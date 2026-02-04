https://ria.ru/20260204/post-1849323809.html
Недели Великого поста 2026: полный календарь всех 7 седмиц
Недели Великого поста 2026: календарь, названия седмиц, даты, питание
Недели Великого поста 2026: полный календарь всех 7 седмиц
Великий пост — самый важный пост в церковном календаре, целью которого является подготовка к празднованию Пасхи. Чем отличаются первая и последняя (страстная)... РИА Новости, 04.02.2026
МОСКВА — РИА Новости. Великий пост — самый важный пост в церковном календаре, целью которого является подготовка к празднованию Пасхи. Чем отличаются первая и последняя (страстная) седмицы Великого поста от остальных, в какие дни можно есть только постные блюда, а когда допускается рыба, значимые даты недель Великого поста в 2026 году в России — в материале РИА Новости.
Что такое недели Великого поста
Великий пост для христиан — семь недель (седмиц), в которые запрещено употреблять в пищу еду животного происхождения (мясо, яйца, молочные продукты), время, предназначенное для духовного очищения и сближения с Богом.
Седми́ца (буквально "семерка") – церковнославянское название семидневного календарного цикла. "Неделей" (от "не делать", "не работать") назывался первый день седмицы. В современной традиции недели, то есть воскресные дни Великого поста, имеют следующие посвящения:
- Неделя Торжества Православия – воспоминание восстановления почитания икон в IX в.
- Свт. Григория Паламы – день памяти великого богослова XIV в.
- Крестопоклонная – поклонение Кресту Господню
- Св. Иоанна Лествичника – день памяти автора книги "Лествица"
- Св. Марии Египетской – день памяти великой пустынницы
- Вход Господень в Иерусалим – воспоминание торжественного въезда Иисуса в город Иерусалим.
Как отмечает православный теолог, автор просветительского проекта для христиан "Жизнь со смыслом"
Алексей Шириков, связь большинства этих недель с Великим постом довольно слаба. Неделя Торжества Православия была установлена лишь после 843 года и не имеет прямых параллелей с покаянным настроением поста или подготовкой к Пасхе. Воскресенья, посвященные памятям святых, и, вероятно, неделя Крестопоклонная, возникли, судя по всему, из-за традиции переносить неподвижную календарную память того или иного события, которая попадала на будни Великого поста, на воскресный день (в будние дни никаких праздников в древности не совершалось).
"Куда более интересна древняя иерусалимская система чтений в недели Великого поста, исчезнувшая в наши дни. Все воскресные дни были связаны единой темой – образом милосердия Бога, вышедшего спасти потерянного человека. Так, в первое воскресенье поста читалась притча об одном грешнике и 99 праведниках (Лк 15. 1-10), указывающая на то, что Бог радуется покаянию человека. Во второе воскресенье читалась притча о блудном сыне (Лк 15. 11-32), включенная в нашей практике в подготовительные недели. В третье воскресенье – притча о мытаре и фарисее (Лк 18. 1-14). В четвертое – о милосердном самарянине (Лк 10. 25-37). В пятое – о богатом и Лазаре (Лк 16. 19-31). В каждой из этих притч можно найти напоминание о том, что Бог хочет спасти человека – и именно эта мысль готовит верующих к Страстной седмице, когда все христиане вспоминают саму историю спасения", — дополняет эксперт.
При этом Великий пост можно разделить на две части:
- Святая Четыредесятница (первые 40 дней с понедельника первой недели и пятницы шестой недели) — период строгого воздержания, который, согласно Священному Преданию, установлен в подражание сорокадневному посту Иисуса Христа в пустыне и ветхозаветным сорокадневным постам пророков Моисея и Илия. Время покаяния, усиленной молитвы, духовного трезвения и подготовки верующих к достойной встрече праздника Пасхи.
