Рождественский пост: когда начинается в 2022 году, традиции и правила

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Длительный сорокадневный пост в 2022 году начнется 28 ноября. По церковным канонам в Рождественский (Филиппов) пост ограничения в питании наиболее строгие. По каким числам разрешено есть рыбу и пить вино, когда лучше начинать подготовку к посту и как выходить из него без вреда для здоровья, - в материале РИА Новости.

Рождественский пост 2022

В конце ноября верующие соблюдают последний в календарном году длительный пост, воздерживаются от греховных поступков, посещают церковь и особо тщательно молятся. По христианским канонам душа в это время очищается и православный встречает Рождество со светлыми помыслами и добрым сердцем. Так как на канун поста приходится день памяти апостола Филиппа, в народе он получил еще одно название - Филиппов. А в церковном уставе этот пост обозначен как Четыредесятница, так как длится он сорок дней.

Суть

Как говорится в Священном Писании, дьявол искушает человека в трех направлениях: "похоть плоти, похоть очес и гордость житейская". По словам Иоанна Златоуста, пост смиряет тело, обуздывает беспорядочные желания и просветляет душу. Смысл христианского поста - защитить себя и своих близких от искушения дьявола, это добровольное воздержание не просто от пищи, но и от дурных поступков и мыслей, борьба со своими душевными страстями, без этого пост превращается в обычную диету. Верующий должен не просто поститься, а вести себя праведно и много молиться, лишь тогда его душа будет очищена. Свобода от греха - первостепенная задача Рождественского поста. Поэтому, главное - это не состояние желудка, а состояние души, ума и сердца, только в этом случае человек сможет прочувствовать праздник Рождества и встретить пришедшего в этот мир новорожденного Христа.

История

Рождество Христово начали праздновать еще в апостольские времена и первые упоминания о нем появились во II веке, а с того времени, как гонения на христиан прекратились, праздник стал отмечаться повсеместно, а император Юстиниан в VI веке установил праздновать Рождество "по всей земле". Рождественский пост символизирует сорокадневное воздержание Моисея, который в результате "получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих". Пост перед Рождеством стали соблюдать еще ранние христиане, впервые о нем упоминается в трудах Августина Блаженного, датированных IV веком. Изначально его длительность ограничивалась неделей, но в 1166 году константинопольский патриарх Лука установил продолжительность в сорок дней: "хотя дни этого поста не определены правилом, понуждаемся, однако, последовать неписаному церковному преданию и долженствуем поститься… от 15 дня ноября".

В давние времена на Руси этот пост имел название Корочуна (по имени мифологического духа, символизировавшего приход настоящей зимы и стужи).

Традиции и правила поведения

Условно Четыредесятница подразделяется на три этапа, которые отличаются друг от друга правилами питания:

1 С 28 ноября по 19 декабря по понедельникам разрешено принимать горячую пищу без масла, в остальные дни, кроме среды и пятницы, можно есть рыбу. Среда и пятница - традиционные еженедельные постные дни, во время Рождественского поста позволяется только хлеб, вода, сырые фрукты и овощи, мед, орехи (сухоядение). 2 С 20 декабря по 1 января ничего не меняется, кроме меню на вторники и четверги: рыба запрещена, разрешена горячая пища с маслом. 3 Со 2 по 6 января. Самая строгая часть поста, теперь в понедельник, среду и пятницу положено сухоядение, вторник и четверг - горячая пища без масла, суббота, воскресенье - горячая пища с маслом.

В Рождественский сочельник не рекомендовано вообще принимать какую-либо пищу до появления первой звезды на небе, после этого можно разговляться сочивом (пшеничной или рисовой кашей с добавлением орехов и изюма).

Все вышеописанные правила действуют для священнослужителей, миряне могут не придерживаться сухоядения и держать пост по согласованию со своими духовными наставниками. Послабление положено детям, старикам и беременным женщинам.

На Руси в дни Рождественского поста считалось плохим знаком ругаться с родными. Для того, чтобы защитить дом от ссор, принято было каждый вечер зажигать свечу, которая оберегала от бед, конфликтов и несчастий. Рыбаки и охотники не выходили на промысел, а домашних животных кормили досыта. Генеральную уборку в доме проводили заранее, во время поста прибираться можно было, но только днем - считалось, что вечерняя работа могла привлечь бесов. А 6 января (в день окончания воздержания) наряжались в праздничную одежду.

