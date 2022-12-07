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В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 07.12.2022
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Туризм
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В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов
В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 07.12.2022
В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря, сообщает Росавиация. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:08
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белгород
россия
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туризм
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.Это касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
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анапа, белгород, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм
Анапа, Белгород, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Туризм, Новости - Туризм
09:08 07.12.2022 (обновлено: 10:26 07.12.2022)
 
В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов

Росавиация: режим ограничений полетов в 11 аэропортов страны продлен до 15 декабря

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкВид из окна самолета во время полета
Вид из окна самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид из окна самолета во время полета. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря, сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
Это касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
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