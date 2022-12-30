https://ria.ru/20221230/aviareysy-1842393297.html
В московских аэропортах отменили или задержали более 20 рейсов
В московских аэропортах отменили или задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 30.12.2022
В московских аэропортах отменили или задержали более 20 рейсов
По крайней мере 20 рейсов в пятницу утром задержаны или отменены на фоне снегопада и в преддверии новогодних праздников в трех московских аэропортах -... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T09:15
2022-12-30T09:15
2022-12-30T09:15
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домодедово (аэропорт)
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новости - туризм
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. По крайней мере 20 рейсов в пятницу утром задержаны или отменены на фоне снегопада и в преддверии новогодних праздников в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 8.50 мск, в аэропорту "Внуково" пять рейсов задержано, два отменено; в аэропорту "Домодедово" задержано 15 рейсов; в аэропорту "Шереметьево" четыре рейса задержано, два отменено. Облачная погода, временами снег и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил ранее в пятницу РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. В среду в пресс-службе сервиса бронирования авиабилетов "Авиасейлс" РИА Новости сообщили, что самым загруженным предновогодним днем в аэропортах Москвы будет 30 декабря, на него приходится наибольшее количество бронирований. Московский аэропорт "Домодедово" также сообщал, что пиковым днем по вылетам станет 30 декабря.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), новости - туризм
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В московских аэропортах отменили или задержали более 20 рейсов
Более 20 авиарейсов задержали или отменили в московских аэропортах из-за снегопадов