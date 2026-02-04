Великий пост 2026: даты, календарь питания и правила

Во время совершения молебна на начало чина мироварения. Архивное фото

Во время совершения молебна на начало чина мироварения

МОСКВА — РИА Новости. Великий пост перед Пасхой длится у православных семь недель, он посвящен духовному очищению и единению с Богом. С какого числа начинается пост в 2026 году, на какую дату приходится его конец, когда можно употреблять в пищу растительное масло, а в какое время — только овощи и фрукты, календарь питания по дням — в материале РИА Новости.

Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2026 году

Каждый год даты начала и окончания Великого поста меняются. Согласно православным канонам, он начинается ровно за семь недель до Пасхи и длится 48 дней — до субботы, предшествующей Христову Воскресению.

В 2026 году Великий пост начнется 23 февраля и закончится 11 апреля.

Этот период делится на:

святую Четыредесятницу (пять седмиц и пять дней);

Лазареву субботу;

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);

Страстную седмицу, или неделю (длится шесть дней, на седьмой наступает Пасха).

На самом деле Великий пост длится не 40, как привыкли считать многие, а 48 дней, так как к святой Четыредесятнице прибавляется еще и Страстная седмица (последняя неделя перед Пасхой, не считая самого Светлого Воскресения).

Что такое Великий пост

Великий пост — это главный в христианстве период воздержания. Верующим нельзя питаться скоромной пищей, а также следует отказаться от вредных привычек и различного рода увеселений. Но это — не основная цель.

"Великий пост – самый значимый и самый древний пост в православной традиции. Он возникает уже в первые века существования христианства, однако длится тогда не более 3 дней, так как в то время под постом понималось только полное воздержание от пищи", — комментирует Алексей Шириков, православный теолог, автор просветительского проекта для христиан "Жизнь со смыслом".

Долгое говение — подготовка к Пасхе. Главный праздник человек должен встретить очистившись. В первую очередь — духовно. Поэтому основной упор в постный период следует сделать именно на чистоту помыслов и дел. Некоторые святые называли пост временем для молитвы и размышлений о Боге. А гастрономические ограничения — лишь вспомогательный элемент.

У многих пост ассоциируется в первую очередь с ограничениями в пище, но это не так. В церкви неоднократно подчеркивают, что нынешний устав ни от кого не требует таких строгих пищевых ограничений.

Главная цель поста заключается в том, чтобы поменять свою жизнь к лучшему: изменить чувства, поскольку духовная природа человека неразрывно связана с физической, а состояние тела влияет на состояние души.

Таким образом, результатом поста должна стать глубокая перемена в человеческих мыслях: в его отношении к окружающим, мировоззрении и восприятии ценностей, в понимании того, что в мире непреходящее, а что — второстепенное.

Сравнение всех православных постов 2026 года Критерий Великий пост Петров пост Успенский пост Рождест. пост Даты 23.02–11.04 08.06–11.07 14.08–27.08 28.11.2025–06.01.2026 Длительность 48 дней 34 дня 14 дней 40 дней Праздник Пасха (12 апреля) День Петра и Павла (12 июля) Успение Богородицы (28 августа) Рождество Христово (7 января) Строгость Самый строгий Средний Строгий Средний Рыба по выходным Нет Да, по субботам и воскресеньям Только в Преображение 19 августа Да, до 19 декабря Рыба в будни Нет (кроме Благовещения 7 апреля) Да, по вторникам и четвергам Нет Да, по вторникам и четвергам (до 19 декабря) Растит. масло Только в сб/вс По сб/вс и в дни с рыбой Только по сб/вс По сб/вс и в дни с рыбой Сухоядение Пн, ср, пт (все недели кроме 6-й) Ср, пт Пн, ср, пт Ср, пт Дни полного воздержания Чистый понедельник 23 февраля Страстная пятница 10 апреля Нет Нет Рождест. сочельник 6 января Послабления Лазарева суббота 4 апр — икра Вербное воскр. 5 апр — рыба Благовещение 7 апреля — рыба По вт, чт, сб и вс — рыба Преображение 19 августа — рыба До 19 декабря — рыба часто После 19 декабря — строже Для кого обязателен Все православные христиане Монахи и усердные миряне Монахи и усердные миряне Все православные христиане Можно ли венчаться Нет Да (не в постные дни) Нет Нет Духовный смысл Подготовка к Пасхе через покаяние и очищение Подражание апостолам в их трудах и молитвах Успение — переход Богородицы, подготовка к празднику Подготовка к встрече Христа в Рождество Корни Установлен апостолами, упоминается с III века Упоминается с IV века Известен с конца IV века Установлен в IV веке

