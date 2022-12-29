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Из Москвы появились рейсы в иранский город Решт - РИА Новости, 29.12.2022
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Туризм
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Из Москвы появились рейсы в иранский город Решт
Из Москвы появились рейсы в иранский город Решт - РИА Новости, 29.12.2022
Из Москвы появились рейсы в иранский город Решт
Иранская авиакомпания Meraj Airlines запустила чартеры из Москвы в город Решт, говорится в релизе воздушной гавани."Столичный аэропорт Домодедово встретил... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:11
2022-12-29T14:11
туризм
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москва
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иран
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Иранская авиакомпания Meraj Airlines запустила чартеры из Москвы в город Решт, говорится в релизе воздушной гавани."Столичный аэропорт Домодедово встретил первый рейс Meraj Airlines. Перевозчик начал выполнять чартерную программу по уникальному направлению для Московского авиационного узла — Решт — Москва (DME) — Решт", — уточняется в сообщении.Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Правда, российские агрегаторы пока не находят рейсы.Meraj Airlines — иранская частная авиакомпания, базирующаяся в тегеранском Мехрабаде и международном Аэропорту имама Хомейни.Древний город Решт расположен на севере Ирана, примерно в 25 километрах от побережья Каспийского моря. Главная достопримечательность – площадь муниципалитета, построенная около 1900 года. Недалеко от нее находятся Музей телеграфа, Старый отель, Часовая башня и, конечно, базар. Гастрономия Решта получила признание ЮНЕСКО.
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туризм, новости - туризм, москва, домодедово (аэропорт), иран
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Домодедово (аэропорт), Иран
14:11 29.12.2022
 
Из Москвы появились рейсы в иранский город Решт

Иранская авиакомпания Meraj Airlines запустила чартеры из Москвы в Решт

© Pixabay / icenordicЖенщины в Тегеране
Женщины в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Pixabay / icenordic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Иранская авиакомпания Meraj Airlines запустила чартеры из Москвы в город Решт, говорится в релизе воздушной гавани.

"Столичный аэропорт Домодедово встретил первый рейс Meraj Airlines. Перевозчик начал выполнять чартерную программу по уникальному направлению для Московского авиационного узла — Решт — Москва (DME) — Решт", — уточняется в сообщении.

Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Правда, российские агрегаторы пока не находят рейсы.

Meraj Airlines — иранская частная авиакомпания, базирующаяся в тегеранском Мехрабаде и международном Аэропорту имама Хомейни.
Древний город Решт расположен на севере Ирана, примерно в 25 километрах от побережья Каспийского моря. Главная достопримечательность – площадь муниципалитета, построенная около 1900 года. Недалеко от нее находятся Музей телеграфа, Старый отель, Часовая башня и, конечно, базар. Гастрономия Решта получила признание ЮНЕСКО.
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