- Страстная седмица (последняя неделя Великого поста), посвящена воспоминаниям последних дней земной жизни Иисуса Христа: Его страданий, крестной смерти и погребения. Это особый период, каждая неделя которого имеет глубокое богословское содержание и последовательно раскрывает евангельскую историю.
Каждая неделя имеет свой смысл, который помогает верующему духовно очиститься перед Пасхой, покаяться и научиться радоваться жизни согласно заповедям.
Календарь по неделям Великого поста 2026
В 2026 году Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля.
Даты
Название седмицы
23 февраля-1 марта
Торжество православия
2-8 марта
святителя Григория Паламы
9-15 марта
Крестопоклонная
16-22 марта
преподобного Иоанна Лествичника
23 марта-29 марта
преподобной Марии Египетской
30 марта-5 апреля
неделя ваий
6-11 апреля
Страстная неделя
Первая седмица (Торжество православия)
Первая седмица Великого поста отличается особенной строгостью, а богослужение — продолжительностью. В первые четыре дня (понедельник, вторник, среда и четверг) на Великом повечерии читается канон святого Андрея Критского. Верующие всегда стараются не пропускать эти службы.
В пятницу первой седмицы после литургии происходит освящение колива — отваренной пшеницы с медом — в память о святом Феодоре Тироне. В 362 году он явился епископу Антиохийскому Евдоксию и повелел ему сообщить христианам, чтобы те не покупали пищу, оскверненную императором Юлианом Отступником, и употребляли коливо.
Также в первое воскресенье Великого поста совершается так называемое Торжество православия. Оно было установлено византийской императрицей Феодорой в 842-м в память восстановления почитания святых икон.
Вторая седмица (Святитель Григорий Палама)
Во второе воскресенье поста вспоминается святитель Григорий Палама, который был епископом города Фессалоники в XIV веке. На второй неделе Великого поста рекомендуется также исключить из рациона мясные, молочные и рыбные блюда. Но для слабых здоровьем, занимающихся тяжелым физическим и умственным трудом, детей делается исключение: рыбу можно есть во все дни, кроме среды и пятницы. В субботу второй недели поминаются все усопшие и совершается заупокойная служба.
Вторая седмица называется еще "Неделей светотворных постов", во время которых церковь просит об озарении всех постящихся и кающихся, в богослужениях указывается на то, что пост — средство к внутреннему духовному очищению.
Третья седмица (Крестопоклонная седмица)
В третье воскресенье Великого поста на всенощной выносится Святой Крест. Все верующие поклоняются ему. В это время поется: "Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим".
Делается это для того, чтобы напомнить верующим о страданиях и смерти Христа, а также укрепить постящихся в их маленьком духовном подвиге. Святой Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются "крестопоклонными".
Начало традиции выноса креста было положено в древние времена у первых христиан. Об этом свидетельствуют сочинения святых отцов — Иоанна Златоуста (IV век) и Святого Софрония, патриарха Иерусалимского, жившего в VII веке.
Четвертая седмица (Преподобного Иоанна Лествичника)
Четвертая неделя Великого поста носит название Средокрестной. В понедельник, среду и пятницу этой седмицы на службах также совершается поклонение Кресту, в пятницу служится Литургия Преждеосвященных даров, а в субботу — проходит заупокойная служба.
В воскресенье церковь отмечает день памяти преподобного Иоанна Лествичника, который вел постнический и монашеский образ жизни. Поэтому верующие вспоминают его учение о покаянии, “Листвицу”, в которой показан путь постепенного восхождения человека к Богу, к духовному совершенству. По традиции песнопения этой недели ободряют верующих, говоря о том, что половина поста пройдена.
Пятая седмица (Преподобной Марии Египетской)
В четверг на утрене читается весь великий канон святого Андрея Критского, который прочитывался по частям на первой неделе поста, и упоминается житие преподобной Марии Египетской, которая из порочной женщины смогла путем покаяния стать святой. В этот же день служится литургия Преждеосвященных Даров — одна из самых красивых великопостных служб, во время которой происходит причащение всех верующих. В песнопениях этой недели раскрывается смысл притчи о богаче и Лазаре: важно избегать бесчеловечия и немилосердия богача и стремиться к терпению и великодушию Лазаря. В субботу пятой седмицы служится особое молебное пение (акафист), прославляющее Богородицу.
