https://ria.ru/20220531/turoperatory-1791998133.html

Туроператорам вернут шесть миллиардов рублей за вывоз россиян из-за рубежа

Туроператорам вернут шесть миллиардов рублей за вывоз россиян из-за рубежа - РИА Новости, 31.05.2022

Туроператорам вернут шесть миллиардов рублей за вывоз россиян из-за рубежа

Туроператоры смогут получить субсидии от государства общим объемом в шесть миллиардов рублей на возмещение расходов на вывоз россиян из-за рубежа,... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:34

2022-05-31T13:34

2022-05-31T13:34

туризм

туризм

новости - туризм

михаил мишустин

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774808392_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc96648acf9cd2b2d973f2b22cb2691e.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Туроператоры смогут получить субсидии от государства общим объемом в шесть миллиардов рублей на возмещение расходов на вывоз россиян из-за рубежа, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."Туроператоры смогут получить субсидии от государства на возмещение затрат по вывозу своих клиентов из-за рубежа после закрытия рядом стран воздушного пространства для российских самолетов", — говорится в сообщении. Уточняется, что эти субсидии позволят операторам компенсировать расходы, связанные с оплатой чартеров, повторным приобретением билетов на регулярные рейсы, оплатой проживания россиян в отелях во время ожидания вывозного борта. Она отметила, что компании за свой счет отправляли за туристами пустые самолеты, повторно покупали билеты на стыковочные рейсы и продлевали клиентам проживание в гостиницах, и в течение месяца вся эта работа была завершена.

https://ria.ru/20220507/kompensatsii-1787450134.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, михаил мишустин, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы