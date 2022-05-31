https://ria.ru/20220531/turoperatory-1791998133.html
Туроператорам вернут шесть миллиардов рублей за вывоз россиян из-за рубежа
Туроператорам вернут шесть миллиардов рублей за вывоз россиян из-за рубежа - РИА Новости, 31.05.2022
Туроператорам вернут шесть миллиардов рублей за вывоз россиян из-за рубежа
Туроператоры смогут получить субсидии от государства общим объемом в шесть миллиардов рублей на возмещение расходов на вывоз россиян из-за рубежа,... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:34
2022-05-31T13:34
2022-05-31T13:34
туризм
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туристы
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Туроператоры смогут получить субсидии от государства общим объемом в шесть миллиардов рублей на возмещение расходов на вывоз россиян из-за рубежа, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."Туроператоры смогут получить субсидии от государства на возмещение затрат по вывозу своих клиентов из-за рубежа после закрытия рядом стран воздушного пространства для российских самолетов", — говорится в сообщении. Уточняется, что эти субсидии позволят операторам компенсировать расходы, связанные с оплатой чартеров, повторным приобретением билетов на регулярные рейсы, оплатой проживания россиян в отелях во время ожидания вывозного борта. Она отметила, что компании за свой счет отправляли за туристами пустые самолеты, повторно покупали билеты на стыковочные рейсы и продлевали клиентам проживание в гостиницах, и в течение месяца вся эта работа была завершена.
https://ria.ru/20220507/kompensatsii-1787450134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, михаил мишустин, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы
Туроператорам вернут шесть миллиардов рублей за вывоз россиян из-за рубежа
Власти компенсируют туроператорам шесть миллиардов рублей за вывоз россиян из-за рубежа
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Туроператоры смогут получить субсидии от государства общим объемом в шесть миллиардов рублей на возмещение расходов на вывоз россиян из-за рубежа, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Туроператоры смогут получить субсидии от государства на возмещение затрат по вывозу своих клиентов из-за рубежа после закрытия рядом стран воздушного пространства для российских самолетов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что эти субсидии позволят операторам компенсировать расходы, связанные с оплатой чартеров, повторным приобретением билетов на регулярные рейсы, оплатой проживания россиян в отелях во время ожидания вывозного борта.
"Благодаря субсидии мы компенсируем часть расходов компаниям, которые в непростых условиях организовали возвращение домой из-за рубежа не менее 50 тысяч наших туристов в условиях, когда самостоятельное возвращение было невозможным или очень затруднительным", — прокомментировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, слова которой привели в сообщении пресс-службы ведомства.
Она отметила, что компании за свой счет отправляли за туристами пустые самолеты, повторно покупали билеты на стыковочные рейсы и продлевали клиентам проживание в гостиницах, и в течение месяца вся эта работа была завершена.