Шестая седмица (Вербное воскресенье, Лазарева суббота)
На этой неделе отмечается праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и Вход Господень в Иерусалим. Верующие приходят в храм с ветвями вербы в руках, поэтому воскресенье шестой седмицы называется Вербным. В субботу вспоминается чудесное воскрешение Лазаря, который умер за четыре дня до появления Иисуса в Иерусалиме. Богослужения в Лазареву субботу подобны воскресным, а постящимся разрешено есть рыбную икру, в праздник Входа Господня в Иерусалим — саму рыбу.
Седьмая седмица (Страстная седмица)
Это последняя неделя перед Пасхой, которая называется Страстной (название произошло от слова "страсть", "страдание"). Страстная седмица отличается особенно строгим постом и посвящена последним дням земной жизни Христа — страданиям, распятию, крестной смерти и погребению. Все дни этой недели носят название “Великих”, а в храмах проходят особые богослужения, которые приближают верующих к Христу. В эти семь дней в церквях не проводятся Таинство Крещения и Венчания, а также не празднуются дни святых.
Календарь питания по неделям
Традиции Великого поста, согласно церковному уставу:
- В первую и последнюю недели пост особенно строг.
- Употреблять пищу можно только вечером, по субботам и воскресеньям допускается дневной прием пищи.
- В понедельник, среду и пятницу разрешена только холодная пища, во вторник и четверг можно есть горячие блюда, но без добавления масла.
- По субботам (кроме субботы Страстной седмицы) и воскресеньям допустимо употребление виноградного вина.
- В течение всего поста запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения: молоко, яйца, мясо и т.п.
- В страстную Пятницу рекомендуется отказаться от пищи на весь день.
По церковному уставу календарь питания по неделям отличается.
Неделя (Седмица)
Особенности питания
Основные продукты
1-я седмица: Торжество Православия (23 февраля-1 марта)
Самый строгий пост, миряне могут придерживаться сухоядения или смягчить пост, если получили благословение духовника.
Пн: полное воздержание; Вт–Пт: сухоядение;
Сб–Вс: горячая пища с маслом.
Вода, черный хлеб, сырые овощи, фрукты, сухофрукты, мед, орехи.
В выходные — вареные или тушеные овощи, каши, супы, фрукты, грибы.
2-я седмица (2-8 марта)
Пн, Ср, Пт: сухоядение;
Вт, Чт: горячая растительная пища без масла;
Сб, Вс: горячая пища с маслом.
Крупы на воде, запеченные овощи, фрукты, грибы, сухофрукты, постная выпечка.
3-я седмица: Крестопоклонная (9-15 марта)
Пн (Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Предтечи (полиелей)): разрешена горячая пища с маслом;
Ср, Пт: сухоядение;
Вт, Чт: горячая растительная пища без масла;
Сб, Вс: горячая пища с маслом.
Каши, супы, бобовые, овощи, грибы, фрукты, сухофрукты, салаты без заправки, макароны без яиц.
4-я седмица: Прп. Иоанна Лествичника (16-22 марта)
Пн, Ср, Пт: сухоядение;
Вт, Чт: горячая растительная пища без масла;
Сб, Вс: горячая пища с маслом.
Каши, супы, блюда из грибов и овощей, свежие овощи и фрукты, ягоды, макароны без яиц, орехи, варенье, мед, горький шоколад.
5-я седмица: Прп. Марии Египетской (23-29 марта)
Пн, Ср, Пт: сухоядение;
Вт, Чт: горячая растительная пища без масла;
Сб, Вс: горячая пища с маслом.
Постные супы, каши, блюда из грибов и овощей, бобовые, постный хлеб и макароны, орехи, ягоды, фрукты.