Календарь питания по дням

Великий пост у православных состоит из семи недель, каждая из которых наполнена особым духовным смыслом. Ограничения в рационе различаются по дням и неделям.

Подготовительный период

Поскольку во время Великого поста сильно меняется привычный рацион питания, этот период может стать большим испытанием для организма. Поэтому разумно подготовиться заранее:

за пару недель до начала поста можно постепенно сократить количество продуктов животного происхождения, в том числе мяса;

ежедневно увеличивать долю пищи (в частности, белка) растительного происхождения;

примерно за неделю до поста исключить из употребления кефир, йогурты, простоквашу и другие кисломолочные продукты.

Первая седмица

Первая седмица Великого поста отличается особенной строгостью, а богослужение — продолжительностью. В первые четыре дня (понедельник, вторник, среда и четверг) на Великом повечерии читается канон святого Андрея Критского. Верующие стараются не пропускать эти службы.

В пятницу первой седмицы после литургии происходит освящение колива — отваренной пшеницы с медом — в память о святом Феодоре Тироне.

Также в первое воскресенье Великого поста совершается Торжество православия — в память восстановления почитания святых икон.

Питание во вторую–шестую седмицы

Во второе воскресенье Великого поста совершается память святителя Григория Паламы, учившего, что за подвиг поста и молитвы Бог озаряет верующих Своим благодатным светом.

Икона Григория Паламы Икона Григория Паламы. Архивное фото

В третье воскресенье Великого поста на всенощной выносится Святой Крест для поклонения, чтобы напомнить верующим о страданиях и смерти Христа и укрепить постящихся в их духовном подвиге.

В четвертое воскресенье вспоминается святой Иоанн Лествичник — подвижник, изобразивший путь восхождения человека к духовному совершенствованию.

На пятой неделе совершается стояние святой Марии Египетской — пример искреннего покаяния и милосердия Божьего.

Шестое воскресенье Великого поста — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. На всенощной освящаются ветви вербы, которые затем раздают молящимся.

Страстная седмица

Страстная седмица посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его крестных страданиях, смерти и погребении. Для христиан это самый важный период церковного года. Хотя Страстная неделя формально не относится к Великому посту, говение в это время особенно строгое.

