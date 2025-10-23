Как отдыхаем в ноябре 2025: выходные и праздничные дни

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ноябрь традиционно считается месяцем, в котором есть короткий период отдыха перед длинной зимой. Подробный разбор того, как отдыхаем в ноябре 2025 года, почему происходит перенос выходного, сколько будет рабочих и нерабочих дней — в материале РИА Новости.

Почему 1 ноября — рабочая суббота

График работы и отдыха в России зафиксирован в постановлении правительства о переносе выходных дней. Согласно этому документу, суббота, 1 ноября, в 2025 году объявлена рабочим днем, а выходной переносится на понедельник, 3 ноября.

Такое решение принято, чтобы получились три непрерывных дня отдыха — с 2 по 4 ноября, включая государственный праздник День народного единства (4 ноября).

Выходные дни в ноябре 2025

На начало месяца выпадает трехдневный непрерывный отдых — с 2 по 4 ноября включительно.

Помимо праздничной даты, в ноябре сохраняются стандартные выходные дни — субботы и воскресенья во вторую, третью, четвертую и пятую недели месяца.

Дата День недели Статус Причина 1 ноября суббота рабочий перенос выходного 2 ноября воскресенье выходной стандартный выходной 3 ноября понедельник выходной компенсация выходного 4 ноября вторник праздничный / выходной День народного единства 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 ноября суббота/воскресенье выходные стандартные выходные

День народного единства

День народного единства — российский государственный праздник, отмечаемый 4 ноября начиная с 2005 года. Это день воинской славы России в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Производственный календарь

Производственный календарь — это официальный документ, ежегодно утверждаемый правительством России. В нем содержится информация о рабочих, выходных, праздничных днях, а также о норме рабочего времени при разных режимах труда. Этот документ используется работодателями для расчета зарплат, отпусков и графиков работы.

Сколько рабочих дней в ноябре 2025

По данным официального производственного календаря на 2025 год, при стандартной пятидневной рабочей неделе в ноябре насчитывается 30 календарных дней, из которых 19 — рабочие, а 11 — выходные и праздничные. При ином графике работы количество выходных и рабочих дней может отличаться.

Норма рабочего времени в ноябре 2025

Норма рабочего времени в ноябре 2025 года зависит от длительности рабочей недели. По информации производственного календаря

При 40-часовой неделе: 151 час

