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Глава IATA призвал Запад готовиться к возобновлению полетов через Россию
Глава IATA призвал Запад готовиться к возобновлению полетов через Россию - РИА Новости, 06.12.2022
Глава IATA призвал Запад готовиться к возобновлению полетов через Россию
Западу следует готовиться к возобновлению рейсов через российское воздушное пространство, заявил в интервью Telegraph генеральный директор Международной... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:39
2022-12-06T19:39
2022-12-06T21:28
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Западу следует готовиться к возобновлению рейсов через российское воздушное пространство, заявил в интервью Telegraph генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш.По его словам, запреты на пролеты над Россией и Украиной стали "большой проблемой" для авиакомпаний, поскольку это привело к скоплению самолетов в небе над Европой.Гендиректор IATA напомнил, что Китай недавно ограничил рейсы из-за антикоронавирусной политики, но может ослабить ограничения в следующем году. В этом случае у китайских авиакомпаний будет преимущество перед, например, British Airways, чьи рейсы могут задерживаться на несколько часов из-за обхода российского воздушного пространства.Уолш выразил мнение, что возобновление полетов через Россию не должно произойти до окончания конфликта на Украине.Западные страны прекратили рейсы над российской территорией вскоре после начала специальной военной операции. При этом ближневосточные и китайские авиакомпании продолжили летать через Россию.
https://ria.ru/20221203/alzhir-1836052808.html
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россия, украина, китай, british airways, международная ассоциация воздушного транспорта, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Украина, Китай, British Airways, Международная ассоциация воздушного транспорта, Туризм, Новости - Туризм
19:39 06.12.2022 (обновлено: 21:28 06.12.2022)
Глава IATA призвал Запад готовиться к возобновлению полетов через Россию
Гендиректор IATA Уолш призвал возобновить полеты через Россию для поддержки авиакомпаний