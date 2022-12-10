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Важное в туризме за неделю: Мьянма, овербукинг и открытие неба над Россией - РИА Новости, 10.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221210/daydzhest-1837560099.html
Важное в туризме за неделю: Мьянма, овербукинг и открытие неба над Россией
Важное в туризме за неделю: Мьянма, овербукинг и открытие неба над Россией - РИА Новости, 10.12.2022
Важное в туризме за неделю: Мьянма, овербукинг и открытие неба над Россией
Первый месяц зимы начался с позитивных новостей. Шри-Ланка и Тунис отменили все ковидные ограничения на въезд, Нижегородская область победила сразу в четырех... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T07:01
2022-12-10T07:01
туризм
международная ассоциация воздушного транспорта
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
туризм
туристы
мьянма
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Первый месяц зимы начался с позитивных новостей. Шри-Ланка и Тунис отменили все ковидные ограничения на въезд, Нижегородская область победила сразу в четырех номинациях Russian Travel Awards, а глава IATA предложил открыть воздушное небо над Россией для иностранных авиакомпаний. Но больше всего обсуждали Мьянму — развитие в стране туризма, запуск прямых рейсов и использование карт "Мир". Напряженные новости тоже были: в Калининграде пассажиров не пустили на рейс в Египет, в Таиланде арестовали туриста, обвиняемого в убийстве, а в Турции горел фешенебельный отель. О самом важным за эту неделю — в дайджесте РИА Новости.Особенно много новостей на этой неделе было про Мьянму. Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что в ближайшее время планируется запуск прямых рейсов в страну. Кроме того, обсуждается внедрение карт "Мир" в банковскую систему республики.В АТОР сообщили, что в Мьянму туристам можно ехать спокойно. А член правления Ассоциации мьянмано-российской дружбы Хту Паинг Аунг заявил, что путешественникам в стране точно понравится: есть пляжи, интересные города и буддийские святыни. Согласился с ним и посол РФ в Мьянме. По его словам, "Мьянма обладает грандиозным туристическим потенциалом".Путешествовать стало еще проще. Тунис и Шри-Ланка отменили все ковидные ограничения. Для въезда больше не нужны ни сертификаты о вакцинации, ни ПЦР-тесты.Хорватия с 1 января 2023 года вступит в Шенгенскую зону. Совет Евросоюза уже согласовал присоединение страны на уровне министров внутренних дел. Однако изменятся ли правила въезда и получения виз пока не ясно.Внезапное заявление на этой неделе сделал генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш. Нам нужно подумать об открытии неба над Россией для иностранных авиакомпаний, подчеркнул он. По словам Уолша, запреты стали "большой проблемой" для отрасли и привели к скоплению самолетов над Европой.Когда зарубежные лайнеры снова в прежнем объеме полетят к нам, пока не ясно. Но точно известно, что над южными регионами даже российские запустят не скоро. Ограничение на рейсы в 11 аэропортов снова продлили: на этот раз до 15 декабря.Зато перевозок за рубеж становится больше. Авиакомпания-лоукостер Flydubai объявила о старте полетов из Дубай в Санкт-Петербург с 20 января. А Emirates сообщила об увеличении рейсов из северной столицы в эмират: с 15 декабря они станут ежедневными.В середине недели в Минэкономразвития назначили главу департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности. Им стал Сослан Абисалов. А Татьяна Шаршавицкая возглавила департамент развития туризма. В министерстве также пообещали до конца года наконец-то разобраться с выплатами субсидий туроператорам за вывоз отдыхающих из-за рубежа после введения ограничения на полеты. Всего на это выделят 3,5 миллиарда рублей.Отдых в Абхазии уже в следующем году станет качественнее. В стране начнут работу по созданию системы классификации отелей. В России подумали об иностранцах: с 5 марта 2023 года они смогут получать визы на основании данных о бронировании гостиниц.Но не все и не у всех было гладко. На авиакомпанию S7, например, завели дело из-за овербукинга: она не пустила 10 человек на рейс Новосибирск-Самарканд из-за "отсутствия свободных мест на борту". А в Калининграде из-за неисправности самолета в посадке отказали сразу 46 пассажирам, вылетающим через Анталью в Египет.Еще 79 россиян не смогли улететь в Гоа из-за глобального сбоя в системе выдачи электронных виз Индии. Ассоциация "Турпомощь" уже обратилась в консульский департамент МИД РФ с просьбой повлиять на ситуацию.В Таиланде поймали россиянина, обвиняемого в убийстве. Мужчина три года жил под видом туриста в Паттайе, но все хорошее рано или поздно заканчивается: теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.А в Стамбуле загорелся фешенебельный отель, расположенный на территории дворца Чираган в районе Бешикташ на берегу Босфора. К счастью, россиян среди постояльцев не было.Из приятного: Нижегородская область победила сразу в четырех (из 13 возможных) номинациях премии Russian Traveler Awards. Жюри отметило общественные пространства "Пакгаузы на Стрелке", озеро Светлояр, местные городецкие пряники и гордость региона — золотую хохлому.И вот еще отличная новость — особенно для поклонников K-pop культуры: в ассортименте туроператоров появились тематические путевки в Корею с экскурсиями по местам съемок популярных телесериалов, в музеи и выставочные центры крупных развлекательных компаний, связанных со знаменитыми музыкантами. В качестве бонусов — шопинг и походы на концерты корейских звезд.
https://ria.ru/20221120/katar-1832098790.html
https://ria.ru/20221201/aviadeboshiry-1835191449.html
https://ria.ru/20221106/stambul-1828997387.html
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РИА Новости
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международная ассоциация воздушного транспорта, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, туризм, туристы, мьянма, шри-ланка, авиарейсы, авиакомпании
Туризм, Международная ассоциация воздушного транспорта, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм, Туризм, туристы, Мьянма, Шри-Ланка, авиарейсы, авиакомпании
07:01 10.12.2022
 
