https://ria.ru/20221208/abkhaziya-1837124143.html

В Абхазии начнут классифицировать отели

В Абхазии начнут классифицировать отели - РИА Новости, 08.12.2022

В Абхазии начнут классифицировать отели

Власти Абхазии в 2023 году начнут работу по созданию системы классификации отелей, в стране уже есть гостиницы мирового уровня, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:32

2022-12-08T10:32

2022-12-08T10:32

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти Абхазии в 2023 году начнут работу по созданию системы классификации отелей, в стране уже есть гостиницы мирового уровня, заявил РИА Новости министр туризма республики Теймураз Хишба."Это сложный процесс, но мы обязательно этим займемся", – сказал Хишба.Он отметил, что в Абхазии уже появились "отели высокого, мирового уровня", а в следующем году власти придут к пониманию классификации гостиниц.Туристический сезон в Абхазии в 2021 году побил рекорд посещаемости за последние 30 лет: в республике отдохнули более 1,5 миллиона туристов.

https://ria.ru/20221208/abkhaziya-1837104399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, абхазия, туристы, отели, куда поехать, отдых на море