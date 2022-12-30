https://ria.ru/20221230/sochi-1842404844.html
В Сочи курорт "Газпром" открыл зимний сезон
В Сочи курорт "Газпром" открыл зимний сезон - РИА Новости, 30.12.2022
В Сочи курорт "Газпром" открыл зимний сезон
Горно-туристический кластер "Газпром" в Сочи открывает зимний сезон 30 декабря, сообщили в пресс-службе курорта. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:14
2022-12-30T13:14
2022-12-30T13:14
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СОЧИ, 30 дек — РИА Новости. Горно-туристический кластер "Газпром" в Сочи открывает зимний сезон 30 декабря, сообщили в пресс-службе курорта. "Долгожданный снег позволил открыть трассы на "Альпике" и на стадионе "Лаура". С 30 декабря все желающие смогут насладиться катанием как на горных лыжах, сноуборде, так и на беговых", — отмечает собеседник. Температура в горах, которая долгое время не опускалась до нужных отметок, понизилась. Это позволило включить пушки и снежные ружья, чтобы подготовить трассы для катания.Ранее курорты "Роза Хутор" и "Газпром" перенесли старт зимнего сезона с 23 на 29 декабря, поскольку был аномально теплый декабрь, в горах не выпало достаточного для катания количество снега. Курорт "Красная Поляна" открылся в срок, но и там трассах "Цирк 2" формировались очереди из лыжников и сноубордистов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, газпром, куда поехать в выходные
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Газпром, куда поехать в выходные
В Сочи курорт "Газпром" открыл зимний сезон
В Сочи курорт "Газпром" открывает зимний сезон 30 декабря
СОЧИ, 30 дек — РИА Новости. Горно-туристический кластер "Газпром" в Сочи открывает зимний сезон 30 декабря, сообщили в пресс-службе курорта.
"Долгожданный снег позволил открыть трассы на "Альпике" и на стадионе "Лаура". С 30 декабря все желающие смогут насладиться катанием как на горных лыжах, сноуборде, так и на беговых", — отмечает собеседник.
Температура в горах, которая долгое время не опускалась до нужных отметок, понизилась. Это позволило включить пушки и снежные ружья, чтобы подготовить трассы для катания.
Ранее курорты "Роза Хутор
" и "Газпром" перенесли
старт зимнего сезона с 23 на 29 декабря, поскольку был аномально теплый декабрь, в горах не выпало достаточного для катания количество снега.
Курорт "Красная Поляна" открылся
в срок, но и там трассах "Цирк 2" формировались очереди из лыжников и сноубордистов.