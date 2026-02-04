Недели Великого поста 2026: полный календарь всех 7 седмиц

МОСКВА — РИА Новости. Великий пост — самый важный пост в церковном календаре, целью которого является подготовка к празднованию Пасхи. Чем отличаются первая и последняя (страстная) седмицы Великого поста от остальных, в какие дни можно есть только постные блюда, а когда допускается рыба, значимые даты недель Великого поста в 2026 году в России — в материале РИА Новости.

Что такое недели Великого поста

Великий пост для христиан — семь недель (седмиц), в которые запрещено употреблять в пищу еду животного происхождения (мясо, яйца, молочные продукты), время, предназначенное для духовного очищения и сближения с Богом.

Седми́ца (буквально "семерка") – церковнославянское название семидневного календарного цикла. "Неделей" (от "не делать", "не работать") назывался первый день седмицы. В современной традиции недели, то есть воскресные дни Великого поста, имеют следующие посвящения:

Неделя Торжества Православия – воспоминание восстановления почитания икон в IX в. Свт. Григория Паламы – день памяти великого богослова XIV в. Крестопоклонная – поклонение Кресту Господню Св. Иоанна Лествичника – день памяти автора книги "Лествица" Св. Марии Египетской – день памяти великой пустынницы Вход Господень в Иерусалим – воспоминание торжественного въезда Иисуса в город Иерусалим.

Как отмечает православный теолог, автор просветительского проекта для христиан "Жизнь со смыслом" Алексей Шириков, связь большинства этих недель с Великим постом довольно слаба. Неделя Торжества Православия была установлена лишь после 843 года и не имеет прямых параллелей с покаянным настроением поста или подготовкой к Пасхе. Воскресенья, посвященные памятям святых, и, вероятно, неделя Крестопоклонная, возникли, судя по всему, из-за традиции переносить неподвижную календарную память того или иного события, которая попадала на будни Великого поста, на воскресный день (в будние дни никаких праздников в древности не совершалось).

"Куда более интересна древняя иерусалимская система чтений в недели Великого поста, исчезнувшая в наши дни. Все воскресные дни были связаны единой темой – образом милосердия Бога, вышедшего спасти потерянного человека. Так, в первое воскресенье поста читалась притча об одном грешнике и 99 праведниках (Лк 15. 1-10), указывающая на то, что Бог радуется покаянию человека. Во второе воскресенье читалась притча о блудном сыне (Лк 15. 11-32), включенная в нашей практике в подготовительные недели. В третье воскресенье – притча о мытаре и фарисее (Лк 18. 1-14). В четвертое – о милосердном самарянине (Лк 10. 25-37). В пятое – о богатом и Лазаре (Лк 16. 19-31). В каждой из этих притч можно найти напоминание о том, что Бог хочет спасти человека – и именно эта мысль готовит верующих к Страстной седмице, когда все христиане вспоминают саму историю спасения", — дополняет эксперт.

При этом Великий пост можно разделить на две части:

Святая Четыредесятница (первые 40 дней с понедельника первой недели и пятницы шестой недели) — период строгого воздержания, который, согласно Священному Преданию, установлен в подражание сорокадневному посту Иисуса Христа в пустыне и ветхозаветным сорокадневным постам пророков Моисея и Илия. Время покаяния, усиленной молитвы, духовного трезвения и подготовки верующих к достойной встрече праздника Пасхи. Страстная седмица (последняя неделя Великого поста), посвящена воспоминаниям последних дней земной жизни Иисуса Христа: Его страданий, крестной смерти и погребения. Это особый период, каждая неделя которого имеет глубокое богословское содержание и последовательно раскрывает евангельскую историю.

Каждая неделя имеет свой смысл, который помогает верующему духовно очиститься перед Пасхой, покаяться и научиться радоваться жизни согласно заповедям.

Календарь по неделям Великого поста 2026

В 2026 году Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля.

Даты Название седмицы 23 февраля-1 марта Торжество православия 2-8 марта святителя Григория Паламы 9-15 марта Крестопоклонная 16-22 марта преподобного Иоанна Лествичника 23 марта-29 марта преподобной Марии Египетской 30 марта-5 апреля неделя ваий 6-11 апреля Страстная неделя

Первая седмица (Торжество православия)

Первая седмица Великого поста отличается особенной строгостью, а богослужение — продолжительностью. В первые четыре дня (понедельник, вторник, среда и четверг) на Великом повечерии читается канон святого Андрея Критского. Верующие всегда стараются не пропускать эти службы.

В пятницу первой седмицы после литургии происходит освящение колива — отваренной пшеницы с медом — в память о святом Феодоре Тироне. В 362 году он явился епископу Антиохийскому Евдоксию и повелел ему сообщить христианам, чтобы те не покупали пищу, оскверненную императором Юлианом Отступником, и употребляли коливо.

Также в первое воскресенье Великого поста совершается так называемое Торжество православия. Оно было установлено византийской императрицей Феодорой в 842-м в память восстановления почитания святых икон.

