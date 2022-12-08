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Совет Евросоюза согласовал присоединение Хорватии к Шенгену - РИА Новости, 08.12.2022
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Совет Евросоюза согласовал присоединение Хорватии к Шенгену
Совет Евросоюза согласовал присоединение Хорватии к Шенгену - РИА Новости, 08.12.2022
Совет Евросоюза согласовал присоединение Хорватии к Шенгену
Совет Евросоюза на уровне министров внутренних дел согласовал присоединение Хорватии к Шенгенскому пространству, сообщило председательство Чехии в ЕС в Twitter. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:41
2022-12-08T17:25
хорватия
совет евросоюза
евросоюз
чехия
шенгенская зона
в мире
европа
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Совет Евросоюза на уровне министров внутренних дел согласовал присоединение Хорватии к Шенгенскому пространству, сообщило председательство Чехии в ЕС в Twitter.Заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону отклонены. Решение по ним отложено.Власти Нидерландов и Австрии не поддержали Софию, так как, по их мнению, страна не соответствует условиям вступления в Шенген.Глава австрийского МВД Герхард Карнер подтвердил, что Вена не поддержит присоединение этих двух государств к Шенгенской зоне из-за участившихся случаев незаконного пересечения границы.В Европарламенте назвали сохранение пограничного контроля дискриминацией по отношению к гражданам этих стран, поскольку оно затрудняет передвижение работающих в других государствах — членах ЕС, а также обмен товарами и услугами в рамках общего рынка.Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон подчеркнула, что ЕК разочарована решением. По ее словам, Болгария и Румыния давно заслуживают вхождения в Шенген.Сейчас в Шенгенское пространство входят 26 стран: 22 государства Евросоюза, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.
https://ria.ru/20221018/es-1824930173.html
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хорватия, совет евросоюза, евросоюз, чехия, шенгенская зона, в мире, европа
Хорватия, Совет Евросоюза, Евросоюз, Чехия, Шенгенская зона, В мире, Европа
16:41 08.12.2022 (обновлено: 17:25 08.12.2022)
 
Совет Евросоюза согласовал присоединение Хорватии к Шенгену

Совет Евросоюза на уровне глав МВД согласовал присоединение Хорватии к Шенгену с 1 января

© Flickr / ahenobarbusФлаг Хорватии
Флаг Хорватии - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Flickr / ahenobarbus
Флаг Хорватии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Совет Евросоюза на уровне министров внутренних дел согласовал присоединение Хорватии к Шенгенскому пространству, сообщило председательство Чехии в ЕС в Twitter.
"Благодаря чешскому председательству, Шенгенское пространство расширяется впервые за более чем десять лет. Министры утвердили членство Хорватии с 1 января 2023 года", — говорится в публикации.
Заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону отклонены. Решение по ним отложено.
Власти Нидерландов и Австрии не поддержали Софию, так как, по их мнению, страна не соответствует условиям вступления в Шенген.
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Глава австрийского МВД Герхард Карнер подтвердил, что Вена не поддержит присоединение этих двух государств к Шенгенской зоне из-за участившихся случаев незаконного пересечения границы.
В Европарламенте назвали сохранение пограничного контроля дискриминацией по отношению к гражданам этих стран, поскольку оно затрудняет передвижение работающих в других государствах — членах ЕС, а также обмен товарами и услугами в рамках общего рынка.
Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон подчеркнула, что ЕК разочарована решением. По ее словам, Болгария и Румыния давно заслуживают вхождения в Шенген.
Сейчас в Шенгенское пространство входят 26 стран: 22 государства Евросоюза, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.
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