https://ria.ru/20221208/shengen-1837273682.html

Совет Евросоюза согласовал присоединение Хорватии к Шенгену

Совет Евросоюза согласовал присоединение Хорватии к Шенгену - РИА Новости, 08.12.2022

Совет Евросоюза согласовал присоединение Хорватии к Шенгену

Совет Евросоюза на уровне министров внутренних дел согласовал присоединение Хорватии к Шенгенскому пространству, сообщило председательство Чехии в ЕС в Twitter. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:41

2022-12-08T16:41

2022-12-08T17:25

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шенгенская зона

в мире

европа

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БРЮССЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Совет Евросоюза на уровне министров внутренних дел согласовал присоединение Хорватии к Шенгенскому пространству, сообщило председательство Чехии в ЕС в Twitter.Заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону отклонены. Решение по ним отложено.Власти Нидерландов и Австрии не поддержали Софию, так как, по их мнению, страна не соответствует условиям вступления в Шенген.Глава австрийского МВД Герхард Карнер подтвердил, что Вена не поддержит присоединение этих двух государств к Шенгенской зоне из-за участившихся случаев незаконного пересечения границы.В Европарламенте назвали сохранение пограничного контроля дискриминацией по отношению к гражданам этих стран, поскольку оно затрудняет передвижение работающих в других государствах — членах ЕС, а также обмен товарами и услугами в рамках общего рынка.Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон подчеркнула, что ЕК разочарована решением. По ее словам, Болгария и Румыния давно заслуживают вхождения в Шенген.Сейчас в Шенгенское пространство входят 26 стран: 22 государства Евросоюза, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

https://ria.ru/20221018/es-1824930173.html

https://ria.ru/20221208/shengen-1837188575.html

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Владимир Лаврентьев

хорватия, совет евросоюза, евросоюз, чехия, шенгенская зона, в мире, европа