https://ria.ru/20221228/kitay-1841863588.html
Китай отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января
Китай отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января - РИА Новости, 28.12.2022
Китай отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января
Китай отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января 2023 года, сообщает в среду Главное таможенное управление КНР. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:23
2022-12-28T12:23
2022-12-28T14:11
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ПЕКИН, 28 дек – РИА Новости. Китай отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января 2023 года, сообщает в среду Главное таможенное управление КНР.Отмечается, что проходить ПЦР-тестирование после въезда в страну будет не нужно, однако по-прежнему все въезжающие должны будут предоставить таможне результаты ПЦР-тестирования за 48 часов до въезда.Кроме того, начиная с 8 января, Китай перестанет тестировать на COVID замороженные продукты и продукты, не относящиеся к холодовой цепи.
https://ria.ru/20221226/kitay-1841472407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, коронавирус covid-19, в мире, новости - туризм
Распространение коронавируса, Китай, Коронавирус COVID-19, В мире, Новости - Туризм
12:23 28.12.2022 (обновлено: 14:11 28.12.2022)
Китай отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января
Китай объявил об отмене ПЦР-тестирования для въезжающих в страну с 8 января
ПЕКИН, 28 дек – РИА Новости. Китай отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января 2023 года, сообщает в среду Главное таможенное управление КНР.
Отмечается, что проходить ПЦР-тестирование после въезда в страну будет не нужно, однако по-прежнему все въезжающие должны будут предоставить таможне результаты ПЦР-тестирования за 48 часов до въезда.
Кроме того, начиная с 8 января, Китай перестанет тестировать на COVID замороженные продукты и продукты, не относящиеся к холодовой цепи.