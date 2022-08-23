https://ria.ru/20220823/rosturizm-1811535902.html
Ростуризм назвал дату начала выплат субсидий за вывоз туристов
Ростуризм назвал дату начала выплат субсидий за вывоз туристов - РИА Новости, 23.08.2022
Ростуризм назвал дату начала выплат субсидий за вывоз туристов
Ростуризм планирует в октябре начать выплачивать субсидии туроператорам за вывоз отдыхающих из-за рубежа, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:50
2022-08-23T13:50
2022-08-23T13:51
туризм
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ростуризм планирует в октябре начать выплачивать субсидии туроператорам за вывоз отдыхающих из-за рубежа, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства."Сбор заявок от туроператоров на предоставление субсидий продлится до середины сентября. Ростуризм рассчитывает начать предоставление поддержки в рамках этой меры в октябре. Компенсация части затрат участникам рынка позволит поддержать занятость в отрасли и поможет компаниям выполнять свои обязательства перед клиентами", — говорится в релизе.В конце мая пресс-служба кабмина сообщила, что туроператоры смогут получить субсидии от государства общим объемом в шесть миллиардов рублей на возмещение расходов на вывоз россиян из-за рубежа. Уточнялось, что соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на ответ Ростуризма "Опоре России" сообщила, что ведомство в августе начнет оформление субсидий на возмещение туроператорам затрат, которые они понесли при вывозе туристов из-за рубежа весной этого года в связи с геополитической обстановкой.
https://ria.ru/20220808/rosturizm-1807978609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, михаил мишустин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Михаил Мишустин, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
13:50 23.08.2022 (обновлено: 13:51 23.08.2022)
Ростуризм назвал дату начала выплат субсидий за вывоз туристов
Ростуризм в октябре начнет выплату субсидий туроператорам за вывоз клиентов из-за рубежа
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ростуризм планирует в октябре начать выплачивать субсидии туроператорам за вывоз отдыхающих из-за рубежа, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сбор заявок от туроператоров на предоставление субсидий продлится до середины сентября. Ростуризм рассчитывает начать предоставление поддержки в рамках этой меры в октябре. Компенсация части затрат участникам рынка позволит поддержать занятость в отрасли и поможет компаниям выполнять свои обязательства перед клиентами", — говорится в релизе.
В конце мая пресс-служба кабмина сообщила
, что туроператоры смогут получить субсидии от государства общим объемом в шесть миллиардов рублей на возмещение расходов на вывоз россиян из-за рубежа. Уточнялось, что соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на ответ Ростуризма "Опоре России" сообщила, что ведомство в августе начнет оформление субсидий на возмещение туроператорам затрат, которые они понесли при вывозе туристов из-за рубежа весной этого года в связи с геополитической обстановкой.