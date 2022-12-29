Из Москвы появились рейсы в иранский город Решт
Иранская авиакомпания Meraj Airlines запустила чартеры из Москвы в Решт
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Иранская авиакомпания Meraj Airlines запустила чартеры из Москвы в город Решт, говорится в релизе воздушной гавани.
"Столичный аэропорт Домодедово встретил первый рейс Meraj Airlines. Перевозчик начал выполнять чартерную программу по уникальному направлению для Московского авиационного узла — Решт — Москва (DME) — Решт", — уточняется в сообщении.
Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Правда, российские агрегаторы пока не находят рейсы.
Meraj Airlines — иранская частная авиакомпания, базирующаяся в тегеранском Мехрабаде и международном Аэропорту имама Хомейни.
"Столичный аэропорт Домодедово встретил первый рейс Meraj Airlines. Перевозчик начал выполнять чартерную программу по уникальному направлению для Московского авиационного узла — Решт — Москва (DME) — Решт", — уточняется в сообщении.
Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Правда, российские агрегаторы пока не находят рейсы.
Meraj Airlines — иранская частная авиакомпания, базирующаяся в тегеранском Мехрабаде и международном Аэропорту имама Хомейни.
Древний город Решт расположен на севере Ирана, примерно в 25 километрах от побережья Каспийского моря. Главная достопримечательность – площадь муниципалитета, построенная около 1900 года. Недалеко от нее находятся Музей телеграфа, Старый отель, Часовая башня и, конечно, базар. Гастрономия Решта получила признание ЮНЕСКО.