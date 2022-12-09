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Посол России рассказал о туристическом потенциале Мьянмы - РИА Новости, 09.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221209/myanma-1837154698.html
Посол России рассказал о туристическом потенциале Мьянмы
Посол России рассказал о туристическом потенциале Мьянмы - РИА Новости, 09.12.2022
Посол России рассказал о туристическом потенциале Мьянмы
Мьянма обладает грандиозным туристическим потенциалом и заинтересована в открытии прямого сообщения с Россией, сказал РИА Новости посол России в Мьянме Николай... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T04:55
2022-12-09T04:55
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новости - туризм
мьянма
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 9 дек – РИА Новости. Мьянма обладает грандиозным туристическим потенциалом и заинтересована в открытии прямого сообщения с Россией, сказал РИА Новости посол России в Мьянме Николай Листопадов."Тут разные направления и возможности. Есть и познавательный туризм, в стране большое количество достопримечательностей. Взять хотя бы Паган – древнюю столицу, в которой сохранились тысячи храмов и пагод X-XIII веков. Есть уникальные природные объекты, например озеро Инле. Ну и, конечно, морское побережье. Там чистейшая вода, нетронутая природа, мало людей", – сказал посол.Он отметил, что до пандемии коронавируса в Мьянму приезжало довольно много гостей – до нескольких миллионов в год. Эта цифра включает так называемый приграничный туризм, когда в страну въезжали жители расположенных рядом государств – Китая, Таиланда. При этом из России было четыре-пять тысяч человек в год, что, конечно, очень маленькая цифра. По словам посла, сейчас многое в этом вопросе будет зависеть от прямого авиасообщения, иначе сюда дорого лететь. Листопадов добавил, что у мьянманской стороны есть заинтересованность в открытии прямого сообщения с Россией. "Это будет способствовать и торговле, и экономике, и деловым связям. И у мьянманских авиакомпаний есть желание летать в Россию. Считается перспективным маршрут на Урал, в Сибирь".По словам посла, сейчас правительство определяется в том, как развивать туризм, видя, в частности, негативный опыт соседнего Таиланда, куда приезжает слишком много гостей. "Перед пандемией коронавируса несколько его морских курортов закрыли на некоторое время просто для того, чтобы дать отдохнуть природе. В Мьянме хотят избежать такого, брать не числом, а умением, найти свою нишу в туристической индустрии", – сказал собеседник агентства.Вместе с тем посол напомнил, что на окраинах государства действуют повстанцы. "Правительство ведет переговоры, чтобы достичь мира. Можно сказать, что в основных туристических местах – Янгон, Нейпьидо, Паган, бывшая королевская столица Мандалай, озеро Инле и морское побережье – безопасно", – сказал дипломат.
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туристы, туризм, новости - туризм, мьянма, куда можно лететь, куда поехать
Туризм, туристы, Туризм, Новости - Туризм, Мьянма, куда можно лететь, куда поехать
04:55 09.12.2022
 
Посол России рассказал о туристическом потенциале Мьянмы

Посол Листопадов: Мьянма обладает грандиозным туристическим потенциалом

© РИА Новости / Федор ВильнерВид на храм Баган, Мьянма
Вид на храм Баган, Мьянма - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Федор Вильнер
Читать ria.ru в
НЕЙПЬИДО (Мьянма), 9 дек – РИА Новости. Мьянма обладает грандиозным туристическим потенциалом и заинтересована в открытии прямого сообщения с Россией, сказал РИА Новости посол России в Мьянме Николай Листопадов.
"Тут разные направления и возможности. Есть и познавательный туризм, в стране большое количество достопримечательностей. Взять хотя бы Паган – древнюю столицу, в которой сохранились тысячи храмов и пагод X-XIII веков. Есть уникальные природные объекты, например озеро Инле. Ну и, конечно, морское побережье. Там чистейшая вода, нетронутая природа, мало людей", – сказал посол.
Он отметил, что до пандемии коронавируса в Мьянму приезжало довольно много гостей – до нескольких миллионов в год. Эта цифра включает так называемый приграничный туризм, когда в страну въезжали жители расположенных рядом государств – Китая, Таиланда. При этом из России было четыре-пять тысяч человек в год, что, конечно, очень маленькая цифра. По словам посла, сейчас многое в этом вопросе будет зависеть от прямого авиасообщения, иначе сюда дорого лететь.
Листопадов добавил, что у мьянманской стороны есть заинтересованность в открытии прямого сообщения с Россией. "Это будет способствовать и торговле, и экономике, и деловым связям. И у мьянманских авиакомпаний есть желание летать в Россию. Считается перспективным маршрут на Урал, в Сибирь".
По словам посла, сейчас правительство определяется в том, как развивать туризм, видя, в частности, негативный опыт соседнего Таиланда, куда приезжает слишком много гостей. "Перед пандемией коронавируса несколько его морских курортов закрыли на некоторое время просто для того, чтобы дать отдохнуть природе. В Мьянме хотят избежать такого, брать не числом, а умением, найти свою нишу в туристической индустрии", – сказал собеседник агентства.
Вместе с тем посол напомнил, что на окраинах государства действуют повстанцы. "Правительство ведет переговоры, чтобы достичь мира. Можно сказать, что в основных туристических местах – Янгон, Нейпьидо, Паган, бывшая королевская столица Мандалай, озеро Инле и морское побережье – безопасно", – сказал дипломат.
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