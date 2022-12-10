Важное в туризме за неделю: Мьянма, овербукинг и открытие неба над Россией
Самое важное в туризме за неделю: туризм в Мьянме, овербукиг и открытие неба над Россией
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Первый месяц зимы начался с позитивных новостей. Шри-Ланка и Тунис отменили все ковидные ограничения на въезд, Нижегородская область победила сразу в четырех номинациях Russian Travel Awards, а глава IATA предложил открыть воздушное небо над Россией для иностранных авиакомпаний. Но больше всего обсуждали Мьянму — развитие в стране туризма, запуск прямых рейсов и использование карт "Мир". Напряженные новости тоже были: в Калининграде пассажиров не пустили на рейс в Египет, в Таиланде арестовали туриста, обвиняемого в убийстве, а в Турции горел фешенебельный отель. О самом важным за эту неделю — в дайджесте РИА Новости.
Особенно много новостей на этой неделе было про Мьянму. Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что в ближайшее время планируется запуск прямых рейсов в страну. Кроме того, обсуждается внедрение карт "Мир" в банковскую систему республики.
В АТОР сообщили, что в Мьянму туристам можно ехать спокойно. А член правления Ассоциации мьянмано-российской дружбы Хту Паинг Аунг заявил, что путешественникам в стране точно понравится: есть пляжи, интересные города и буддийские святыни. Согласился с ним и посол РФ в Мьянме. По его словам, "Мьянма обладает грандиозным туристическим потенциалом".
Внезапное заявление на этой неделе сделал генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш. Нам нужно подумать об открытии неба над Россией для иностранных авиакомпаний, подчеркнул он. По словам Уолша, запреты стали "большой проблемой" для отрасли и привели к скоплению самолетов над Европой.
Когда зарубежные лайнеры снова в прежнем объеме полетят к нам, пока не ясно. Но точно известно, что над южными регионами даже российские запустят не скоро. Ограничение на рейсы в 11 аэропортов снова продлили: на этот раз до 15 декабря.
В середине недели в Минэкономразвития назначили главу департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности. Им стал Сослан Абисалов. А Татьяна Шаршавицкая возглавила департамент развития туризма.
В министерстве также пообещали до конца года наконец-то разобраться с выплатами субсидий туроператорам за вывоз отдыхающих из-за рубежа после введения ограничения на полеты. Всего на это выделят 3,5 миллиарда рублей.
В России подумали об иностранцах: с 5 марта 2023 года они смогут получать визы на основании данных о бронировании гостиниц.
Но не все и не у всех было гладко. На авиакомпанию S7, например, завели дело из-за овербукинга: она не пустила 10 человек на рейс Новосибирск-Самарканд из-за "отсутствия свободных мест на борту". А в Калининграде из-за неисправности самолета в посадке отказали сразу 46 пассажирам, вылетающим через Анталью в Египет.
Еще 79 россиян не смогли улететь в Гоа из-за глобального сбоя в системе выдачи электронных виз Индии. Ассоциация "Турпомощь" уже обратилась в консульский департамент МИД РФ с просьбой повлиять на ситуацию.
Из приятного: Нижегородская область победила сразу в четырех (из 13 возможных) номинациях премии Russian Traveler Awards. Жюри отметило общественные пространства "Пакгаузы на Стрелке", озеро Светлояр, местные городецкие пряники и гордость региона — золотую хохлому.
И вот еще отличная новость — особенно для поклонников K-pop культуры: в ассортименте туроператоров появились тематические путевки в Корею с экскурсиями по местам съемок популярных телесериалов, в музеи и выставочные центры крупных развлекательных компаний, связанных со знаменитыми музыкантами. В качестве бонусов — шопинг и походы на концерты корейских звезд.