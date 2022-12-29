Рейтинг@Mail.ru
Курорты Кубани установили рекорд по турпотоку - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221229/kuban-1842236581.html
Курорты Кубани установили рекорд по турпотоку
Курорты Кубани установили рекорд по турпотоку - РИА Новости, 29.12.2022
Курорты Кубани установили рекорд по турпотоку
Курорты Кубани приняли более 17 миллионов отдыхающих в 2022 году, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Несмотря на ограничения работы... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:52
2022-12-29T15:52
туризм
туризм
новости - туризм
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151981/18/1519811829_0:378:4032:2646_1920x0_80_0_0_e11aede6e74bf601008399b7a9dfbdf2.jpg
КРАСНОДАР, 29 дек — РИА Новости. Курорты Кубани приняли более 17 миллионов отдыхающих в 2022 году, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Несмотря на ограничения работы аэропортов, с начала года мы приняли уже 17,4 миллиона туристов, что выше уровня допандемийного 2019 года", — заявил он.По словам Кондратьева, главная задача сейчас — обеспечить дальнейшее увеличение турпотока. Для этого нужно создать соответствующие условия и повысить качество услуг, чтобы путешественникам хотелось возвращаться на Кубань."Сегодня у нас в работе 39 отелей. Часть из них начали возводить в этом году благодаря тому, что мы внесли изменения в правила застройки в 500-метровой зоне от побережья Черного моря", — рассказал губернатор.Кроме того, в этом году были внедрены стандарты "все включено" и "ультра все включено" и отработана система аттестации экскурсоводов, добавил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель."Также мы восстановили сеть туристических маршрутов, запустили проект "Большая Кубанская тропа". В следующем году эту работу продолжим", — передает пресс-служба слова Руппеля.Ранее вице-губернатор сообщал, что в допандемийный 2019 год край посетили 17,3 миллиона отдыхающих.
https://ria.ru/20221228/puteshestviya-1841927004.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151981/18/1519811829_0:0:4032:3024_1920x0_80_0_0_8be47567639d7fbaab5950918fc0e8b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, краснодарский край
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край
15:52 29.12.2022
 
Курорты Кубани установили рекорд по турпотоку

Курорты Кубани приняли более 17 миллионов туристов в 2022 году

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаПарк "Краснодар"
Парк Краснодар - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 29 дек — РИА Новости. Курорты Кубани приняли более 17 миллионов отдыхающих в 2022 году, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Несмотря на ограничения работы аэропортов, с начала года мы приняли уже 17,4 миллиона туристов, что выше уровня допандемийного 2019 года", — заявил он.
По словам Кондратьева, главная задача сейчас — обеспечить дальнейшее увеличение турпотока. Для этого нужно создать соответствующие условия и повысить качество услуг, чтобы путешественникам хотелось возвращаться на Кубань.
"Сегодня у нас в работе 39 отелей. Часть из них начали возводить в этом году благодаря тому, что мы внесли изменения в правила застройки в 500-метровой зоне от побережья Черного моря", — рассказал губернатор.

Кроме того, в этом году были внедрены стандарты "все включено" и "ультра все включено" и отработана система аттестации экскурсоводов, добавил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"Также мы восстановили сеть туристических маршрутов, запустили проект "Большая Кубанская тропа". В следующем году эту работу продолжим", — передает пресс-служба слова Руппеля.

Ранее вице-губернатор сообщал, что в допандемийный 2019 год край посетили 17,3 миллиона отдыхающих.
Туристы на горном курорте Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря, 19:00Туризм
Эксперты рассказали, куда еще можно поехать в горы на Новый год
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала