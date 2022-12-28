https://ria.ru/20221228/kitay-1841863588.html

Китай отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января

Китай отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января - РИА Новости, 28.12.2022

Китай отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января

Китай отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января 2023 года, сообщает в среду Главное таможенное управление КНР. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:23

2022-12-28T12:23

2022-12-28T14:11

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ПЕКИН, 28 дек – РИА Новости. Китай отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января 2023 года, сообщает в среду Главное таможенное управление КНР.Отмечается, что проходить ПЦР-тестирование после въезда в страну будет не нужно, однако по-прежнему все въезжающие должны будут предоставить таможне результаты ПЦР-тестирования за 48 часов до въезда.Кроме того, начиная с 8 января, Китай перестанет тестировать на COVID замороженные продукты и продукты, не относящиеся к холодовой цепи.

https://ria.ru/20221226/kitay-1841472407.html

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, коронавирус covid-19, в мире, новости - туризм