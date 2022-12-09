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В визовом центре рассказали о новых правилах въезда в Хорватию - РИА Новости, 09.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221209/khorvatiya-1837436561.html
В визовом центре рассказали о новых правилах въезда в Хорватию
В визовом центре рассказали о новых правилах въезда в Хорватию - РИА Новости, 09.12.2022
В визовом центре рассказали о новых правилах въезда в Хорватию
Информации о новых правилах подачи документов на визу в Хорватию после вхождения страны в Шенгенское пространство пока не поступало, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:24
2022-12-09T13:24
туризм
хорватия
шенгенская зона
новости - туризм
туризм
туристы
виза
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Информации о новых правилах подачи документов на визу в Хорватию после вхождения страны в Шенгенское пространство пока не поступало, сообщили РИА Новости в визовом центре в Москве."На данный момент мы не получили информацию об изменениях правил въезда и выезда в Хорватию на 2023 год. Если у вас имеется действующая хорватская виза, вы можете въехать в страну", — сказала собеседница агентства.Она порекомендовала отслеживать новости на сайте визового центра Хорватии или на сайте посольства республики.Ранее Совет Евросоюза на уровне министров внутренних дел согласовал присоединение Хорватии к Шенгенскому пространству с 1 января 2023 года.
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хорватия, шенгенская зона, новости - туризм, туризм, туристы, виза
Туризм, Хорватия, Шенгенская зона, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Виза
13:24 09.12.2022
 
В визовом центре рассказали о новых правилах въезда в Хорватию

Визовый центр: информации о новых правилах въезда в Хорватию в 2023 году пока не поступало

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в медиабанкСтраны мира. Хорватия
Страны мира. Хорватия - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Мария Ващук
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Информации о новых правилах подачи документов на визу в Хорватию после вхождения страны в Шенгенское пространство пока не поступало, сообщили РИА Новости в визовом центре в Москве.
"На данный момент мы не получили информацию об изменениях правил въезда и выезда в Хорватию на 2023 год. Если у вас имеется действующая хорватская виза, вы можете въехать в страну", — сказала собеседница агентства.
Она порекомендовала отслеживать новости на сайте визового центра Хорватии или на сайте посольства республики.
Ранее Совет Евросоюза на уровне министров внутренних дел согласовал присоединение Хорватии к Шенгенскому пространству с 1 января 2023 года.
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