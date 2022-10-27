Рождественский пост: когда начинается в 2022 году, традиции и правила

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Длительный сорокадневный пост в 2022 году начнется 28 ноября. По церковным канонам в Рождественский (Филиппов) пост ограничения в питании наиболее строгие. По каким числам разрешено есть рыбу и пить вино, когда лучше начинать подготовку к посту и как выходить из него без вреда для здоровья, - в материале РИА Новости.
Рождественский пост 2022
В конце ноября верующие соблюдают последний в календарном году длительный пост, воздерживаются от греховных поступков, посещают церковь и особо тщательно молятся. По христианским канонам душа в это время очищается и православный встречает Рождество со светлыми помыслами и добрым сердцем. Так как на канун поста приходится день памяти апостола Филиппа, в народе он получил еще одно название - Филиппов. А в церковном уставе этот пост обозначен как Четыредесятница, так как длится он сорок дней.
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Суть
Как говорится в Священном Писании, дьявол искушает человека в трех направлениях: "похоть плоти, похоть очес и гордость житейская". По словам Иоанна Златоуста, пост смиряет тело, обуздывает беспорядочные желания и просветляет душу. Смысл христианского поста - защитить себя и своих близких от искушения дьявола, это добровольное воздержание не просто от пищи, но и от дурных поступков и мыслей, борьба со своими душевными страстями, без этого пост превращается в обычную диету. Верующий должен не просто поститься, а вести себя праведно и много молиться, лишь тогда его душа будет очищена. Свобода от греха - первостепенная задача Рождественского поста. Поэтому, главное - это не состояние желудка, а состояние души, ума и сердца, только в этом случае человек сможет прочувствовать праздник Рождества и встретить пришедшего в этот мир новорожденного Христа.
История
Рождество Христово начали праздновать еще в апостольские времена и первые упоминания о нем появились во II веке, а с того времени, как гонения на христиан прекратились, праздник стал отмечаться повсеместно, а император Юстиниан в VI веке установил праздновать Рождество "по всей земле". Рождественский пост символизирует сорокадневное воздержание Моисея, который в результате "получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих". Пост перед Рождеством стали соблюдать еще ранние христиане, впервые о нем упоминается в трудах Августина Блаженного, датированных IV веком. Изначально его длительность ограничивалась неделей, но в 1166 году константинопольский патриарх Лука установил продолжительность в сорок дней: "хотя дни этого поста не определены правилом, понуждаемся, однако, последовать неписаному церковному преданию и долженствуем поститься… от 15 дня ноября".
В давние времена на Руси этот пост имел название Корочуна (по имени мифологического духа, символизировавшего приход настоящей зимы и стужи).
Традиции и правила поведения
Условно Четыредесятница подразделяется на три этапа, которые отличаются друг от друга правилами питания:
- 1С 28 ноября по 19 декабря по понедельникам разрешено принимать горячую пищу без масла, в остальные дни, кроме среды и пятницы, можно есть рыбу. Среда и пятница - традиционные еженедельные постные дни, во время Рождественского поста позволяется только хлеб, вода, сырые фрукты и овощи, мед, орехи (сухоядение).
- 2С 20 декабря по 1 января ничего не меняется, кроме меню на вторники и четверги: рыба запрещена, разрешена горячая пища с маслом.
- 3Со 2 по 6 января. Самая строгая часть поста, теперь в понедельник, среду и пятницу положено сухоядение, вторник и четверг - горячая пища без масла, суббота, воскресенье - горячая пища с маслом.
В Рождественский сочельник не рекомендовано вообще принимать какую-либо пищу до появления первой звезды на небе, после этого можно разговляться сочивом (пшеничной или рисовой кашей с добавлением орехов и изюма).
Все вышеописанные правила действуют для священнослужителей, миряне могут не придерживаться сухоядения и держать пост по согласованию со своими духовными наставниками. Послабление положено детям, старикам и беременным женщинам.
На Руси в дни Рождественского поста считалось плохим знаком ругаться с родными. Для того, чтобы защитить дом от ссор, принято было каждый вечер зажигать свечу, которая оберегала от бед, конфликтов и несчастий. Рыбаки и охотники не выходили на промысел, а домашних животных кормили досыта. Генеральную уборку в доме проводили заранее, во время поста прибираться можно было, но только днем - считалось, что вечерняя работа могла привлечь бесов. А 6 января (в день окончания воздержания) наряжались в праздничную одежду.
