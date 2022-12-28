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Китай отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января - РИА Новости, 28.12.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221228/kitay-1841863588.html
Китай отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января
Китай отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января - РИА Новости, 28.12.2022
Китай отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января
Китай отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января 2023 года, сообщает в среду Главное таможенное управление КНР. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:23
2022-12-28T14:11
распространение коронавируса
китай
коронавирус covid-19
в мире
новости - туризм
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ПЕКИН, 28 дек – РИА Новости. Китай отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января 2023 года, сообщает в среду Главное таможенное управление КНР.Отмечается, что проходить ПЦР-тестирование после въезда в страну будет не нужно, однако по-прежнему все въезжающие должны будут предоставить таможне результаты ПЦР-тестирования за 48 часов до въезда.Кроме того, начиная с 8 января, Китай перестанет тестировать на COVID замороженные продукты и продукты, не относящиеся к холодовой цепи.
https://ria.ru/20221226/kitay-1841472407.html
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китай, коронавирус covid-19, в мире, новости - туризм
Распространение коронавируса, Китай, Коронавирус COVID-19, В мире, Новости - Туризм
12:23 28.12.2022 (обновлено: 14:11 28.12.2022)
 
Китай отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января

Китай объявил об отмене ПЦР-тестирования для въезжающих в страну с 8 января

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкМужчина сдает текст на COVID-19 в Пекине
Мужчина сдает текст на COVID-19 в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Мужчина сдает текст на COVID-19 в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 дек – РИА Новости. Китай отменит ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января 2023 года, сообщает в среду Главное таможенное управление КНР.
Отмечается, что проходить ПЦР-тестирование после въезда в страну будет не нужно, однако по-прежнему все въезжающие должны будут предоставить таможне результаты ПЦР-тестирования за 48 часов до въезда.
Кроме того, начиная с 8 января, Китай перестанет тестировать на COVID замороженные продукты и продукты, не относящиеся к холодовой цепи.
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Распространение коронавирусаКитайКоронавирус COVID-19В миреНовости - Туризм
 
 
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