https://ria.ru/20221209/khorvatiya-1837436561.html

В визовом центре рассказали о новых правилах въезда в Хорватию

В визовом центре рассказали о новых правилах въезда в Хорватию - РИА Новости, 09.12.2022

В визовом центре рассказали о новых правилах въезда в Хорватию

Информации о новых правилах подачи документов на визу в Хорватию после вхождения страны в Шенгенское пространство пока не поступало, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:24

2022-12-09T13:24

2022-12-09T13:24

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Информации о новых правилах подачи документов на визу в Хорватию после вхождения страны в Шенгенское пространство пока не поступало, сообщили РИА Новости в визовом центре в Москве."На данный момент мы не получили информацию об изменениях правил въезда и выезда в Хорватию на 2023 год. Если у вас имеется действующая хорватская виза, вы можете въехать в страну", — сказала собеседница агентства.Она порекомендовала отслеживать новости на сайте визового центра Хорватии или на сайте посольства республики.Ранее Совет Евросоюза на уровне министров внутренних дел согласовал присоединение Хорватии к Шенгенскому пространству с 1 января 2023 года.

https://ria.ru/20221202/vizy-1835900789.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

хорватия, шенгенская зона, новости - туризм, туризм, туристы, виза