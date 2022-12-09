https://ria.ru/20221209/khorvatiya-1837436561.html
В визовом центре рассказали о новых правилах въезда в Хорватию
В визовом центре рассказали о новых правилах въезда в Хорватию - РИА Новости, 09.12.2022
В визовом центре рассказали о новых правилах въезда в Хорватию
Информации о новых правилах подачи документов на визу в Хорватию после вхождения страны в Шенгенское пространство пока не поступало, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:24
2022-12-09T13:24
2022-12-09T13:24
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Информации о новых правилах подачи документов на визу в Хорватию после вхождения страны в Шенгенское пространство пока не поступало, сообщили РИА Новости в визовом центре в Москве."На данный момент мы не получили информацию об изменениях правил въезда и выезда в Хорватию на 2023 год. Если у вас имеется действующая хорватская виза, вы можете въехать в страну", — сказала собеседница агентства.Она порекомендовала отслеживать новости на сайте визового центра Хорватии или на сайте посольства республики.Ранее Совет Евросоюза на уровне министров внутренних дел согласовал присоединение Хорватии к Шенгенскому пространству с 1 января 2023 года.
https://ria.ru/20221202/vizy-1835900789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорватия, шенгенская зона, новости - туризм, туризм, туристы, виза
Туризм, Хорватия, Шенгенская зона, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Виза
В визовом центре рассказали о новых правилах въезда в Хорватию
Визовый центр: информации о новых правилах въезда в Хорватию в 2023 году пока не поступало