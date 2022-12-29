Рождество Христово в 2023 году: как отмечают праздник православные
Рождество Христово
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рождество Христово — великий день для всех христиан. Суть и история праздника, какого числа отмечают Рождество католики и православные, традиции, обряды и приметы, связанные с этим торжеством, как проходит празднование в России, - в материале РИА Новости.
Рождество Христово
Рождество Христово - один из главных господских двунадесятых непереходящих христианских праздников, который по значимости уступает только Пасхе. Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа девой Марией в Вифлееме Иудейском и имеет древние традиции. В дораскольные времена праздник именовался Рожество Христово, до сих пор это название сохраняется в старообрядческой церкви. Позднее, во времена патриарха Никона и после него слово стало произноситься с буквой "д".
Какого числа отмечается
© РИА Новости / Виктор Драчев / Перейти в медиабанкУчастники святочных колядований во время празднования Рождества Христова в деревне Держинск Лельчицкого района Гомельской области в Белоруссии
Участники святочных колядований во время празднования Рождества Христова в деревне Держинск Лельчицкого района Гомельской области в Белоруссии
Рождество имеет фиксированную дату - 7 января (25 декабря по юлианскому календарю). Именно в этот день заканчивается большой Рождественский пост и начинаются Святки (дни от Рождества до Крещения Господня). Но до IV века праздник отмечался 6 января, был совмещен с Крещением Господним и назывался Богоявлением. В IV веке дату празднования перенесли на 25 декабря, а после 1918 года, когда наша страна перешла с юлианского календаря на григорианский, православная церковь стала отмечать рождение Христа 7 января.
Почему две даты празднования
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкВерующая у иконы "Рождество Христово" в храме Христа Спасителя в Москве перед началом Рождественского богослужения
Верующая у иконы "Рождество Христово" в храме Христа Спасителя в Москве перед началом Рождественского богослужения
На самом деле точная дата рождения Иисуса не зафиксирована, у иудеев не было принято отмечать дни рождения, поэтому древние христиане не праздновали Рождество. Перенос события с 6 января на 25 декабря скорее всего связан с желанием церкви наполнить христианским смыслом языческий праздник Солнца, который отмечался в этот день римлянами, и вплоть до XVI века эта дата была едина для всех христиан. 24 февраля 1582 года папа Римский Григорий VIII ввел новый календарь, впоследствии названный его именем, и отменил юлианский, действовавший до этого момента. Это было сделано для того, чтобы наиболее точно соотнести церковные праздники с днем весеннего равноденствия, от которого высчитывается Пасха. В результате ряда причин разница между старым (юлианским) и новым (григорианским) стилями к началу XX века составила 13 дней. Россия вплоть до 1918 года жила по юлианскому календарю и праздновала рождение Иисуса 25 декабря, затем советское государство ввело "новый стиль". С 1929 года празднование Рождества было под запретом в нашей стране, только в декабре 1990 года Верховный Совет РСФСР объявил 7 января официальным нерабочим днем.
История
Рассказ о рождении Христа содержится только в Евангелиях от Луки и Матфея, в Ветхом завете неоднократно выражается надежда на приход Мессии, который спасет погибающее во грехе человечество и исправит последствия грехопадения Адама. На момент исполнения пророчества Иудея находилась под властью Римской империи, император которой Октавиан Август объявил перепись населения во всех провинциях. По иудейским обычаям записываться необходимо в том городе, из которого происходит род, так как будущие родители Иисуса Иосиф и дева Мария происходили из рода царя Давида, они пришли в город Давидов Вифлеем. В этот момент все дома и гостиницы города были переполнены, поэтому семье, ожидающей рождения ребенка, пришлось остановиться за городом в пещере, в которую в ненастную погоду пастухи загоняли скот. Спаситель человечества появился на свет глубокой ночью, мать спеленала его и положила в кормушку для скота (ясли), первыми поклониться новорожденному пришли пастухи, за ними - волхвы, которые увидели на небе необычно яркую звезду и поняли, что древнее пророчество о приходе Мессии свершилось, они пришли к праведной семье и принесли дары: золото, ладан и смирну (мирру). Правивший в те времена в Иудее царь Ирод в скором времени услышал о появлении на свет будущего Царя Иудейского и велел найти младенца, чтобы уничтожить, но волхвы не вернулись к нему и не раскрыли местонахождение Иисуса. Тогда Ирод повелел убить всех младенцев до 2-х лет в Вифлееме и его окрестностях, но Иосиф был предупрежден ангелом и смог спрятать семью. Вскоре Ирод умер, а праведное семейство вернулось в Назарет, где и прошло детство Христа.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЕлочная игрушка на новогодней ели в римско-католическом храме Воздвижения Святого Креста в Казани
Елочная игрушка на новогодней ели в римско-католическом храме Воздвижения Святого Креста в Казани
Традиции
Верующие готовятся к празднованию, держа сорокадневный пост, в канун Рождества он особенно строг, церковный устав предписывает есть в этот день сочиво (обваренную пшеницу с медом), отсюда пошла традиция называть этот день сочельником. Строгий пост заканчивался только с появлением первой звезды, которая символизировала рождение на свет младенца Иисуса. К праздничной трапезе готовили 12 постных блюд (по числу апостолов), а во главе стола ставили кутью (рисово-пшеничную кашу с добавлением изюма, кураги или орехов). Дом издавна украшался еловыми ветками и свечами, под праздничную ель клали подарки, символизировавшие дары, принесенные волхвами младенцу Иисусу. День Рождества принято было начинать, отстояв литургию, только потом начинались веселые празднества.
