Великий пост 2026: даты, календарь питания и правила

Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2026 году
- святую Четыредесятницу (пять седмиц и пять дней);
- Лазареву субботу;
- Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
- Страстную седмицу, или неделю (длится шесть дней, на седьмой наступает Пасха).
Что такое Великий пост
Критерий
Великий пост
Петров пост
Успенский пост
Рождест. пост
Даты
23.02–11.04
08.06–11.07
14.08–27.08
28.11.2025–06.01.2026
Длительность
48 дней
34 дня
14 дней
40 дней
Праздник
Пасха (12 апреля)
День Петра и Павла (12 июля)
Успение Богородицы (28 августа)
Рождество Христово (7 января)
Строгость
Самый строгий
Средний
Строгий
Средний
Рыба по выходным
Нет
Да, по субботам и воскресеньям
Только в Преображение 19 августа
Да, до 19 декабря
Рыба в будни
Нет (кроме Благовещения 7 апреля)
Да, по вторникам и четвергам
Нет
Да, по вторникам и четвергам (до 19 декабря)
Растит. масло
Только в сб/вс
По сб/вс и в дни с рыбой
Только по сб/вс
По сб/вс и в дни с рыбой
Сухоядение
Пн, ср, пт (все недели кроме 6-й)
Ср, пт
Пн, ср, пт
Ср, пт
Дни полного воздержания
Чистый понедельник 23 февраля
Страстная пятница 10 апреля
Нет
Нет
Рождест. сочельник 6 января
Послабления
Лазарева суббота 4 апр — икра
Вербное воскр. 5 апр — рыба
Благовещение 7 апреля — рыба
По вт, чт, сб и вс — рыба
Преображение 19 августа — рыба
До 19 декабря — рыба часто
После 19 декабря — строже
Для кого обязателен
Все православные христиане
Монахи и усердные миряне
Монахи и усердные миряне
Все православные христиане
Можно ли венчаться
Нет
Да (не в постные дни)
Нет
Нет
Духовный смысл
Подготовка к Пасхе через покаяние и очищение
Подражание апостолам в их трудах и молитвах
Успение — переход Богородицы, подготовка к празднику
Подготовка к встрече Христа в Рождество
Корни
Установлен апостолами, упоминается с III века
Упоминается с IV века
Известен с конца IV века
Установлен в IV веке
Календарь питания по дням
Подготовительный период
- за пару недель до начала поста можно постепенно сократить количество продуктов животного происхождения, в том числе мяса;
- ежедневно увеличивать долю пищи (в частности, белка) растительного происхождения;
- примерно за неделю до поста исключить из употребления кефир, йогурты, простоквашу и другие кисломолочные продукты.
Первая седмица
Питание во вторую–шестую седмицы
Страстная седмица
Неделя / Тема
День
Дата
Тип питания
Примеры блюд и рекомендации
1-я седмица:
Торжество
православия
ПН
23.02
🔴 Полное воздержание
Чистый понедельник. Только вода.
ВТ
24.02
🔴 Полное воздержание
Духовное сосредоточение. Только вода.
СР
25.02
🟠 Сухоядение
Хлеб, вода, сырые овощи, фрукты.
ЧТ
26.02
🟠 Сухоядение
Орехи, мед, сухофрукты (изюм, курага).
ПТ
27.02
🟠 Сухоядение
Коливо (отварная пшеница с медом).
СБ
28.02
🟢 Горячее с маслом
Овощной суп, каша с маслом, винегрет.
ВС
01.03
🟢 Горячее с маслом
Плов с грибами, запеченные овощи.
2-я седмица
ПН
02.03
🟠 Сухоядение
Салат из свежей капусты и моркови.
ВТ
03.03
🟡 Без масла
Овсяная каша на воде с ягодами.
СР
04.03
🟠 Сухоядение
Яблоки, груши, грецкие орехи.
ЧТ
05.03
🟡 Без масла
Суп из чечевицы, тушеная тыква.
ПТ
06.03
🟠 Сухоядение
Постный хлеб, огурцы, помидоры.
СБ
07.03
🟢 Горячее с маслом
Жареный картофель с опятами.
ВС
08.03
🟢 Горячее с маслом
Овощное рагу, постная выпечка.
3-я седмица
ПН
09.03
🟠 Сухоядение
Бананы, финики, миндаль.
ВТ
10.03
🟡 Без масла
Гречка с луком и морковью (без обжарки).
