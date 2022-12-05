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Emirates начнет ежедневно летать из Петербурга в Дубай - РИА Новости, 05.12.2022
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Туризм
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Emirates начнет ежедневно летать из Петербурга в Дубай
Emirates начнет ежедневно летать из Петербурга в Дубай - РИА Новости, 05.12.2022
Emirates начнет ежедневно летать из Петербурга в Дубай
Авиакомпания Emirates увеличит частоту полетов из Санкт-Петербурга в Дубай, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы". РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:11
2022-12-05T16:11
туризм
дубай
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
emirates
новости - туризм
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Авиакомпания Emirates увеличит частоту полетов из Санкт-Петербурга в Дубай, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы"."С 15 декабря Emirates увеличит частоту полетов из аэропорта Пулково в Дубай с четырех до семи в неделю", — говорится в релизе.Перелеты будут выполняться на воздушном судне Boeing 777-300 ER.Отмечается, что Дубай входит в топ-5 самых популярных международных направлений из Пулково с начала года.
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дубай, санкт-петербург, пулково (аэропорт), emirates, новости - туризм, туризм
Туризм, Дубай, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Emirates, Новости - Туризм, Туризм
16:11 05.12.2022
 
Emirates начнет ежедневно летать из Петербурга в Дубай

Рейсы авиакомпании Emirates из Петербурга в Дубай с 15 декабря станут ежедневными

© Flickr / Michael CoghlanСамолеты авиакомпании Emirates в аэропорту Дубая
Самолеты авиакомпании Emirates в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Flickr / Michael Coghlan
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Авиакомпания Emirates увеличит частоту полетов из Санкт-Петербурга в Дубай, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы".
"С 15 декабря Emirates увеличит частоту полетов из аэропорта Пулково в Дубай с четырех до семи в неделю", — говорится в релизе.
Перелеты будут выполняться на воздушном судне Boeing 777-300 ER.
Отмечается, что Дубай входит в топ-5 самых популярных международных направлений из Пулково с начала года.
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ТуризмДубайСанкт-ПетербургПулково (аэропорт)EmiratesНовости - ТуризмТуризм
 
 
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