Как отдыхаем в ноябре 2025: выходные и праздники, сколько дней
12:43 23.10.2025 (обновлено: 13:27 23.10.2025)
Как отдыхаем в ноябре 2025: выходные и праздничные дни
Оглавление
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ноябрь традиционно считается месяцем, в котором есть короткий период отдыха перед длинной зимой. Подробный разбор того, как отдыхаем в ноябре 2025 года, почему происходит перенос выходного, сколько будет рабочих и нерабочих дней — в материале РИА Новости.

Почему 1 ноября — рабочая суббота

График работы и отдыха в России зафиксирован в постановлении правительства о переносе выходных дней. Согласно этому документу, суббота, 1 ноября, в 2025 году объявлена рабочим днем, а выходной переносится на понедельник, 3 ноября.
Такое решение принято, чтобы получились три непрерывных дня отдыха — с 2 по 4 ноября, включая государственный праздник День народного единства (4 ноября).

Выходные дни в ноябре 2025

На начало месяца выпадает трехдневный непрерывный отдых — с 2 по 4 ноября включительно.
Помимо праздничной даты, в ноябре сохраняются стандартные выходные дни — субботы и воскресенья во вторую, третью, четвертую и пятую недели месяца.

Дата

День недели

Статус

Причина

1 ноября

суббота

рабочий

перенос выходного

2 ноября

воскресенье

выходной

стандартный выходной

3 ноября

понедельник

выходной

компенсация выходного

4 ноября

вторник

праздничный / выходной

День народного единства

8-9, 15-16, 22-23, 29-30 ноября

суббота/воскресенье

выходные

стандартные выходные

День народного единства

День народного единства — российский государственный праздник, отмечаемый 4 ноября начиная с 2005 года. Это день воинской славы России в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Праздник официально закреплен федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 201-ФЗ, по которому 4 ноября официально признано нерабочим праздничным днем.

Производственный календарь

Производственный календарь — это официальный документ, ежегодно утверждаемый правительством России. В нем содержится информация о рабочих, выходных, праздничных днях, а также о норме рабочего времени при разных режимах труда. Этот документ используется работодателями для расчета зарплат, отпусков и графиков работы.

Сколько рабочих дней в ноябре 2025

По данным официального производственного календаря на 2025 год, при стандартной пятидневной рабочей неделе в ноябре насчитывается 30 календарных дней, из которых 19 — рабочие, а 11 — выходные и праздничные. При ином графике работы количество выходных и рабочих дней может отличаться.

Норма рабочего времени в ноябре 2025

Норма рабочего времени в ноябре 2025 года зависит от длительности рабочей недели. По информации производственного календаря:
  • При 40-часовой неделе: 151 час
  • При 39-часовой неделе: 147,2 часа
  • При 36-часовой неделе: 135,8 часа
  • При 35-часовой неделе:132 часа
  • При 33-часовой неделе: 124,4 часа
  • При 30-часовой неделе: 113 часов
  • При 24-часовой неделе: 90,2 часа
  • При 20-часовой неделе: 75 часов
  • При 18-часовой неделе: 67,4 часа

Когда выгодно взять отпуск в ноябре

Ноябрь — удобный месяц для отпуска. Благодаря официальному переносу, можно получить больше дней отдыха, потратив меньше накопленных отпускных. Наиболее удобный вариант — взять отпуск с 5 ноября (среда).
 
