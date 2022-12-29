Курорты Кубани установили рекорд по турпотоку
Курорты Кубани приняли более 17 миллионов туристов в 2022 году
КРАСНОДАР, 29 дек — РИА Новости. Курорты Кубани приняли более 17 миллионов отдыхающих в 2022 году, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Несмотря на ограничения работы аэропортов, с начала года мы приняли уже 17,4 миллиона туристов, что выше уровня допандемийного 2019 года", — заявил он.
"Несмотря на ограничения работы аэропортов, с начала года мы приняли уже 17,4 миллиона туристов, что выше уровня допандемийного 2019 года", — заявил он.
По словам Кондратьева, главная задача сейчас — обеспечить дальнейшее увеличение турпотока. Для этого нужно создать соответствующие условия и повысить качество услуг, чтобы путешественникам хотелось возвращаться на Кубань.
"Сегодня у нас в работе 39 отелей. Часть из них начали возводить в этом году благодаря тому, что мы внесли изменения в правила застройки в 500-метровой зоне от побережья Черного моря", — рассказал губернатор.
Кроме того, в этом году были внедрены стандарты "все включено" и "ультра все включено" и отработана система аттестации экскурсоводов, добавил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.
"Также мы восстановили сеть туристических маршрутов, запустили проект "Большая Кубанская тропа". В следующем году эту работу продолжим", — передает пресс-служба слова Руппеля.
Ранее вице-губернатор сообщал, что в допандемийный 2019 год край посетили 17,3 миллиона отдыхающих.
Кроме того, в этом году были внедрены стандарты "все включено" и "ультра все включено" и отработана система аттестации экскурсоводов, добавил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.
"Также мы восстановили сеть туристических маршрутов, запустили проект "Большая Кубанская тропа". В следующем году эту работу продолжим", — передает пресс-служба слова Руппеля.
Ранее вице-губернатор сообщал, что в допандемийный 2019 год край посетили 17,3 миллиона отдыхающих.