Календарь питания: подробный график по дням Неделя / Тема День Дата Тип питания Примеры блюд и рекомендации 1-я седмица: Торжество православия ПН 23.02 🔴 Полное воздержание Чистый понедельник. Только вода. ВТ 24.02 🔴 Полное воздержание Духовное сосредоточение. Только вода. СР 25.02 🟠 Сухоядение Хлеб, вода, сырые овощи, фрукты. ЧТ 26.02 🟠 Сухоядение Орехи, мед, сухофрукты (изюм, курага). ПТ 27.02 🟠 Сухоядение Коливо (отварная пшеница с медом). СБ 28.02 🟢 Горячее с маслом Овощной суп, каша с маслом, винегрет. ВС 01.03 🟢 Горячее с маслом Плов с грибами, запеченные овощи. 2-я седмица ПН 02.03 🟠 Сухоядение Салат из свежей капусты и моркови. ВТ 03.03 🟡 Без масла Овсяная каша на воде с ягодами. СР 04.03 🟠 Сухоядение Яблоки, груши, грецкие орехи. ЧТ 05.03 🟡 Без масла Суп из чечевицы, тушеная тыква. ПТ 06.03 🟠 Сухоядение Постный хлеб, огурцы, помидоры. СБ 07.03 🟢 Горячее с маслом Жареный картофель с опятами. ВС 08.03 🟢 Горячее с маслом Овощное рагу, постная выпечка. 3-я седмица ПН 09.03 🟠 Сухоядение Бананы, финики, миндаль. ВТ 10.03 🟡 Без масла Гречка с луком и морковью (без обжарки). СР 11.03 🟠 Сухоядение Салат из свеклы с черносливом. ЧТ 12.03 🟡 Без масла Фасоль в томатном соусе. ПТ 13.03 🟠 Сухоядение Пророщенные зерна, апельсины. СБ 14.03 🟢 Горячее с маслом Постный борщ с пампушками. ВС 15.03 🟢 Горячее с маслом Паста (макароны) с грибным соусом. 4-я седмица: Кресто- поклонная ПН 16.03 🟠 Сухоядение Хлебцы, авокадо, семена льна. ВТ 17.03 🟡 Без масла Перловая крупа с овощами. СР 18.03 🟠 Сухоядение Салат с редькой и яблоком. ЧТ 19.03 🟡 Без масла Пюре из гороха, запеченная свекла. ПТ 20.03 🟠 Сухоядение Ореховая смесь, томатный сок. СБ 21.03 🟢 Горячее с маслом Вареники с картофелем и грибами. ВС 22.03 🟢 Горячее с маслом Плов с сухофруктами, немного вина. 5-я седмица ПН 23.03 🟠 Сухоядение Квашеная капуста, хлеб. ВТ 24.03 🟡 Без масла Рисовая каша с курагой. СР 25.03 🟠 Сухоядение Смузи из фруктов и овощей. ЧТ 26.03 🟡 Без масла Постный суп-пюре из брокколи. ПТ 27.03 🟠 Сухоядение Морковные палочки, яблоки. СБ 28.03 🟢 Горячее с маслом Овощная лазанья (постная). ВС 29.03 🟢 Горячее с маслом Картофельные зразы с капустой. 6-я седмица: Вербная ПН 30.03 🟠 Сухоядение Грейпфруты, орехи кешью. ВТ 31.03 🟡 Без масла Кускус с печеными овощами. СР 01.04 🟠 Сухоядение Салат из шпината и огурца. ЧТ 02.04 🟡 Без масла Овощной бульон, отварной картофель. ПТ 03.04 🟠 Сухоядение Ананас, киви, семечки. СБ 04.04 🔵 Икра разрешена Лазарева суббота. Салаты с икрой. ВС 05.04 🐟 Рыба разрешена Вербное воскресенье. Запеченная рыба. 7-я седмица: Страстная ПН 06.04 🟠 Сухоядение Великий Понедельник. Сырая пища. ВТ 07.04 🟢 Благовещение Масло и вино разрешены (Праздник). СР 08.04 🟠 Сухоядение Сухарики, вода, сухофрукты. ЧТ 09.04 🟡 Без масла Чистый Четверг. Овощное рагу. ПТ 10.04 🔴 Полное воздержание До выноса Плащаницы не едят. СБ 11.04 🟠 Сухоядение Подготовка к празднику. Легкая пища. ПАСХА ВС 12.04 ⚪ РАЗГОВЕНИЕ Светлое Христово Воскресение!

Питание в Великий пост

В Великий пост церковный устав призывает отказаться от пищи животного происхождения (мяса, яиц, молочных продуктов). В понедельник, среду и пятницу предписывается сухоядение, во вторник и четверг — горячая пища без масла, а в субботу и воскресенье — горячая пища с растительным маслом.

Рыба разрешается только в дни двунадесятых праздников. Однако это правила для монахов. Миряне могут поститься не столь строго, руководствуясь особенностями своего организма и жизненными обстоятельствами.

Эксперт уточняет: "Суббота и воскресенья Великого поста не считаются постными днями ради памяти о творении мира и воскресении Христовом. По канонам Церкви, постной может быть только одна суббота в году – Великая, накануне Пасхи. Однако под постом, который запрещен в эти дни, подразумевается полное воздержание от пищи до вечера, а не запрет на мясное или молочное".

Что можно есть

В Великий пост можно употреблять:

овощи;

фрукты и ягоды;

бобы, чечевицу, сою, нут, фасоль и продукты из них;

все виды злаков;

орехи и сухофрукты;

грибы;

черный хлеб и хлебцы;

зелень;

мед;

хлебобулочные изделия без яиц и сливочного масла;

растительное масло — в разрешенные дни.

© iStock.com / bymuratdeniz Мед © iStock.com / bymuratdeniz Мед. Архивное фото

Что нельзя есть

Во время Великого поста из рациона исключаются:

мясо и птица;

мясные полуфабрикаты и колбасные изделия;

молоко и кисломолочные продукты, сливочное масло и сыр;

яйца и продукты с их содержанием;

сливочные соусы;

алкоголь (кроме вина в отдельные дни);

сдоба и кондитерские изделия с яйцами и сливочным маслом.

Рецепты

Несмотря на строгие ограничения, список разрешенных продуктов позволяет создавать вкусные и разнообразные блюда. Постные щи с кислой капустой и грибами или гречневая каша на растительном молоке остаются популярными вариантами постного меню.

Постные щи с кислой капустой и грибами Категория Кухня Сложность Суп Русская Легко Время подготовки Время готовки 2ч. 2ч.

Ингредиенты Грибы сушеные 200г. Морковь 1шт. Лук репчатый 1шт. Капуста квашеная 1кг. Картофель 4шт. Масло растительное 80мл. Корень петрушки 1шт. Мука 20г. Соль, перец, приправы По вкусу

© Getty Images / Yulia_Davidovich Постные щи с кислой капустой и грибами © Getty Images / Yulia_Davidovich Постные щи с кислой капустой и грибами. Архивное фото

Приготовление

Грибы залить водой и оставить на два часа, откинуть на дуршлаг и тщательно промыть. Грибной настой процедить через марлю. Морковь нарезать соломкой, лук репчатый — полукольцами, квашеную капусту отжать, картофель нарезать брусочками. В сковороду добавить растительного масла, положить лук и морковь, слегка обжарить, потом добавить немного воды и тушить на среднем огне десять минут. В кастрюлю залить грибной настой, добавить тушеные овощи, поставить на сильный огонь. Корень петрушки натереть на крупной терке, добавить в кастрюлю с овощами, довести до кипения, снять пену, убавить огонь до минимума, прикрыть крышкой и оставить на десять минут. Грибы нарезать соломкой, обжарить до золотистого оттенка, добавить в кастрюлю с овощами. Картофель отдельно отварить до полной готовности, ложку муки подрумянить на сковороде, аккуратно развести в воде, чтобы не было комочков, добавить в кастрюлю вместе с готовым картофелем, довести до кипения, посолить и поперчить. Оставить готовые щи под крышкой на 15 минут, потом разлить по тарелкам.

Гречневая каша на растительном молоке подойдет тем, кто вне поста любит есть это блюдо с коровьим молоком.

Гречневая каша на растительном молоке Категория Кухня Сложность Гарнир Русская Легко Время подготовки Время готовки 10мин. 40мин.

Ингредиенты Гречневая крупа 400гр. Растительное молоко 800мл. Палочки корицы 2шт. Мед 30гр.

Приготовление

Залить гречневую крупу кипящей водой, посолить, прикрыть крышкой, варить до готовности. В отдельную кастрюлю налить растительного молока, положить расколотые палочки корицы, довести до кипения, добавить мед, закрыть крышкой и выключить огонь. Готовую гречневую крупу разложить по тарелкам, добавить растительное молоко с медом и корицей.

Правила соблюдения поста для мирян

Верующие считают, что во время Великого поста важно соблюдать ряд правил, которые помогают очиститься не только физически, но и духовно:

усерднее молиться;

посещать храм;

помнить о важности покаяния;

следить за собственными мыслями и поступками;

стараться совершать больше благих дел.

