фигурка ангела, который сообщил о рождении Христа. Ими украшают праздничный стол, елку, ставят рядом со свечами.Колокольчики символизируют звон колоколов, возвещающих о рождении Иисуса. Их также можно вешать на елку, двери, рождественские венки.Рождественское печенье - традиционный подарок, его лучше всего испечь своими руками и упаковать в красивую коробку.Варежки и носки часто дарят родным и близким в этот день, они согревают в ненастную погоду и придают уют. Лучше всего, чтобы эти изделия были выдержаны в красно-белой гамме.Кружки с рождественским принтом - милый и полезный подарок.Что нельзя делать на РождествоВ праздник нельзя заниматься работой по дому, уборку нужно сделать заблаговременно. Нельзя шить, вязать, вышивать и охотиться на зверей. Строго запрещено сквернословить и ссориться, особенно за праздничным столом. Не рекомендуется выносить мусор, так как считается, что удача уйдет вместе с ним. На трапезу лучше надевать белые или светлые наряды, нельзя садиться за стол в черной одежде.

https://ria.ru/20221225/dubinin-1841146123.html

https://ria.ru/20221107/kalendar-1829707498.html

https://ria.ru/20221127/advent-1833870798.html

https://ria.ru/20221027/kalendar-1827351964.html

https://ria.ru/20221221/kolyadki-1840041352.html

https://ria.ru/20221127/posty-1834315765.html

https://ria.ru/20220619/posty-1796304285.html

россия

вифлеем

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, иисус христос, вифлеем, рсфср, рождество христово, католическое рождество, рождество христово по григорианскому календарю, религия, праздник