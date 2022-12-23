https://ria.ru/20221223/sochi-1840745477.html
В Сочи горный курорт "Красная Поляна" открыл зимний сезон
В Сочи горный курорт "Красная Поляна" открыл зимний сезон - РИА Новости, 23.12.2022
В Сочи горный курорт "Красная Поляна" открыл зимний сезон
Горный курорт "Красная Поляна" открывает сезон в назначенную дату — 23 декабря, рассказали в пресс-службе. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:07
2022-12-23T11:07
2022-12-23T11:49
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СОЧИ, 23 дек — РИА Новости. Горный курорт "Красная Поляна" открывает сезон в назначенную дату — 23 декабря, рассказали в пресс-службе. На трассах горной долины "Цирк-2" отдыхающие уже смогут попробовать катание на склонах среднего и продвинутого уровней на отметках 2300-2050 метров. На Поляне выше двух тысяч метров откроется бугельный подъемник "Первый снег" "зеленой" трассы для обучающихся. При этом для туристов, имеющих ски-пассы, будут впервые предложены тренировки в рейс-зоне. Главным центром притяжения станет обновленная территория Après Ski с видом на горы. Там появится большее количество музыкальных площадок с программой вечеринок. Традиционно лыжникам и сноубордистам в этом сезоне предложат 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями.В 2022 году власти Сочи впервые озвучили единую дату открытия крупных горнолыжных курортов — 23 декабря. Однако "Роза Хутор и "Газпром" сообщили, что старт зимнего сезона переносится из-за отсутствия достаточного снежного покрова на склонах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, куда поехать в выходные, красная поляна
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, куда поехать в выходные, Красная Поляна
11:07 23.12.2022 (обновлено: 11:49 23.12.2022)
В Сочи горный курорт "Красная Поляна" открыл зимний сезон
В Сочи горный курорт "Красная Поляна" открывает зимний сезон 23 декабря
СОЧИ, 23 дек — РИА Новости. Горный курорт "Красная Поляна" открывает сезон в назначенную дату — 23 декабря, рассказали в пресс-службе.
На трассах горной долины "Цирк-2" отдыхающие уже смогут попробовать катание на склонах среднего и продвинутого уровней на отметках 2300-2050 метров. На Поляне выше двух тысяч метров откроется бугельный подъемник "Первый снег" "зеленой" трассы для обучающихся.
При этом для туристов, имеющих ски-пассы, будут впервые предложены тренировки в рейс-зоне.
Главным центром притяжения станет обновленная территория Après Ski с видом на горы. Там появится большее количество музыкальных площадок с программой вечеринок.
Традиционно лыжникам и сноубордистам в этом сезоне предложат 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями.
В 2022 году власти Сочи впервые озвучили единую дату открытия крупных горнолыжных курортов — 23 декабря. Однако "Роза Хутор и "Газпром
" сообщили, что старт зимнего сезона переносится из-за отсутствия достаточного снежного покрова на склонах.