Когда начинается у православных

Рождественский пост у православных христиан начнется 28 ноября и закончится 6 января в канун Рождества.

Что можно и нельзя есть в Рождественский пост

В дни поста запрещено принимать в пищу мясо, птицу, яйца, молочные продукты. Рацион верующего может состоять из:

— овощей, фруктов;

овощей, фруктов; — любых круп;

любых круп; — рыбы (по определенным дням);

рыбы (по определенным дням); — орехов и ягод;

орехов и ягод; — сухофруктов;

сухофруктов; — меда;

меда; — макаронных изделий;

макаронных изделий; — грибов;

грибов; — растительного масла;

растительного масла; — цельнозернового хлеба.

Питание по дням

По сравнению с Успенским постом Рождественский менее строгий. Мирянам разрешено не практиковать сухоядение или придерживаться его только в дни самого строгого поста (со 2 по 6 января), рыбу не рекомендовано есть только по средам и пятницам и со 2 по 6 января. Календарь питания составлен в соответствии с церковным уставом, которого строго придерживаются священнослужители, остальные могут отступать от него в зависимости от индивидуальных обстоятельств.

— Ноябрь

Если на среду или пятницу приходится праздничный день, то разрешается принимать пищу с растительным маслом. В этом месяце начинается вступление в пост, необходимо отказаться от пищи, содержащей животный белок.

- 28 ноября, понедельник: горячая пища без масла (каши, супы, овощи, грибы);

- 29 ноября, вторник: можно рыбу;

- 30 ноября, среда: сухоядение (продукты растительного происхождения, не прошедшие термическую обработку).

— Декабрь

Начиная с 20 декабря по 1 января по вторникам и четвергам уже исключается рыба.

- 1 декабря, четверг: разрешается рыба;

- 2 декабря, пятница: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);

- 3 декабря, суббота: можно рыбу и морепродукты;

- 4 декабря, воскресенье (Введение Богородицы): во храм, можно рыбу;

- 5 декабря, понедельник: горячая пища без масла;

- 6 декабря, вторник: разрешено рыбу;

- 7 декабря, среда: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);

- 8 декабря, четверг: можно рыбу;

- 9 декабря, пятница: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);

- 10 декабря, суббота: можно рыбу;

- 11 декабря, воскресенье: разрешается рыбу;

- 12 декабря, понедельник: горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы);

- 13 декабря, вторник: можно рыбу;

- 14 декабря, среда: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);

- 15 декабря, четверг разрешено рыбу;

- 16 декабря, пятница: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);

- 17 декабря, суббота: можно рыбу;

© Depositphotos.com / gregorylee Рыба в фольге © Depositphotos.com / gregorylee Рыба в фольге

- 18 декабря, воскресенье: можно рыбу;

- 19 декабря, понедельник (день Святителя Николая): разрешается рыба;

- 20 декабря, вторник: горячая пища с маслом (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла);

- 21 декабря, среда: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);

- 22 декабря, четверг: горячая пища с маслом (каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением масла);

- 23 декабря, пятница: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);

- 24 декабря, суббота: можно рыбу;

- 25 декабря, воскресенье: можно добавить рыбу;

- 26 декабря, понедельник: горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы);

- 27 декабря, вторник: горячая пища с маслом (каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением масла);

- 28 декабря, среда: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);

- 29 декабря, четверг: горячая пища с маслом (каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением масла);

- 30 декабря, пятница: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);

- 31 декабря, суббота: разрешено рыбу;

— Январь

Со 2 по 6 января - самая строгая часть поста.

- 1 января, воскресенье: разрешается рыба;

- 2 января, понедельник: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);

- 3 января, вторник: горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы);

- 4 января, среда: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);

- 5 января, четверг: горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы);

- 6 января, пятница (Рождественский сочельник): сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед).