Когда начинается у православных
Рождественский пост у православных христиан начнется 28 ноября и закончится 6 января в канун Рождества.
Что можно и нельзя есть в Рождественский пост
В дни поста запрещено принимать в пищу мясо, птицу, яйца, молочные продукты. Рацион верующего может состоять из:
- —овощей, фруктов;
- —любых круп;
- —рыбы (по определенным дням);
- —орехов и ягод;
- —сухофруктов;
- —меда;
- —макаронных изделий;
- —грибов;
- —растительного масла;
- —цельнозернового хлеба.
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Питание по дням
По сравнению с Успенским постом Рождественский менее строгий. Мирянам разрешено не практиковать сухоядение или придерживаться его только в дни самого строгого поста (со 2 по 6 января), рыбу не рекомендовано есть только по средам и пятницам и со 2 по 6 января. Календарь питания составлен в соответствии с церковным уставом, которого строго придерживаются священнослужители, остальные могут отступать от него в зависимости от индивидуальных обстоятельств.
- —Ноябрь
Если на среду или пятницу приходится праздничный день, то разрешается принимать пищу с растительным маслом. В этом месяце начинается вступление в пост, необходимо отказаться от пищи, содержащей животный белок.
- 28 ноября, понедельник: горячая пища без масла (каши, супы, овощи, грибы);
- 29 ноября, вторник: можно рыбу;
- 30 ноября, среда: сухоядение (продукты растительного происхождения, не прошедшие термическую обработку).
Продажа орехов и сухофруктов
- —Декабрь
Начиная с 20 декабря по 1 января по вторникам и четвергам уже исключается рыба.
- 1 декабря, четверг: разрешается рыба;
- 2 декабря, пятница: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);
- 3 декабря, суббота: можно рыбу и морепродукты;
- 4 декабря, воскресенье (Введение Богородицы): во храм, можно рыбу;
- 5 декабря, понедельник: горячая пища без масла;
- 6 декабря, вторник: разрешено рыбу;
- 7 декабря, среда: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);
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- 8 декабря, четверг: можно рыбу;
- 9 декабря, пятница: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);
- 10 декабря, суббота: можно рыбу;
- 11 декабря, воскресенье: разрешается рыбу;
- 12 декабря, понедельник: горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы);
- 13 декабря, вторник: можно рыбу;
- 14 декабря, среда: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);
- 15 декабря, четверг разрешено рыбу;
- 16 декабря, пятница: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);
- 17 декабря, суббота: можно рыбу;
© Depositphotos.com / gregoryleeРыба в фольге
© Depositphotos.com / gregorylee
Рыба в фольге
- 18 декабря, воскресенье: можно рыбу;
- 19 декабря, понедельник (день Святителя Николая): разрешается рыба;
- 20 декабря, вторник: горячая пища с маслом (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла);
- 21 декабря, среда: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);
- 22 декабря, четверг: горячая пища с маслом (каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением масла);
- 23 декабря, пятница: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);
- 24 декабря, суббота: можно рыбу;
- 25 декабря, воскресенье: можно добавить рыбу;
- 26 декабря, понедельник: горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы);
- 27 декабря, вторник: горячая пища с маслом (каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением масла);
- 28 декабря, среда: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);
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- 29 декабря, четверг: горячая пища с маслом (каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением масла);
- 30 декабря, пятница: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);
- 31 декабря, суббота: разрешено рыбу;
- —Январь
Со 2 по 6 января - самая строгая часть поста.
- 1 января, воскресенье: разрешается рыба;
- 2 января, понедельник: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);
- 3 января, вторник: горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы);
- 4 января, среда: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);
- 5 января, четверг: горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы);
- 6 января, пятница (Рождественский сочельник): сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед).
Питание в новый год
Несмотря на то, что конец поста приходится на празднование Нового года, церковь рекомендует придерживаться ограничений в пище, а радость получить от общения с близкими. В этот день необходимо отказаться от еды животного происхождения, съесть немного рыбы, уделить внимание овощным салатам и горячим блюдам. Не стоит кичиться тем, что соблюдаешь пост, осуждать тех, кто его не придерживается, и отказываться от участия в новогоднем застолье, в дни поста особенно важно хранить мир в семье. Православным правильно будет посетить в этот день храм, где вечером 31 декабря обычно совершается молебен на новолетие.
