https://ria.ru/20221223/sochi-1840745477.html

В Сочи горный курорт "Красная Поляна" открыл зимний сезон

В Сочи горный курорт "Красная Поляна" открыл зимний сезон - РИА Новости, 23.12.2022

В Сочи горный курорт "Красная Поляна" открыл зимний сезон

Горный курорт "Красная Поляна" открывает сезон в назначенную дату — 23 декабря, рассказали в пресс-службе. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:07

2022-12-23T11:07

2022-12-23T11:49

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

куда поехать в выходные

красная поляна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761698622_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_6e52f684a11ac83b41111f853cdfdf3f.jpg

СОЧИ, 23 дек — РИА Новости. Горный курорт "Красная Поляна" открывает сезон в назначенную дату — 23 декабря, рассказали в пресс-службе. На трассах горной долины "Цирк-2" отдыхающие уже смогут попробовать катание на склонах среднего и продвинутого уровней на отметках 2300-2050 метров. На Поляне выше двух тысяч метров откроется бугельный подъемник "Первый снег" "зеленой" трассы для обучающихся. При этом для туристов, имеющих ски-пассы, будут впервые предложены тренировки в рейс-зоне. Главным центром притяжения станет обновленная территория Après Ski с видом на горы. Там появится большее количество музыкальных площадок с программой вечеринок. Традиционно лыжникам и сноубордистам в этом сезоне предложат 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями.В 2022 году власти Сочи впервые озвучили единую дату открытия крупных горнолыжных курортов — 23 декабря. Однако "Роза Хутор и "Газпром" сообщили, что старт зимнего сезона переносится из-за отсутствия достаточного снежного покрова на склонах.

https://ria.ru/20221222/turoperatory-1840499146.html

сочи

красная поляна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи, куда поехать в выходные, красная поляна