16:41 08.12.2022 (обновлено: 17:25 08.12.2022)
Совет Евросоюза согласовал присоединение Хорватии к Шенгену
Совет Евросоюза на уровне глав МВД согласовал присоединение Хорватии к Шенгену с 1 января
Флаг Хорватии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Совет Евросоюза на уровне министров внутренних дел согласовал присоединение Хорватии к Шенгенскому пространству, сообщило председательство Чехии в ЕС в Twitter.
"Благодаря чешскому председательству, Шенгенское пространство расширяется впервые за более чем десять лет. Министры утвердили членство Хорватии с 1 января 2023 года", — говорится в публикации.
Власти Нидерландов и Австрии не поддержали Софию, так как, по их мнению, страна не соответствует условиям вступления в Шенген.
Глава австрийского МВД Герхард Карнер подтвердил, что Вена не поддержит присоединение этих двух государств к Шенгенской зоне из-за участившихся случаев незаконного пересечения границы.
В Европарламенте назвали сохранение пограничного контроля дискриминацией по отношению к гражданам этих стран, поскольку оно затрудняет передвижение работающих в других государствах — членах ЕС, а также обмен товарами и услугами в рамках общего рынка.
Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон подчеркнула, что ЕК разочарована решением. По ее словам, Болгария и Румыния давно заслуживают вхождения в Шенген.
Сейчас в Шенгенское пространство входят 26 стран: 22 государства Евросоюза, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.