Когда можно пить вино
Небольшое количество вина разрешено употреблять в выходные дни (субботы и воскресенья) и на большие праздники, например, 4 декабря (Введение Богородицы во храм) и 19 декабря (день святителя Николая).
Подготовка к Рождественскому посту
Для того, чтобы соблюдение поста не навредило здоровью, к пищевым ограничениям нужно готовиться плавно, за несколько недель до его наступления.
- —Животную пищу нужно исключать из рациона постепенно, сначала отказаться от мясных продуктов, потом - от молока и яиц.
- —Не стоит перед началом поста наедаться тяжелой и жирной пищей, лучше провести процедуру очищения кишечника, так будет проще подавить аппетит в первые дни.
- —Если ощущение голода не покидает, можно увеличить порции, компенсировав тем самым снижение калорийности.
- —Первое время можно есть чаще, чтобы организм привык к новым правилам, потом постепенно вернуться к привычному распорядку.
- —Между приемами пищи можно перекусывать овощами и фруктами, пить лучше всего чистую воду, а не соки и компоты.
Как правильно выйти с поста
Выходить из поста необходимо также плавно, как и готовиться к нему, чтобы не навредить здоровью. За 40 дней отсутствия животной пищи, организм отучается производить ферменты для ее переваривания, поэтому резкий переход на мясо может спровоцировать не только тяжесть в желудке, но и обострить желудочно-кишечные заболевания. Здоровому человеку лучше отвести на возврат к привычному рациону не менее недели, если есть проблемы с ЖКТ, то стоит посвятить этому 10-14 дней. Сначала постепенно вводить молочные и кисломолочные продукты, потом яйца, белую рыбу, птицу, в самом конце - мясо. В первые дни не рекомендовано употреблять сразу несколько белковых продуктов, лучше есть небольшими порциями, пить побольше чистой воды, хорошо высыпаться и побольше двигаться, чтобы не набрать лишних килограммов.
Простые рецепты в Рождественский пост
Во время поста хочется сытной и горячей пищи. Постный борщ можно приготовить так, что он будет не только вкусным, но и надолго уберет чувство голода.
Постный борщ
Постный борщ
Категория
Суп
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
3-4 шт.
картофель
1 шт.
свекла
2 л
вода
1 шт.
морковь
15 г
томатная паста
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
корень петрушки
1 шт.
болгарский перец
350 г
капуста квашеная
20 г
мука
по вкусу
укроп, зелень
по вкусу
соль
по вкусу
черный молотый перец
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
27,9 ккал
Белки
1 г
Жиры
0,1 г
Углеводы
6,2 г
Приготовление
1
Отварить картофель, свеклу и морковь нарезать соломкой, сбрызнуть уксусом, слегка обжарить на растительном масле, потом добавить томатную пасту и тушить до готовности.
2
Отдельно обжарить лук, болгарский перец и корень петрушки, нарезанные кубиками.
3
Все овощи смешать, добавить к ним квашеную капусту, протушить 10 минут, добавить соль и черный перец.
4
Отварной картофель размять до состояния пюре, муку обжарить на сковороде до появления "орехового" запаха, добавить к муке картофельное пюре, влить половину картофельного отвара, варить до загустения.
5
Разложить овощную смесь по горшочкам, добавить картофельно-мучную заправку, долить картофельного отвара, поставить в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут.
6
Достать готовое блюдо и посыпать зеленью.
© Фото : Олег ОльховЧечевичные котлеты
© Фото : Олег Ольхов
Чечевичные котлеты
Постные котлеты из гороха
Котлеты из бобовых очень питательные и вкусные. Рецепт постных котлет из гороха понравится не только постящимся, но и всем, кто пост не соблюдает.
Категория
Гарнир
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
200 г
горох
2 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
2 шт.
зубчики чеснока
50 г
манная крупа
1 шт.
укроп пучок
2,5 г
кориандр
по вкусу
соль
по вкусу
перец черный молотый
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
59 ккал
Белки
3,5 г
Жиры
0,3 г
Углеводы
11 г
Приготовление
1
Горох варить до размягчения, лук мелко порезать и жарить на растительном масле до золотистого цвета, добавить к нему морковь, нарезанную кубиками и обжаривать еще 7 минут.
2
Укроп и чеснок мелко порубить.
3
Смешать вареный горох, обжаренные овощи, укроп и чеснок, манную крупу, добавить соль, перец, перемолоть блендером до состояния пюре, оставить на 20 минут для того, чтобы разбухла манная крупа.
4
Сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях и обжаривать до готовности.