СР
11.03
🟠 Сухоядение
Салат из свеклы с черносливом.
ЧТ
12.03
🟡 Без масла
Фасоль в томатном соусе.
ПТ
13.03
🟠 Сухоядение
Пророщенные зерна, апельсины.
СБ
14.03
🟢 Горячее с маслом
Постный борщ с пампушками.
ВС
15.03
🟢 Горячее с маслом
Паста (макароны) с грибным соусом.
4-я седмица:
Кресто-
поклонная
ПН
16.03
🟠 Сухоядение
Хлебцы, авокадо, семена льна.
ВТ
17.03
🟡 Без масла
Перловая крупа с овощами.
СР
18.03
🟠 Сухоядение
Салат с редькой и яблоком.
ЧТ
19.03
🟡 Без масла
Пюре из гороха, запеченная свекла.
ПТ
20.03
🟠 Сухоядение
Ореховая смесь, томатный сок.
СБ
21.03
🟢 Горячее с маслом
Вареники с картофелем и грибами.
ВС
22.03
🟢 Горячее с маслом
Плов с сухофруктами, немного вина.
5-я седмица
ПН
23.03
🟠 Сухоядение
Квашеная капуста, хлеб.
ВТ
24.03
🟡 Без масла
Рисовая каша с курагой.
СР
25.03
🟠 Сухоядение
Смузи из фруктов и овощей.
ЧТ
26.03
🟡 Без масла
Постный суп-пюре из брокколи.
ПТ
27.03
🟠 Сухоядение
Морковные палочки, яблоки.
СБ
28.03
🟢 Горячее с маслом
Овощная лазанья (постная).
ВС
29.03
🟢 Горячее с маслом
Картофельные зразы с капустой.
6-я седмица:
Вербная
ПН
30.03
🟠 Сухоядение
Грейпфруты, орехи кешью.
ВТ
31.03
🟡 Без масла
Кускус с печеными овощами.
СР
01.04
🟠 Сухоядение
Салат из шпината и огурца.
ЧТ
02.04
🟡 Без масла
Овощной бульон, отварной картофель.
ПТ
03.04
🟠 Сухоядение
Ананас, киви, семечки.
СБ
04.04
🔵 Икра разрешена
Лазарева суббота. Салаты с икрой.
ВС
05.04
🐟 Рыба разрешена
Вербное воскресенье. Запеченная рыба.
7-я седмица:
Страстная
ПН
06.04
🟠 Сухоядение
Великий Понедельник. Сырая пища.
ВТ
07.04
🟢 Благовещение
Масло и вино разрешены (Праздник).
СР
08.04
🟠 Сухоядение
Сухарики, вода, сухофрукты.
ЧТ
09.04
🟡 Без масла
Чистый Четверг. Овощное рагу.
ПТ
10.04
🔴 Полное воздержание
До выноса Плащаницы не едят.
СБ
11.04
🟠 Сухоядение
Подготовка к празднику. Легкая пища.
ПАСХА
ВС
12.04
⚪ РАЗГОВЕНИЕ
Светлое Христово Воскресение!
Питание в Великий пост
Что можно есть
- овощи;
- фрукты и ягоды;
- бобы, чечевицу, сою, нут, фасоль и продукты из них;
- все виды злаков;
- орехи и сухофрукты;
- грибы;
- черный хлеб и хлебцы;
- зелень;
- мед;
- хлебобулочные изделия без яиц и сливочного масла;
- растительное масло — в разрешенные дни.
Что нельзя есть
- мясо и птица;
- мясные полуфабрикаты и колбасные изделия;
- молоко и кисломолочные продукты, сливочное масло и сыр;
- яйца и продукты с их содержанием;
- сливочные соусы;
- алкоголь (кроме вина в отдельные дни);
- сдоба и кондитерские изделия с яйцами и сливочным маслом.
Рецепты
Категория
Кухня
Сложность
Суп
Русская
Легко
Время подготовки
Время готовки
2ч.
2ч.
Грибы сушеные
200г.
Морковь
1шт.
Лук репчатый
1шт.
Капуста квашеная
1кг.
Картофель
4шт.
Масло растительное
80мл.
Корень петрушки
1шт.
Мука
20г.
Соль, перец, приправы
По вкусу
- Грибы залить водой и оставить на два часа, откинуть на дуршлаг и тщательно промыть. Грибной настой процедить через марлю.
