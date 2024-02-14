https://ria.ru/20240214/post-1849323809.html

Недели Великого поста: названия и особенности седмиц, их даты в 2024 году

Недели Великого поста 2024: названия седмиц, даты начала и окончания

Недели Великого поста: названия и особенности седмиц, их даты в 2024 году

Великий пост — самый важный пост в церковном календаре, целью которого является подготовка к празднованию Пасхи. Какие названия имеют недели Великого поста, чем РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:23

2024-02-14T13:23

2024-02-14T22:16

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Великий пост — самый важный пост в церковном календаре, целью которого является подготовка к празднованию Пасхи. Какие названия имеют недели Великого поста, чем отличаются первая и последняя (страстная) седмицы от остальных, в какие дни можно есть только постные блюда, а когда допускается рыба, значимые даты недель Великого поста в 2024 году — в материале РИА Новости.Недели Великого постаВеликий пост для христиан — семь недель (седмиц), в которые запрещено употреблять в пищу еду животного происхождения (мясо, яйца, молочные продукты), время, предназначенное для духовного очищения и сближения с Богом. В 2024 году этот период продлится с 18 марта по 4 мая.Седми́ца (буквально "семерка") – церковнославянское название семидневного календарного цикла. "Неделей" (от "не делать", "не работать") назывался первый день седмицы. Каждая из седмиц Великого поста имеет свое название. По церковному уставу календарь питания по неделям отличается: в первую и последнюю недели пост особенно строг.Первая седмица (18-24 марта)Первая седмица Великого поста отличается особенной строгостью, а богослужение — продолжительностью. В первые четыре дня (понедельник, вторник, среда и четверг) на Великом повечерии читается канон святого Андрея Критского. Верующие всегда стараются не пропускать эти службы.В пятницу первой седмицы после литургии происходит освящение колива — отваренной пшеницы с медом — в память о святом Феодоре Тироне. В 362 году он явился епископу Антиохийскому Евдоксию и повелел ему сообщить христианам, чтобы те не покупали пищу, оскверненную императором Юлианом Отступником, и употребляли коливо.Также в первое воскресенье Великого поста совершается так называемое Торжество православия. Оно было установлено византийской императрицей Феодорой в 842-м в память восстановления почитания святых икон.Вторая седмица (25-31 марта)Во второе воскресенье поста вспоминается святитель Григорий Палама, который был епископом города Фессалоники в XIV веке. На второй неделе Великого поста рекомендуется также исключить из рациона мясные, молочные и рыбные блюда. Но для слабых здоровьем, занимающихся тяжелым физическим и умственным трудом, детей делается исключение: рыбу можно есть во все дни, кроме среды и пятницы. В субботу второй недели поминаются все усопшие и совершается заупокойная служба. Вторая седмица называется еще Неделей светотворных постов, во время которых церковь просит об озарении всех постящихся и кающихся, в богослужениях указывается на то, что пост — средство к внутреннему духовному очищению.Третья седмица (1-7 апреля)В третье воскресенье Великого поста на всенощной выносится Святой Крест. Все верующие поклоняются ему. В это время поется: "Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим".Делается это для того, чтобы напомнить верующим о страданиях и смерти Христа, а также укрепить постящихся в их маленьком духовном подвиге. Святой Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются "крестопоклонными".Четвертая седмица (8-14 апреля)В богослужении четвертой недели церковь предлагает в качестве примера для подражания преподобного Иоанна Лествичника, который вел постнический и монашеский образ жизни. Песнопения этой недели ободряют верующих, говоря о том, что половина поста пройдена.Пятая седмица (22-28 апреля)В четверг на утрене читается весь великий канон святого Андрея Критского, который прочитывался по частям на первой неделе поста, и упоминается житие преподобной Марии Египетской, которая из порочной женщины смогла путем покаяния стать святой. В этот же день служится литургия Преждеосвященных Даров — одна из самых красивых великопостных служб, во время которой происходит причащение всех верующих. В песнопениях этой недели раскрывается смысл притчи о богаче и Лазаре: важно избегать бесчеловечия и немилосердия богача и стремиться к терпению и великодушию Лазаря. В субботу пятой седмицы служится особое молебное пение (акафист), прославляющее Богородицу.Шестая седмица (22-28 апреля)На этой неделе отмечается Вход Господень в Иерусалим, верующие приходят в храм с ветвями вербы в руках, поэтому воскресенье шестой седмицы называется Вербным. В субботу вспоминается чудесное воскрешение Лазаря, который умер за четыре дня до появления Иисуса в Иерусалиме. Богослужения в Лазареву субботу подобны воскресным, а постящимся разрешено есть рыбную икру, в праздник Входа Господня в Иерусалим — саму рыбу. В 2023 году на 7 апреля выпадает один из двунадесятых великих праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы, в этот день также можно употреблять в пищу блюда из рыбы.