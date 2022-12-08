https://ria.ru/20221208/abkhaziya-1837124143.html
В Абхазии начнут классифицировать отели
В Абхазии начнут классифицировать отели - РИА Новости, 08.12.2022
В Абхазии начнут классифицировать отели
Власти Абхазии в 2023 году начнут работу по созданию системы классификации отелей, в стране уже есть гостиницы мирового уровня, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:32
2022-12-08T10:32
2022-12-08T10:32
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти Абхазии в 2023 году начнут работу по созданию системы классификации отелей, в стране уже есть гостиницы мирового уровня, заявил РИА Новости министр туризма республики Теймураз Хишба."Это сложный процесс, но мы обязательно этим займемся", – сказал Хишба.Он отметил, что в Абхазии уже появились "отели высокого, мирового уровня", а в следующем году власти придут к пониманию классификации гостиниц.Туристический сезон в Абхазии в 2021 году побил рекорд посещаемости за последние 30 лет: в республике отдохнули более 1,5 миллиона туристов.
https://ria.ru/20221208/abkhaziya-1837104399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, абхазия, туристы, отели, куда поехать, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, туристы, Отели, куда поехать, Отдых на море
В Абхазии начнут классифицировать отели
Министр туризма: систему классификации отелей начнут создавать в Абхазии в 2023 году
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти Абхазии в 2023 году начнут работу по созданию системы классификации отелей, в стране уже есть гостиницы мирового уровня, заявил РИА Новости министр туризма республики Теймураз Хишба.
"Это сложный процесс, но мы обязательно этим займемся", – сказал Хишба.
Он отметил, что в Абхазии уже появились "отели высокого, мирового уровня", а в следующем году власти придут к пониманию классификации гостиниц.
Туристический сезон в Абхазии в 2021 году побил рекорд посещаемости за последние 30 лет: в республике отдохнули более 1,5 миллиона туристов.