Как отдыхаем в ноябре 2025: выходные и праздничные дни

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ноябрь традиционно считается месяцем, в котором есть короткий период отдыха перед длинной зимой. Подробный разбор того, как отдыхаем в ноябре 2025 года, почему происходит перенос выходного, сколько будет рабочих и нерабочих дней — в материале РИА Новости.
Почему 1 ноября — рабочая суббота
График работы и отдыха в России зафиксирован в постановлении правительства о переносе выходных дней. Согласно этому документу, суббота, 1 ноября, в 2025 году объявлена рабочим днем, а выходной переносится на понедельник, 3 ноября.
Такое решение принято, чтобы получились три непрерывных дня отдыха — с 2 по 4 ноября, включая государственный праздник День народного единства (4 ноября).
Выходные дни в ноябре 2025
На начало месяца выпадает трехдневный непрерывный отдых — с 2 по 4 ноября включительно.
Помимо праздничной даты, в ноябре сохраняются стандартные выходные дни — субботы и воскресенья во вторую, третью, четвертую и пятую недели месяца.
Дата
День недели
Статус
Причина
1 ноября
суббота
рабочий
перенос выходного
2 ноября
воскресенье
выходной
стандартный выходной
3 ноября
понедельник
выходной
компенсация выходного
4 ноября
вторник
праздничный / выходной
День народного единства
8-9, 15-16, 22-23, 29-30 ноября
суббота/воскресенье
выходные
стандартные выходные
День народного единства
День народного единства — российский государственный праздник, отмечаемый 4 ноября начиная с 2005 года. Это день воинской славы России в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Праздник официально закреплен федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 201-ФЗ, по которому 4 ноября официально признано нерабочим праздничным днем.
Производственный календарь
Производственный календарь — это официальный документ, ежегодно утверждаемый правительством России. В нем содержится информация о рабочих, выходных, праздничных днях, а также о норме рабочего времени при разных режимах труда. Этот документ используется работодателями для расчета зарплат, отпусков и графиков работы.
Сколько рабочих дней в ноябре 2025
По данным официального производственного календаря на 2025 год, при стандартной пятидневной рабочей неделе в ноябре насчитывается 30 календарных дней, из которых 19 — рабочие, а 11 — выходные и праздничные. При ином графике работы количество выходных и рабочих дней может отличаться.
Норма рабочего времени в ноябре 2025
Норма рабочего времени в ноябре 2025 года зависит от длительности рабочей недели. По информации производственного календаря:
- При 40-часовой неделе: 151 час
- При 39-часовой неделе: 147,2 часа
- При 36-часовой неделе: 135,8 часа
- При 35-часовой неделе:132 часа
- При 33-часовой неделе: 124,4 часа
- При 30-часовой неделе: 113 часов
- При 24-часовой неделе: 90,2 часа
- При 20-часовой неделе: 75 часов
- При 18-часовой неделе: 67,4 часа
Когда выгодно взять отпуск в ноябре
Ноябрь — удобный месяц для отпуска. Благодаря официальному переносу, можно получить больше дней отдыха, потратив меньше накопленных отпускных. Наиболее удобный вариант — взять отпуск с 5 ноября (среда).