Седьмая седмица (29 апреля — 5 мая)Седьмая неделя еще называется Страстной (название произошло от слова "страсть", "страдание"), на этой неделе держится особенно строгий пост. Она занимает особое положение среди остальных седмиц, которые посвящены 40-дневному посту Иисуса. На Страстной седмице вспоминаются последние дни земной жизни Христа, его смерть и погребение.Названия седмицКаждая седмица имеет собственное название, которое выражает того или иного святого или событие из церковной жизни, вспоминаемое в эти семь дней.Первая седмица — Торжество православия. В это время празднуется победа иконопочитателей над иконоборцами, борьба между которыми длилась почти сто лет. В 730 году византийский император Лев III Исавр запретил поклонение иконам, в результате было уничтожено большое количество святых образов, фресок, мозаик. Правитель начал гонения и на монахов. По свидетельству летописца Феофана, многие иноки были убиты мечом, ударами бича, ослеплены, им обмазывали бороды смолой и поджигали, некоторых после издевательств отправляли в ссылку. Лишь в 843 году по инициативе императрицы Феодоры был созван собор, который разрешил почитать иконы в церкви. В этот день Феодора устроила торжество, которое пришлось на первое воскресенье поста, а священники и миряне вышли на шествие с образами в руках.Вторая седмица — святителя Григория Паламы. Епископ города Фессалоники участвовал в одном из самых сложных богословских споров в истории христианства и вышел из него победителем. Тема диспута затрагивала вопрос о том, каким образом мир, сотворенный Богом, связан со своим создателем и есть ли эта связь вообще. Григорий — автор учения о Фаворском свете, в котором говорится о том, что каждый верующий, ведущий праведную жизнь, соблюдающий пост и молитву, будет награжден благодатным светом, которым "сиял сам Господь на Фаворе". Именно нематериальная энергия Бога поддерживает мир, который он создал.Третья седмица — Крестопоклонная — свое название получила потому, на нее из алтаря выносится Крест, украшенный цветами, и устанавливается в центре храма. Поклонение Кресту говорит о том, что путь к очищению и спасению души может быть только через страдание и непрестанную борьбу с грехами и страстями.Четвертая седмица — преподобного Иоанна Лествичника. Иоанн Лествичник родился приблизительно в 570 году. В юности он получил хорошее светское образование, но в 16 лет ушел в монастырь и всю жизнь провел в Синайской обители. Пройдя все ступени монашества, он стал одним из самых авторитетных духовных наставников. На склоне лет его избрали настоятелем Синайской обители. Примерно в это же время он написал свой самый известный труд. Монахи из соседнего монастыря прислали Иоанну письмо с просьбой составить для них руководство в духовной жизни, назвав его лестницей к духовному совершенству. Иоанну понравилось сравнение и он написал для собратьев книгу, так и назвав ее: "Лествица". Это наставление и по сей день не потеряло своей актуальности для верующих: простым, доходчивым языком объясняются сложные вопросы нравственной и духовной жизни. Поэтому церковь чтит память автора "Лествицы", назвав его именем четвертую неделю Великого поста.Пятая седмица — преподобной Марии Египетской. Мария — символ того, как из самого глубокого греха человек может подняться к свету. Она родилась в V веке в Египте и была, как говорится, "трудным ребенком". В 12 лет она сбежала из дома в Александрию навстречу приключениям, но стала обыкновенной блудницей. Почти два десятка лет Мария провела в похождениях, но блуд не был способом заработка (денег, подарков и еды она не брала), в нем девушка находила смысл жизни. Оказавшись однажды в Иерусалиме, Мария решила из любопытства зайти в местный храм. Однако не смогла это сделать: каждый раз, как ее нога касалась порога, толпа паломников ее отбрасывала к стене, а все остальные проходили внутрь. Девушка испугалась и заплакала. На воротах храма висела икона Богородицы, перед которой Мария в этот момент поклялась изменить свою жизнь. После данного самой себе обета она смогла зайти внутрь. На следующий день Мария причастилась и ушла в пустыню, откуда больше не возвратилась к людям. Там она беспрестанно боролась с воспоминаниями и тягой к прошлой жизни и вышла победительницей. Незадолго до смерти среди песков Марии встретился странствующий монах Зосима, которому женщина рассказала всю историю своей жизни.Шестая седмица — Вход Господень в Иерусалим, неделя ваий. Греческое слово "вайи" обозначает листья пальм, которыми иерусалимцы выстилали дорогу перед Иисусом, когда Он въезжал в город. Для верующих этот праздник радостный и одновременно печальный. Радость — в том, что в последнюю неделю перед распятием Христос показал себя как Спаситель мира, а печаль — вход в Иерусалим — начало крестного пути Мессии. Православные в эти дни приходят в храм с ветками вербы, заменяющими в России листья пальмы.Седьмая седмица — Страстная неделя. В это время христиане вспоминают последние дни жизни Христа и его страдания. Библия говорит о том, что Христос умирал на кресте в течение шести часов. Именно поэтому последняя неделя перед Пасхой названа Страстной (от слова "страдание").Календарь важных датНа время Великого поста приходится несколько православных памятных дат:

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Артем Смирнов

религия, великий пост , россия