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В Сочи курорт "Газпром" открыл зимний сезон - РИА Новости, 30.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221230/sochi-1842404844.html
В Сочи курорт "Газпром" открыл зимний сезон
В Сочи курорт "Газпром" открыл зимний сезон - РИА Новости, 30.12.2022
В Сочи курорт "Газпром" открыл зимний сезон
Горно-туристический кластер "Газпром" в Сочи открывает зимний сезон 30 декабря, сообщили в пресс-службе курорта. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:14
2022-12-30T13:14
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
газпром
куда поехать в выходные
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СОЧИ, 30 дек — РИА Новости. Горно-туристический кластер "Газпром" в Сочи открывает зимний сезон 30 декабря, сообщили в пресс-службе курорта. "Долгожданный снег позволил открыть трассы на "Альпике" и на стадионе "Лаура". С 30 декабря все желающие смогут насладиться катанием как на горных лыжах, сноуборде, так и на беговых", — отмечает собеседник. Температура в горах, которая долгое время не опускалась до нужных отметок, понизилась. Это позволило включить пушки и снежные ружья, чтобы подготовить трассы для катания.Ранее курорты "Роза Хутор" и "Газпром" перенесли старт зимнего сезона с 23 на 29 декабря, поскольку был аномально теплый декабрь, в горах не выпало достаточного для катания количество снега. Курорт "Красная Поляна" открылся в срок, но и там трассах "Цирк 2" формировались очереди из лыжников и сноубордистов.
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туризм, новости - туризм, сочи, газпром, куда поехать в выходные
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Газпром, куда поехать в выходные
13:14 30.12.2022
 
В Сочи курорт "Газпром" открыл зимний сезон

В Сочи курорт "Газпром" открывает зимний сезон 30 декабря

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкТуристы на склоне горно-туристического центра ПАО "Газпром" в Красной Поляне
Туристы на склоне горно-туристического центра ПАО Газпром в Красной Поляне - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 30 дек — РИА Новости. Горно-туристический кластер "Газпром" в Сочи открывает зимний сезон 30 декабря, сообщили в пресс-службе курорта.
"Долгожданный снег позволил открыть трассы на "Альпике" и на стадионе "Лаура". С 30 декабря все желающие смогут насладиться катанием как на горных лыжах, сноуборде, так и на беговых", — отмечает собеседник.
Температура в горах, которая долгое время не опускалась до нужных отметок, понизилась. Это позволило включить пушки и снежные ружья, чтобы подготовить трассы для катания.
Ранее курорты "Роза Хутор" и "Газпром" перенесли старт зимнего сезона с 23 на 29 декабря, поскольку был аномально теплый декабрь, в горах не выпало достаточного для катания количество снега.
Курорт "Красная Поляна" открылся в срок, но и там трассах "Цирк 2" формировались очереди из лыжников и сноубордистов.
Начало горнолыжного сезона в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 11:07Туризм
В Сочи горный курорт "Красная Поляна" открыл зимний сезон
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСочиГазпромкуда поехать в выходные
 
 
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