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Туристы пожаловались на закрытые трассы и цены на ски-пассы в горах Сочи - РИА Новости, 28.12.2022
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Туризм
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Туристы пожаловались на закрытые трассы и цены на ски-пассы в горах Сочи
Туристы пожаловались на закрытые трассы и цены на ски-пассы в горах Сочи - РИА Новости, 28.12.2022
Туристы пожаловались на закрытые трассы и цены на ски-пассы в горах Сочи
Старт горнолыжного сезона на курорте "Роза Хутор" перенесли на 31 декабря из-за отсутствия снега, сообщили официальные представители курорта. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:13
2022-12-28T13:13
туризм
туризм
новости - туризм
роза хутор
сочи
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Старт горнолыжного сезона на курорте "Роза Хутор" перенесли на 31 декабря из-за отсутствия снега, сообщили официальные представители курорта."По погодным условиям частичное открытие сезона предварительно переносится на 31 декабря. В настоящий момент натурального и искусственного снега недостаточно. Службы курорта делают все зависящее для подготовки зон катания", — пояснили в пресс-службе.Однако по камерам видеонаблюдения, установленных на высоте 1100, 1600 и 2320 метров, можно заметить, что снег на склонах есть, более того, с каждым часом его становится все больше из-за снегопада. Температура воздуха держится на отметке плюс четыре градуса. Но, по словам представителей "Розы Хутор", этого недостаточно.Там добавили, что гостям, которые уже приобрели билеты до 30 декабря включительно, на почту придет инструкция по их возврату, а также "приятный бонус" от курорта.Уточняется, что развлекательная инфраструктура, в отличие от трасс, доступна для отдыхающих — это канатная дорога с подъемом на "Роза Пик", аттракцион родельбан, этнопарк "Моя Россия", фермы, "Хаски Хутор", каток, высокогорные качели, подвесной мост, музеи, ледовые катки и бесплатные мастер-классы.Туристы от сложившихся обстоятельств не в восторге. "Ну вот, все дальше и дальше открытие сезона. А снег вообще будет или можно сдавать ски-пассы?" — написала Василиса Петрова на официальной странице курорта во "ВКонтакте". "На праздники снега практически всегда мало. Зато очередей на подъемник много", — добавил Павел Михайлов.По данным пресс-службы, единственные трассы для лыжников и сноубордистов, которые доступны для катания сейчас в горах Сочи, — "Цирк 2" на "Красной Поляне". "Там работают два подъемника, билеты продают с жестким овербукингом, — пожаловался пользователь с ником Sergey Asv на странице "Красной Поляны" во "Вконтакте". — Жена с детьми с 8.30 до 12.00 прокатились всего три раза. Остальное время провели в очередях".Чтобы не создавать столпотворений, на курорте решили ограничить продажу ски-пассов. Эта новость тоже не вызвала одобрения у туристов. Более того, они начали массово жаловаться в соцсетях на цены, которые в этом году сравнялись с альпийскими."4500 ски-пассы. Это же бред", — комментирует во "ВКонтакте" Георгий Думбадзе. На Новый год и каникулы день катания на "Красной Поляне" действительно стоит от четырех тысяч рублей на одного взрослого. На "Розе Хутор" еще дороже — 4750 рублей. Для сравнения, цены на подъемники на французском горнолыжном курорте Валь Торанс ски-пасс начинаются от 63 евро (4600 рублей) за один день.Но некоторые горнолыжники считают, что высокая стоимость в Сочи обоснована. По словам одной из подписчиц "Розы Хутор" во "Вконтакте" Виктории, за эту сумму лыжники и сноубордисты поднимаются наверх в комфортной кабинке, а потом скатываются по длинным и хорошим трассам не менее 20 минут, а то и больше.
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туризм, новости - туризм, роза хутор, сочи
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Роза Хутор, Сочи
13:13 28.12.2022
 
Туристы пожаловались на закрытые трассы и цены на ски-пассы в горах Сочи

Старт горнолыжного сезона на курорте "Роза Хутор" снова перенесли

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкОтдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на территории Красной Поляны Большого Сочи
Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на территории Красной Поляны Большого Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Старт горнолыжного сезона на курорте "Роза Хутор" перенесли на 31 декабря из-за отсутствия снега, сообщили официальные представители курорта.
"По погодным условиям частичное открытие сезона предварительно переносится на 31 декабря. В настоящий момент натурального и искусственного снега недостаточно. Службы курорта делают все зависящее для подготовки зон катания", — пояснили в пресс-службе.
Однако по камерам видеонаблюдения, установленных на высоте 1100, 1600 и 2320 метров, можно заметить, что снег на склонах есть, более того, с каждым часом его становится все больше из-за снегопада. Температура воздуха держится на отметке плюс четыре градуса. Но, по словам представителей "Розы Хутор", этого недостаточно.
"Система искусственного оснежения трасс запускается в работу, как только сохраняются устойчивые отрицательные температуры, не превышающие отметку в минус 1,5 градуса", — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что гостям, которые уже приобрели билеты до 30 декабря включительно, на почту придет инструкция по их возврату, а также "приятный бонус" от курорта.

Уточняется, что развлекательная инфраструктура, в отличие от трасс, доступна для отдыхающих — это канатная дорога с подъемом на "Роза Пик", аттракцион родельбан, этнопарк "Моя Россия", фермы, "Хаски Хутор", каток, высокогорные качели, подвесной мост, музеи, ледовые катки и бесплатные мастер-классы.
Туристы от сложившихся обстоятельств не в восторге. "Ну вот, все дальше и дальше открытие сезона. А снег вообще будет или можно сдавать ски-пассы?" — написала Василиса Петрова на официальной странице курорта во "ВКонтакте". "На праздники снега практически всегда мало. Зато очередей на подъемник много", — добавил Павел Михайлов.
По данным пресс-службы, единственные трассы для лыжников и сноубордистов, которые доступны для катания сейчас в горах Сочи, — "Цирк 2" на "Красной Поляне". "Там работают два подъемника, билеты продают с жестким овербукингом, — пожаловался пользователь с ником Sergey Asv на странице "Красной Поляны" во "Вконтакте". — Жена с детьми с 8.30 до 12.00 прокатились всего три раза. Остальное время провели в очередях".
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Чтобы не создавать столпотворений, на курорте решили ограничить продажу ски-пассов. Эта новость тоже не вызвала одобрения у туристов. Более того, они начали массово жаловаться в соцсетях на цены, которые в этом году сравнялись с альпийскими.
"4500 ски-пассы. Это же бред", — комментирует во "ВКонтакте" Георгий Думбадзе. На Новый год и каникулы день катания на "Красной Поляне" действительно стоит от четырех тысяч рублей на одного взрослого. На "Розе Хутор" еще дороже — 4750 рублей. Для сравнения, цены на подъемники на французском горнолыжном курорте Валь Торанс ски-пасс начинаются от 63 евро (4600 рублей) за один день.
Но некоторые горнолыжники считают, что высокая стоимость в Сочи обоснована. По словам одной из подписчиц "Розы Хутор" во "Вконтакте" Виктории, за эту сумму лыжники и сноубордисты поднимаются наверх в комфортной кабинке, а потом скатываются по длинным и хорошим трассам не менее 20 минут, а то и больше.
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