Питание в новый год

Несмотря на то, что конец поста приходится на празднование Нового года, церковь рекомендует придерживаться ограничений в пище, а радость получить от общения с близкими. В этот день необходимо отказаться от еды животного происхождения, съесть немного рыбы, уделить внимание овощным салатам и горячим блюдам. Не стоит кичиться тем, что соблюдаешь пост, осуждать тех, кто его не придерживается, и отказываться от участия в новогоднем застолье, в дни поста особенно важно хранить мир в семье. Православным правильно будет посетить в этот день храм, где вечером 31 декабря обычно совершается молебен на новолетие.

Когда можно пить вино

Небольшое количество вина разрешено употреблять в выходные дни (субботы и воскресенья) и на большие праздники, например, 4 декабря (Введение Богородицы во храм) и 19 декабря (день святителя Николая).

Подготовка к Рождественскому посту

Для того, чтобы соблюдение поста не навредило здоровью, к пищевым ограничениям нужно готовиться плавно, за несколько недель до его наступления.

— Животную пищу нужно исключать из рациона постепенно, сначала отказаться от мясных продуктов, потом - от молока и яиц.

Животную пищу нужно исключать из рациона постепенно, сначала отказаться от мясных продуктов, потом - от молока и яиц. — Не стоит перед началом поста наедаться тяжелой и жирной пищей, лучше провести процедуру очищения кишечника, так будет проще подавить аппетит в первые дни.

Не стоит перед началом поста наедаться тяжелой и жирной пищей, лучше провести процедуру очищения кишечника, так будет проще подавить аппетит в первые дни. — Если ощущение голода не покидает, можно увеличить порции, компенсировав тем самым снижение калорийности.

Если ощущение голода не покидает, можно увеличить порции, компенсировав тем самым снижение калорийности. — Первое время можно есть чаще, чтобы организм привык к новым правилам, потом постепенно вернуться к привычному распорядку.

Первое время можно есть чаще, чтобы организм привык к новым правилам, потом постепенно вернуться к привычному распорядку. — Между приемами пищи можно перекусывать овощами и фруктами, пить лучше всего чистую воду, а не соки и компоты.

Как правильно выйти с поста

Выходить из поста необходимо также плавно, как и готовиться к нему, чтобы не навредить здоровью. За 40 дней отсутствия животной пищи, организм отучается производить ферменты для ее переваривания, поэтому резкий переход на мясо может спровоцировать не только тяжесть в желудке, но и обострить желудочно-кишечные заболевания. Здоровому человеку лучше отвести на возврат к привычному рациону не менее недели, если есть проблемы с ЖКТ, то стоит посвятить этому 10-14 дней. Сначала постепенно вводить молочные и кисломолочные продукты, потом яйца, белую рыбу, птицу, в самом конце - мясо. В первые дни не рекомендовано употреблять сразу несколько белковых продуктов, лучше есть небольшими порциями, пить побольше чистой воды, хорошо высыпаться и побольше двигаться, чтобы не набрать лишних килограммов.

Простые рецепты в Рождественский пост

Во время поста хочется сытной и горячей пищи. Постный борщ можно приготовить так, что он будет не только вкусным, но и надолго уберет чувство голода.

Постный борщ Категория Суп Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 3-4 шт. картофель 1 шт. свекла 2 л вода 1 шт. морковь 15 г томатная паста 1 шт. лук репчатый 1 шт. корень петрушки 1 шт. болгарский перец 350 г капуста квашеная 20 г мука по вкусу укроп, зелень по вкусу соль по вкусу черный молотый перец Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 27,9 ккал Белки 1 г Жиры 0,1 г Углеводы 6,2 г Приготовление 1 Отварить картофель, свеклу и морковь нарезать соломкой, сбрызнуть уксусом, слегка обжарить на растительном масле, потом добавить томатную пасту и тушить до готовности. 2 Отдельно обжарить лук, болгарский перец и корень петрушки, нарезанные кубиками. 3 Все овощи смешать, добавить к ним квашеную капусту, протушить 10 минут, добавить соль и черный перец. 4 Отварной картофель размять до состояния пюре, муку обжарить на сковороде до появления "орехового" запаха, добавить к муке картофельное пюре, влить половину картофельного отвара, варить до загустения. 5 Разложить овощную смесь по горшочкам, добавить картофельно-мучную заправку, долить картофельного отвара, поставить в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут. 6 Достать готовое блюдо и посыпать зеленью.

© Фото : Олег Ольхов Чечевичные котлеты © Фото : Олег Ольхов Чечевичные котлеты