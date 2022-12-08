https://ria.ru/20221208/minekonomrazvitiya-1837067517.html

Туроператорам выделят средства за вывоз туристов

Туроператорам выделят средства за вывоз туристов - РИА Новости, 08.12.2022

Туроператорам выделят средства за вывоз туристов

Минэкономразвития России до конца года намерено распределить финансирование между туроператорами, которым положены субсидии за вывоз путешественников из-за... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T00:31

2022-12-08T00:31

2022-12-08T01:36

туризм

туристы

новости - туризм

туризм

максим решетников

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Минэкономразвития России до конца года намерено распределить финансирование между туроператорами, которым положены субсидии за вывоз путешественников из-за рубежа после введения странами Евросоюза ограничений на полеты, сообщил министр экономического развития Максим Решетников."Планируем закрыть вопрос с компенсациями за вывоз туристов из стран Запада после введения ограничения на полеты, – сказал он. – У нас проект распоряжения о выделении 3,5 миллиарда рублей на выплаты туроператорам внесен на рассмотрение в правительство. Совершить проверку документов и распределить финансирование рассчитываем до конца года", – сказал Решетников, выступая на расширенном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России.В конце мая пресс-служба кабмина сообщила, что туроператоры смогут получить субсидии от государства общим объемом в шесть миллиардов рублей на возмещение расходов на вывоз россиян из-за рубежа. Уточнялось, что соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В конце августа в пресс-службе Ростуризма РИА Новости сообщали, что ведомство планирует в октябре начать выплачивать субсидии туроператорам за вывоз туристов из-за рубежа. Но средства так и не были выплачены.

https://ria.ru/20221129/turoperatory-1835019129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туристы, новости - туризм, туризм, максим решетников, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)