6-я седмица: Ваий (Вербная) (30 марта-5 апреля)
Пн, Ср, Пт: сухоядение;
Вт, Чт: горячая растительная пища без масла;
Сб (Лазарева суббота): разрешена икра;
Вс (Вербное воскресенье); горячая пища с маслом, рыба и морепродукты.
Каши, супы, блюда из грибов и овощей, свежие овощи и фрукты, ягоды, постные хлеб и макароны, орехи, варенье, мед, горький шоколад.
Икра, рыба и морепродукты - в соответствующие дни.
7-я седмица: Страстная седмица (6-11 апреля)
Особо строгий пост.
Пн, Вт, Ср: сухоядение;
Чт (Великий четверг): вареные и тушеные блюда без масла;
Пт (Великая пятница): полный отказ от еды до выноса Плащаницы;
Сб (Великая суббота): горячая пища без масла, допустимо вино.
Крупы на воде, запеченные и свежие овощи, фрукты, грибы, сухофрукты.
В субботу вечером начинается празднование Пасхи.
Особые дни и родительские субботы
На время Великого поста приходится несколько важных православных дат, родительских суббот и богослужений, которые накладывают свои правила.
Дата
Событие
Что происходит
Питание
28 февраля (Суббота)
День памяти святого великомученика Феодора Тирона
Служба в храмах с раздачей поминального колива (вареной пшеницы с медом)
Разрешена горячая растительная пища с добавлением масла
1 марта (Воскресенье)
Праздник "Торжество Православия"
Особое богослужение
Разрешена горячая растительная пища с маслом
7 марта (Суббота)
Первая родительская суббота
Заупокойная служба в храмах, поминовение усопших
Разрешена горячая растительная пища с маслом
9 марта (Понедельник)
Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Предтечи (полиелей)
Торжество отмечают богослужениями в храмах
Разрешены горячие блюда из растительных продуктов с добавлением масла
14 марта (Суббота)
Вторая родительская суббота
Поминовение усопших. Принято посещать заупокойные богослужения в храмах, посещать кладбище, передавать записки "О упокоении"
Разрешена горячая постная пища с растительным маслом
21 марта (Суббота)
Третья родительская суббота
Поминовение усопших. Можно приносить постные угощения, посещать кладбище
Разрешены горячие блюда и масло
26 марта (Четверг)
Мариино стояние
Чтение Великого канона целиком + житие Марии Египетской
Разрешена горячая пища с маслом
28 марта (Суббота)
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)
Вечером в пятницу служится утреня, соединенная с полностью прочитанным или пропетым акафистом. В субботу утром проводится Божественная литургия Иоанна Златоуста
Разрешены горячие постные блюда с маслом
4 апреля (Суббота)
Лазарева суббота
Особые богослужения в храмах, подготовка вербы и проведение праздничного обеда
Разрешена рыбная икра, растительное масло и виноградное вино, разбавленное водой
5 апреля (Воскресенье)
Вербное воскресенье
Молитвы и чтение Евангелия, освящение веточек вербы в храме
Разрешены рыба, бескровные морепродукты (кальмары, креветки, мидии), небольшое количество икры, постная выпечка
7 апреля (Вторник)
Благовещение Пресвятой Богородицы
Особые богослужения. Рекомендуется провести день в кругу близких и родных
Можно есть рыбу в умеренных количествах
10 апреля (Пятница)
Великая Пятница (Великий Пяток)
Время скорби и печали. Литургии в храмах не бывает, во время утрени читают "12 Евангелий Святых Страстей Христовых"
Полное воздержание от пищи
Строгость соблюдения поста всегда согласовывается с духовником. Людям с хроническими заболеваниями, детям, беременным женщинам и тем, кто занимается тяжелым физическим трудом, почти всегда делаются послабления. Главное — подготовиться к посту заранее, уделять внимание духовному и быть искренним.