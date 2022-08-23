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Ростуризм назвал дату начала выплат субсидий за вывоз туристов

Ростуризм назвал дату начала выплат субсидий за вывоз туристов - РИА Новости, 23.08.2022

Ростуризм назвал дату начала выплат субсидий за вывоз туристов

Ростуризм планирует в октябре начать выплачивать субсидии туроператорам за вывоз отдыхающих из-за рубежа, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:50

2022-08-23T13:50

2022-08-23T13:51

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ростуризм планирует в октябре начать выплачивать субсидии туроператорам за вывоз отдыхающих из-за рубежа, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства."Сбор заявок от туроператоров на предоставление субсидий продлится до середины сентября. Ростуризм рассчитывает начать предоставление поддержки в рамках этой меры в октябре. Компенсация части затрат участникам рынка позволит поддержать занятость в отрасли и поможет компаниям выполнять свои обязательства перед клиентами", — говорится в релизе.В конце мая пресс-служба кабмина сообщила, что туроператоры смогут получить субсидии от государства общим объемом в шесть миллиардов рублей на возмещение расходов на вывоз россиян из-за рубежа. Уточнялось, что соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на ответ Ростуризма "Опоре России" сообщила, что ведомство в августе начнет оформление субсидий на возмещение туроператорам затрат, которые они понесли при вывозе туристов из-за рубежа весной этого года в связи с геополитической обстановкой.

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, михаил мишустин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм)