https://ria.ru/20221229/iran-1842135657.html

Из Москвы появились рейсы в иранский город Решт

Из Москвы появились рейсы в иранский город Решт - РИА Новости, 29.12.2022

Из Москвы появились рейсы в иранский город Решт

Иранская авиакомпания Meraj Airlines запустила чартеры из Москвы в город Решт, говорится в релизе воздушной гавани."Столичный аэропорт Домодедово встретил... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:11

2022-12-29T14:11

2022-12-29T14:11

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Иранская авиакомпания Meraj Airlines запустила чартеры из Москвы в город Решт, говорится в релизе воздушной гавани."Столичный аэропорт Домодедово встретил первый рейс Meraj Airlines. Перевозчик начал выполнять чартерную программу по уникальному направлению для Московского авиационного узла — Решт — Москва (DME) — Решт", — уточняется в сообщении.Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Правда, российские агрегаторы пока не находят рейсы.Meraj Airlines — иранская частная авиакомпания, базирующаяся в тегеранском Мехрабаде и международном Аэропорту имама Хомейни.Древний город Решт расположен на севере Ирана, примерно в 25 километрах от побережья Каспийского моря. Главная достопримечательность – площадь муниципалитета, построенная около 1900 года. Недалеко от нее находятся Музей телеграфа, Старый отель, Часовая башня и, конечно, базар. Гастрономия Решта получила признание ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html

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Мария Селиванова

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