Вторая седмица (Святитель Григорий Палама)

Во второе воскресенье поста вспоминается святитель Григорий Палама, который был епископом города Фессалоники в XIV веке. На второй неделе Великого поста рекомендуется также исключить из рациона мясные, молочные и рыбные блюда. Но для слабых здоровьем, занимающихся тяжелым физическим и умственным трудом, детей делается исключение: рыбу можно есть во все дни, кроме среды и пятницы. В субботу второй недели поминаются все усопшие и совершается заупокойная служба.

Вторая седмица называется еще "Неделей светотворных постов", во время которых церковь просит об озарении всех постящихся и кающихся, в богослужениях указывается на то, что пост — средство к внутреннему духовному очищению.

Третья седмица (Крестопоклонная седмица)

В третье воскресенье Великого поста на всенощной выносится Святой Крест. Все верующие поклоняются ему. В это время поется: "Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим".

Делается это для того, чтобы напомнить верующим о страданиях и смерти Христа, а также укрепить постящихся в их маленьком духовном подвиге. Святой Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются "крестопоклонными".

Начало традиции выноса креста было положено в древние времена у первых христиан. Об этом свидетельствуют сочинения святых отцов — Иоанна Златоуста (IV век) и Святого Софрония, патриарха Иерусалимского, жившего в VII веке.

Четвертая седмица (Преподобного Иоанна Лествичника)

Четвертая неделя Великого поста носит название Средокрестной. В по­не­дель­ник, сре­ду и пят­ни­цу этой сед­ми­цы на службах также совершается поклонение Кресту, в пятницу служится Литургия Преждеосвященных даров, а в субботу — проходит за­упо­кой­ная служба.

В воскресенье церковь отмечает день памяти преподобного Иоанна Лествичника, который вел постнический и монашеский образ жизни. Поэтому верующие вспоминают его учение о покаянии, “Листвицу”, в которой показан путь постепенного восхождения человека к Богу, к духовному совершенству. По традиции песнопения этой недели ободряют верующих, говоря о том, что половина поста пройдена.

Пятая седмица (Преподобной Марии Египетской)

В четверг на утрене читается весь великий канон святого Андрея Критского, который прочитывался по частям на первой неделе поста, и упоминается житие преподобной Марии Египетской, которая из порочной женщины смогла путем покаяния стать святой. В этот же день служится литургия Преждеосвященных Даров — одна из самых красивых великопостных служб, во время которой происходит причащение всех верующих. В песнопениях этой недели раскрывается смысл притчи о богаче и Лазаре: важно избегать бесчеловечия и немилосердия богача и стремиться к терпению и великодушию Лазаря. В субботу пятой седмицы служится особое молебное пение (акафист), прославляющее Богородицу.

Шестая седмица (Вербное воскресенье, Лазарева суббота)

© Public domain Воскрешение Лазаря. Конец XIV — начало XV в. Византия. Из коллекции Г. Н. Гамон-Гамана. Русский музей © Public domain Воскрешение Лазаря. Конец XIV — начало XV в. Византия. Из коллекции Г. Н. Гамон-Гамана. Русский музей

На этой неделе отмечается праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и Вход Господень в Иерусалим. Верующие приходят в храм с ветвями вербы в руках, поэтому воскресенье шестой седмицы называется Вербным. В субботу вспоминается чудесное воскрешение Лазаря, который умер за четыре дня до появления Иисуса в Иерусалиме. Богослужения в Лазареву субботу подобны воскресным, а постящимся разрешено есть рыбную икру, в праздник Входа Господня в Иерусалим — саму рыбу.

Седьмая седмица (Страстная седмица)

Это последняя неделя перед Пасхой, которая называется Страстной (название произошло от слова "страсть", "страдание"). Страстная седмица отличается особенно строгим постом и посвящена последним дням земной жизни Христа — страданиям, распятию, крестной смерти и погребению. Все дни этой недели носят название “Великих”, а в храмах проходят особые богослужения, которые приближают верующих к Христу. В эти семь дней в церквях не проводятся Таинство Крещения и Венчания, а также не празднуются дни святых.

Календарь питания по неделям

Традиции Великого поста, согласно церковному уставу:

В первую и последнюю недели пост особенно строг. Употреблять пищу можно только вечером, по субботам и воскресеньям допускается дневной прием пищи. В понедельник, среду и пятницу разрешена только холодная пища, во вторник и четверг можно есть горячие блюда, но без добавления масла. По субботам (кроме субботы Страстной седмицы) и воскресеньям допустимо употребление виноградного вина. В течение всего поста запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения: молоко, яйца, мясо и т.п. В страстную Пятницу рекомендуется отказаться от пищи на весь день.

По церковному уставу календарь питания по неделям отличается.

