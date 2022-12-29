https://ria.ru/20221229/kuban-1842236581.html

Курорты Кубани установили рекорд по турпотоку

Курорты Кубани установили рекорд по турпотоку - РИА Новости, 29.12.2022

Курорты Кубани установили рекорд по турпотоку

Курорты Кубани приняли более 17 миллионов отдыхающих в 2022 году, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Несмотря на ограничения работы... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T15:52

2022-12-29T15:52

2022-12-29T15:52

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КРАСНОДАР, 29 дек — РИА Новости. Курорты Кубани приняли более 17 миллионов отдыхающих в 2022 году, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Несмотря на ограничения работы аэропортов, с начала года мы приняли уже 17,4 миллиона туристов, что выше уровня допандемийного 2019 года", — заявил он.По словам Кондратьева, главная задача сейчас — обеспечить дальнейшее увеличение турпотока. Для этого нужно создать соответствующие условия и повысить качество услуг, чтобы путешественникам хотелось возвращаться на Кубань."Сегодня у нас в работе 39 отелей. Часть из них начали возводить в этом году благодаря тому, что мы внесли изменения в правила застройки в 500-метровой зоне от побережья Черного моря", — рассказал губернатор.Кроме того, в этом году были внедрены стандарты "все включено" и "ультра все включено" и отработана система аттестации экскурсоводов, добавил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель."Также мы восстановили сеть туристических маршрутов, запустили проект "Большая Кубанская тропа". В следующем году эту работу продолжим", — передает пресс-служба слова Руппеля.Ранее вице-губернатор сообщал, что в допандемийный 2019 год край посетили 17,3 миллиона отдыхающих.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, краснодарский край