- Морковь нарезать соломкой, лук репчатый — полукольцами, квашеную капусту отжать, картофель нарезать брусочками.
- В сковороду добавить растительного масла, положить лук и морковь, слегка обжарить, потом добавить немного воды и тушить на среднем огне десять минут.
- В кастрюлю залить грибной настой, добавить тушеные овощи, поставить на сильный огонь.
- Корень петрушки натереть на крупной терке, добавить в кастрюлю с овощами, довести до кипения, снять пену, убавить огонь до минимума, прикрыть крышкой и оставить на десять минут.
- Грибы нарезать соломкой, обжарить до золотистого оттенка, добавить в кастрюлю с овощами.
- Картофель отдельно отварить до полной готовности, ложку муки подрумянить на сковороде, аккуратно развести в воде, чтобы не было комочков, добавить в кастрюлю вместе с готовым картофелем, довести до кипения, посолить и поперчить. Оставить готовые щи под крышкой на 15 минут, потом разлить по тарелкам.
Категория
Кухня
Сложность
Гарнир
Русская
Легко
Время подготовки
Время готовки
10мин.
40мин.
Гречневая крупа
400гр.
Растительное молоко
800мл.
Палочки корицы
2шт.
Мед
30гр.
- Залить гречневую крупу кипящей водой, посолить, прикрыть крышкой, варить до готовности.
- В отдельную кастрюлю налить растительного молока, положить расколотые палочки корицы, довести до кипения, добавить мед, закрыть крышкой и выключить огонь.
- Готовую гречневую крупу разложить по тарелкам, добавить растительное молоко с медом и корицей.
Правила соблюдения поста для мирян
- усерднее молиться;
- посещать храм;
- помнить о важности покаяния;
- следить за собственными мыслями и поступками;
- стараться совершать больше благих дел.
Категория
Рекомендации
Разрешается
Обоснование
Консультация
Беременные
Отказ от развлечений, злых мыслей
Молочное, яйца, рыба, мясо — 2-3 раза в неделю
Плод нуждается в белке, кальции, железе, омега-3
Гинеколог
Кормящие матери
Питание должно быть полноценным для качества молока
Все то же, что и беременным
Материнское молоко = здоровье ребенка
Педиатр
Дети до 7 лет
Духовное воспитание без пищевых ограничений
Обычное детское питание
Растущий организм нуждается в животном белке
Решение родителей
Дети 7-14 лет
Отказ от сладостей, фастфуда, видеоигр
Молочное, яйца, рыбу, мясо — до 2-3 раз в неделю
Развитие силы воли без вреда здоровью
Решение родителей
Подростки 14-18 лет
Пост как у взрослых, но с послаблениями
Достаточное количество белка
Период активного роста, гормональной перестройки
Педиатр
Пожилые люди (65+)
Индивид. подход в зависимости от здоровья
Можно молочные продукты, рыбу, яйца
Сниженная способность усваивать растительный белок
Терапевт
Больные диабетом
Пост может быть опасен из-за скачков сахара
Сложные углеводы каждые 3-4 часа
Молоко и яйца по показаниям
Риск гипогликемии
Эндокрин.
Больные гастритом, язвой
Сухоядение противопоказано категорически
Все блюда термически обработаны, можно молочное, избегать кислое, острое
Сырые овощи и фрукты травмируют слизистую
Гастроэнт.
Больные анемией
Необходим животный белок, т.к. растительное железо усваивается плохо
Можно мясо 3-4 раза в неделю, рыбу, печенку
Гемоглобин синтезируется из животного белка
Гематолог
Больные с онкологич. диагнозом
Полноценное питание критически важно
Без ограничений
Организм борется с болезнью, нужны силы
Онколог
Люди тяжелого физического труда
Достаточная калорийность
Можно молочное, рыбу
Организм тратит много энергии
Врач ЛФК
Путники
Когда нет возможности соблюдать пост — Бог простит
Зависит от обстоятельств
Пост ради человека, а не человек ради поста
Священник
Военные
Духовное воздержание + физическая готовность
Питание по армейскому рациону
Физическая подготовка = служебная необходимость
Воинский священник
Спортсмены
Можно уменьшить мясо, но не отказываться от белка полностью
Молочные продукты, яйца, рыба, спортивное питание
Тренировки = большая нагрузка на мышцы
Спортивный врач