Кому можно не соблюдать пост полностью Категория Рекомендации Разрешается Обоснование Консультация Беременные Отказ от развлечений, злых мыслей Молочное, яйца, рыба, мясо — 2-3 раза в неделю Плод нуждается в белке, кальции, железе, омега-3 Гинеколог Кормящие матери Питание должно быть полноценным для качества молока Все то же, что и беременным Материнское молоко = здоровье ребенка Педиатр Дети до 7 лет Духовное воспитание без пищевых ограничений Обычное детское питание Растущий организм нуждается в животном белке Решение родителей Дети 7-14 лет Отказ от сладостей, фастфуда, видеоигр Молочное, яйца, рыбу, мясо — до 2-3 раз в неделю Развитие силы воли без вреда здоровью Решение родителей Подростки 14-18 лет Пост как у взрослых, но с послаблениями Достаточное количество белка Период активного роста, гормональной перестройки Педиатр Пожилые люди (65+) Индивид. подход в зависимости от здоровья Можно молочные продукты, рыбу, яйца Сниженная способность усваивать растительный белок Терапевт Больные диабетом Пост может быть опасен из-за скачков сахара Сложные углеводы каждые 3-4 часа Молоко и яйца по показаниям Риск гипогликемии Эндокрин. Больные гастритом, язвой Сухоядение противопоказано категорически Все блюда термически обработаны, можно молочное, избегать кислое, острое Сырые овощи и фрукты травмируют слизистую Гастроэнт. Больные анемией Необходим животный белок, т.к. растительное железо усваивается плохо Можно мясо 3-4 раза в неделю, рыбу, печенку Гемоглобин синтезируется из животного белка Гематолог Больные с онкологич. диагнозом Полноценное питание критически важно Без ограничений Организм борется с болезнью, нужны силы Онколог Люди тяжелого физического труда Достаточная калорийность Можно молочное, рыбу Организм тратит много энергии Врач ЛФК Путники Когда нет возможности соблюдать пост — Бог простит Зависит от обстоятельств Пост ради человека, а не человек ради поста Священник Военные Духовное воздержание + физическая готовность Питание по армейскому рациону Физическая подготовка = служебная необходимость Воинский священник Спортсмены Можно уменьшить мясо, но не отказываться от белка полностью Молочные продукты, яйца, рыба, спортивное питание Тренировки = большая нагрузка на мышцы Спортивный врач

Как правильно войти и выйти из поста

Во время поста из рациона исключается животный белок, поэтому возвращение к привычному питанию должно быть постепенным. Резкий возврат к жирной и мясной пище может привести к проблемам с пищеварением.

В идеале сначала вводят кисломолочные продукты и яйца, затем — нежирное мясо. За один прием пищи рекомендуется употреблять только один белковый продукт.

Молитвы и богослужения

Великопостные службы призваны помочь верующим сосредоточиться на покаянии и вспомнить события, предшествующие Воскресению Христову. В этот период совершаются чин прощения, Великий покаянный канон Андрея Критского, литургия Преждеосвященных Даров, службы Страстной седмицы.

Главная молитва Великого поста — молитва Ефрема Сирина.

Алексей Шириков добавляет: "В среду и пятницу Великого поста принято служить Литургию Преждеосвященных Даров. Ее ключевая особенность в том, что Тело и Кровь Христовы на ней не освящаются, а берутся с литургии, совершенной в воскресный день. По уставу эта литургия должна служиться вечером, так как среда и пятница – дни строго поста, подразумевающего полное голодание до вечера. Даже причастие на Литургии считается прерыванием поста".

История и смысл Великого поста

Великий пост — самый древний из многодневных постов. Первые упоминания о 40-дневном посте относятся к III веку. Впоследствии церковь пришла к единому правилу соблюдения поста в течение 48 календарных дней.

С IV–V веков Великий пост считается обязательным для христиан, однако со временем подход к строгости стал более пастырским и индивидуальным.

Алексей Шириков добавляет: "Общий настрой этого поста – скорбный, так как воспоминаются Страдания и Смерть Иисуса Христа, и покаянный, так как именно грех человека стал причиной Распятия Бога".

Часто задаваемые вопросы

Почему даты Великого поста каждый год разные?

Потому что они зависят от даты Пасхи, которая ежегодно рассчитывается по церковному календарю.

Обязательно ли соблюдать пост?

Соблюдение Великого поста — дело добровольное. Священники подчеркивают, что важнее очистить дух, а не строго следовать пищевым ограничениям.

Что делать, если случайно съел запрещенный продукт?

Если пост был нарушен вольно или невольно, священники советуют покаяться и продолжать пост дальше.

Можно ли пить кофе постящимся?

Прямого церковного запрета нет. Обычно ориентируются на меру и состояние здоровья.

Можно ли постящимся есть мед?