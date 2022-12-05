https://ria.ru/20221205/reysy-1836446954.html

Emirates начнет ежедневно летать из Петербурга в Дубай

Emirates начнет ежедневно летать из Петербурга в Дубай - РИА Новости, 05.12.2022

Emirates начнет ежедневно летать из Петербурга в Дубай

Авиакомпания Emirates увеличит частоту полетов из Санкт-Петербурга в Дубай, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы". РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:11

2022-12-05T16:11

2022-12-05T16:11

туризм

дубай

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

emirates

новости - туризм

туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Авиакомпания Emirates увеличит частоту полетов из Санкт-Петербурга в Дубай, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы"."С 15 декабря Emirates увеличит частоту полетов из аэропорта Пулково в Дубай с четырех до семи в неделю", — говорится в релизе.Перелеты будут выполняться на воздушном судне Boeing 777-300 ER.Отмечается, что Дубай входит в топ-5 самых популярных международных направлений из Пулково с начала года.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

дубай, санкт-петербург, пулково (аэропорт), emirates, новости - туризм, туризм