Важное в туризме за неделю: Мьянма, овербукинг и открытие неба над Россией

Самое важное в туризме за неделю: туризм в Мьянме, овербукиг и открытие неба над Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГорода мира. Шарм-эль-Шейх
Города мира. Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Первый месяц зимы начался с позитивных новостей. Шри-Ланка и Тунис отменили все ковидные ограничения на въезд, Нижегородская область победила сразу в четырех номинациях Russian Travel Awards, а глава IATA предложил открыть воздушное небо над Россией для иностранных авиакомпаний. Но больше всего обсуждали Мьянму — развитие в стране туризма, запуск прямых рейсов и использование карт "Мир". Напряженные новости тоже были: в Калининграде пассажиров не пустили на рейс в Египет, в Таиланде арестовали туриста, обвиняемого в убийстве, а в Турции горел фешенебельный отель. О самом важным за эту неделю — в дайджесте РИА Новости.
Особенно много новостей на этой неделе было про Мьянму. Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что в ближайшее время планируется запуск прямых рейсов в страну. Кроме того, обсуждается внедрение карт "Мир" в банковскую систему республики.
В АТОР сообщили, что в Мьянму туристам можно ехать спокойно. А член правления Ассоциации мьянмано-российской дружбы Хту Паинг Аунг заявил, что путешественникам в стране точно понравится: есть пляжи, интересные города и буддийские святыни. Согласился с ним и посол РФ в Мьянме. По его словам, "Мьянма обладает грандиозным туристическим потенциалом".
Путешествовать стало еще проще. Тунис и Шри-Ланка отменили все ковидные ограничения. Для въезда больше не нужны ни сертификаты о вакцинации, ни ПЦР-тесты.
Хорватия с 1 января 2023 года вступит в Шенгенскую зону. Совет Евросоюза уже согласовал присоединение страны на уровне министров внутренних дел. Однако изменятся ли правила въезда и получения виз пока не ясно.
Внезапное заявление на этой неделе сделал генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш. Нам нужно подумать об открытии неба над Россией для иностранных авиакомпаний, подчеркнул он. По словам Уолша, запреты стали "большой проблемой" для отрасли и привели к скоплению самолетов над Европой.
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Когда зарубежные лайнеры снова в прежнем объеме полетят к нам, пока не ясно. Но точно известно, что над южными регионами даже российские запустят не скоро. Ограничение на рейсы в 11 аэропортов снова продлили: на этот раз до 15 декабря.
Зато перевозок за рубеж становится больше. Авиакомпания-лоукостер Flydubai объявила о старте полетов из Дубай в Санкт-Петербург с 20 января. А Emirates сообщила об увеличении рейсов из северной столицы в эмират: с 15 декабря они станут ежедневными.
В середине недели в Минэкономразвития назначили главу департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности. Им стал Сослан Абисалов. А Татьяна Шаршавицкая возглавила департамент развития туризма.
В министерстве также пообещали до конца года наконец-то разобраться с выплатами субсидий туроператорам за вывоз отдыхающих из-за рубежа после введения ограничения на полеты. Всего на это выделят 3,5 миллиарда рублей.
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В России подумали об иностранцах: с 5 марта 2023 года они смогут получать визы на основании данных о бронировании гостиниц.
Но не все и не у всех было гладко. На авиакомпанию S7, например, завели дело из-за овербукинга: она не пустила 10 человек на рейс Новосибирск-Самарканд из-за "отсутствия свободных мест на борту". А в Калининграде из-за неисправности самолета в посадке отказали сразу 46 пассажирам, вылетающим через Анталью в Египет.
Еще 79 россиян не смогли улететь в Гоа из-за глобального сбоя в системе выдачи электронных виз Индии. Ассоциация "Турпомощь" уже обратилась в консульский департамент МИД РФ с просьбой повлиять на ситуацию.
В Таиланде поймали россиянина, обвиняемого в убийстве. Мужчина три года жил под видом туриста в Паттайе, но все хорошее рано или поздно заканчивается: теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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Из приятного: Нижегородская область победила сразу в четырех (из 13 возможных) номинациях премии Russian Traveler Awards. Жюри отметило общественные пространства "Пакгаузы на Стрелке", озеро Светлояр, местные городецкие пряники и гордость региона — золотую хохлому.
И вот еще отличная новость — особенно для поклонников K-pop культуры: в ассортименте туроператоров появились тематические путевки в Корею с экскурсиями по местам съемок популярных телесериалов, в музеи и выставочные центры крупных развлекательных компаний, связанных со знаменитыми музыкантами. В качестве бонусов — шопинг и походы на концерты корейских звезд.
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ТуризмМеждународная ассоциация воздушного транспортаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТуризмтуристыМьянмаШри-Ланкаавиарейсыавиакомпании
 
 
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