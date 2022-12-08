https://ria.ru/20221208/minekonomrazvitiya-1837067517.html
Туроператорам выделят средства за вывоз туристов
Туроператорам выделят средства за вывоз туристов - РИА Новости, 08.12.2022
Туроператорам выделят средства за вывоз туристов
Минэкономразвития России до конца года намерено распределить финансирование между туроператорами, которым положены субсидии за вывоз путешественников из-за... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T00:31
2022-12-08T00:31
2022-12-08T01:36
туризм
туристы
новости - туризм
туризм
максим решетников
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Минэкономразвития России до конца года намерено распределить финансирование между туроператорами, которым положены субсидии за вывоз путешественников из-за рубежа после введения странами Евросоюза ограничений на полеты, сообщил министр экономического развития Максим Решетников."Планируем закрыть вопрос с компенсациями за вывоз туристов из стран Запада после введения ограничения на полеты, – сказал он. – У нас проект распоряжения о выделении 3,5 миллиарда рублей на выплаты туроператорам внесен на рассмотрение в правительство. Совершить проверку документов и распределить финансирование рассчитываем до конца года", – сказал Решетников, выступая на расширенном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России.В конце мая пресс-служба кабмина сообщила, что туроператоры смогут получить субсидии от государства общим объемом в шесть миллиардов рублей на возмещение расходов на вывоз россиян из-за рубежа. Уточнялось, что соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В конце августа в пресс-службе Ростуризма РИА Новости сообщали, что ведомство планирует в октябре начать выплачивать субсидии туроператорам за вывоз туристов из-за рубежа. Но средства так и не были выплачены.
https://ria.ru/20221129/turoperatory-1835019129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туристы, новости - туризм, туризм, максим решетников, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, туристы, Новости - Туризм, Туризм, Максим Решетников, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
00:31 08.12.2022 (обновлено: 01:36 08.12.2022)
Туроператорам выделят средства за вывоз туристов
Минэкономразвития России до конца года распределит средства за вывоз туристов