Неделя (Седмица) Особенности питания Основные продукты 1-я седмица: Торжество Православия (23 февраля-1 марта) Самый строгий пост, миряне могут придерживаться сухоядения или смягчить пост, если получили благословение духовника. Пн: полное воздержание; Вт–Пт: сухоядение; Сб–Вс: горячая пища с маслом. Вода, черный хлеб, сырые овощи, фрукты, сухофрукты, мед, орехи. В выходные — вареные или тушеные овощи, каши, супы, фрукты, грибы. 2-я седмица (2-8 марта) Пн, Ср, Пт: сухоядение; Вт, Чт: горячая растительная пища без масла; Сб, Вс: горячая пища с маслом. Крупы на воде, запеченные овощи, фрукты, грибы, сухофрукты, постная выпечка. 3-я седмица: Крестопоклонная (9-15 марта) Пн (Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Предтечи (полиелей)): разрешена горячая пища с маслом; Ср, Пт: сухоядение; Вт, Чт: горячая растительная пища без масла; Сб, Вс: горячая пища с маслом. Каши, супы, бобовые, овощи, грибы, фрукты, сухофрукты, салаты без заправки, макароны без яиц. 4-я седмица: Прп. Иоанна Лествичника (16-22 марта) Пн, Ср, Пт: сухоядение; Вт, Чт: горячая растительная пища без масла; Сб, Вс: горячая пища с маслом. Каши, супы, блюда из грибов и овощей, свежие овощи и фрукты, ягоды, макароны без яиц, орехи, варенье, мед, горький шоколад. 5-я седмица: Прп. Марии Египетской (23-29 марта) Пн, Ср, Пт: сухоядение; Вт, Чт: горячая растительная пища без масла; Сб, Вс: горячая пища с маслом. Постные супы, каши, блюда из грибов и овощей, бобовые, постный хлеб и макароны, орехи, ягоды, фрукты. 6-я седмица: Ваий (Вербная) (30 марта-5 апреля) Пн, Ср, Пт: сухоядение; Вт, Чт: горячая растительная пища без масла; Сб (Лазарева суббота): разрешена икра; Вс (Вербное воскресенье); горячая пища с маслом, рыба и морепродукты. Каши, супы, блюда из грибов и овощей, свежие овощи и фрукты, ягоды, постные хлеб и макароны, орехи, варенье, мед, горький шоколад. Икра, рыба и морепродукты - в соответствующие дни. 7-я седмица: Страстная седмица (6-11 апреля) Особо строгий пост. Пн, Вт, Ср: сухоядение; Чт (Великий четверг): вареные и тушеные блюда без масла; Пт (Великая пятница): полный отказ от еды до выноса Плащаницы; Сб (Великая суббота): горячая пища без масла, допустимо вино. Крупы на воде, запеченные и свежие овощи, фрукты, грибы, сухофрукты. В субботу вечером начинается празднование Пасхи.

Особые дни и родительские субботы

На время Великого поста приходится несколько важных православных дат, родительских суббот и богослужений, которые накладывают свои правила.

Дата Событие Что происходит Питание 28 февраля (Суббота) День памяти святого великомученика Феодора Тирона Служба в храмах с раздачей поминального колива (вареной пшеницы с медом) Разрешена горячая растительная пища с добавлением масла 1 марта (Воскресенье) Праздник "Торжество Православия" Особое богослужение Разрешена горячая растительная пища с маслом 7 марта (Суббота) Первая родительская суббота Заупокойная служба в храмах, поминовение усопших Разрешена горячая растительная пища с маслом 9 марта (Понедельник) Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Предтечи (полиелей) Торжество отмечают богослужениями в храмах Разрешены горячие блюда из растительных продуктов с добавлением масла 14 марта (Суббота) Вторая родительская суббота Поминовение усопших. Принято посещать заупокойные богослужения в храмах, посещать кладбище, передавать записки "О упокоении" Разрешена горячая постная пища с растительным маслом 21 марта (Суббота) Третья родительская суббота Поминовение усопших. Можно приносить постные угощения, посещать кладбище Разрешены горячие блюда и масло 26 марта (Четверг) Мариино стояние Чтение Великого канона целиком + житие Марии Египетской Разрешена горячая пища с маслом 28 марта (Суббота) Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста) Вечером в пятницу служится утреня, соединенная с полностью прочитанным или пропетым акафистом. В субботу утром проводится Божественная литургия Иоанна Златоуста Разрешены горячие постные блюда с маслом 4 апреля (Суббота) Лазарева суббота Особые богослужения в храмах, подготовка вербы и проведение праздничного обеда Разрешена рыбная икра, растительное масло и виноградное вино, разбавленное водой 5 апреля (Воскресенье) Вербное воскресенье Молитвы и чтение Евангелия, освящение веточек вербы в храме Разрешены рыба, бескровные морепродукты (кальмары, креветки, мидии), небольшое количество икры, постная выпечка 7 апреля (Вторник) Благовещение Пресвятой Богородицы Особые богослужения. Рекомендуется провести день в кругу близких и родных Можно есть рыбу в умеренных количествах 10 апреля (Пятница) Великая Пятница (Великий Пяток) Время скорби и печали. Литургии в храмах не бывает, во время утрени читают "12 Евангелий Святых Страстей Христовых" Полное воздержание от пищи