В сельской местности до сих пор сохранились традиции колядовать в ночь под Рождество: молодые девушки, парни, дети наряжаются в народные костюмы и ходят по дворам с песнями-колядками, прославляющими Христа и хозяев дома, в ответ их одаривают сладостями, мелкими монетами и мучными изделиями. Обязательным атрибутом колядок является рождественская звезда, которую делают из цветной бумаги и лент, а в центр помещают образ Богородицы.
С ночи на Рождество и заканчивая Крещением продолжались рождественские гадания. Люди гадали на желания, пытались предсказать будущее, незамужние девушки стремились узнать о суженом-ряженом и будущей семейной жизни.
Отличия у православных и католиков
Рождество для католиков - это главный праздник, который отмечают даже неверующие. В католической церкви нет рождественского поста, зато присутствует адвент (покаяние), длящийся четыре недели. В этот период католики исповедуются, чтобы принять рождение Иисуса с чистым сердцем. Ель ставится в доме перед Рождеством, а не перед Новым годом, украшается гирляндами и игрушками, наверх водружается звезда, символизирующая Вифлеемскую. Как и православные, католики отмечают сочельник, именно с этого вечера начинаются праздничные богослужения и трапеза. Рождественский ужин также состоит только из постных блюд, обязательно должна присутствовать рыба. Мясные блюда подают только на второй рождественский ужин - 25 декабря. Празднование рождения младенца Иисуса длится у католиков 8 дней (с 25 декабря по 1 января) и называется Октавой Рождества. По традиции, за рождественским столом должно быть одно пустое место, предназначенное для случайного гостя.
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Символы
Основным символом праздника считается рождественская ель, занимающая особое место в христианской традиции, а также священные дары - золото, ладан и смирна. Еще один важный символ - Вифлеемская звезда, которая указала волхвам дорогу к младенцу Иисусу. Ею украшают верхушку праздничной ели, восьмиконечная звезда есть и на иконе "Неопалимая купина". В остальном традиции празднования Рождества в разных странах отличаются, поэтому разнятся и символы. Например, колокольчики и ангелы напоминают о возвещении о рождении Мессии пастухам, свечи говорят о божественном сиянии. В некоторых странах принято ставить вертеп (пещеру, в которой родился Христос), его делают своими руками и устанавливают дома, в храмах, на площадях городов. Католики и протестанты делают адвент-календари, отсчет дней в них ведется за четыре недели до Рождества, для детей в таких календарях оставляются небольшие подарки.
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Приметы
По погоде на Рождество наши предки судили о том, каким будет урожай на следующий год и как поведет себя природа:
- —Крепкий мороз обещал жаркое лето, а оттепель - холодную весну.
- —Солнечный день обещает хороший урожай.
- —Метель в этот день сулит обилие меда.
- —Вьюга - к ранней весне.
Существуют также приметы на удачу и на деньги:
- —Найти вещь на Рождество - к материальному благополучию, потерять - к убыткам.
- —Увидеть большую собаку - к удаче, а мышь - к денежным потерям.
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Что дарят на этот праздник
Рождественский подарок принято дарить из рук в руки. Один из самых популярных подарков - рождественская свеча, которая символизирует свет Иисуса Христа, такие свечи обычно массивные и богато украшенные.
Еще один подарок - рождественский венок, являющийся символом вечной жизни. Его делают из еловых веток, украшают игрушками и бантами. Такой венок вешается на входную дверь. Считается, что он привлекает в дом любовь и здоровье.
Любимый многими рождественский сувенир - фигурка ангела, который сообщил о рождении Христа. Ими украшают праздничный стол, елку, ставят рядом со свечами.
Колокольчики символизируют звон колоколов, возвещающих о рождении Иисуса. Их также можно вешать на елку, двери, рождественские венки.
Рождественское печенье - традиционный подарок, его лучше всего испечь своими руками и упаковать в красивую коробку.
Варежки и носки часто дарят родным и близким в этот день, они согревают в ненастную погоду и придают уют. Лучше всего, чтобы эти изделия были выдержаны в красно-белой гамме.
Кружки с рождественским принтом - милый и полезный подарок.
Что нельзя делать на Рождество
В праздник нельзя заниматься работой по дому, уборку нужно сделать заблаговременно. Нельзя шить, вязать, вышивать и охотиться на зверей. Строго запрещено сквернословить и ссориться, особенно за праздничным столом. Не рекомендуется выносить мусор, так как считается, что удача уйдет вместе с ним. На трапезу лучше надевать белые или светлые наряды, нельзя садиться за стол в черной одежде.