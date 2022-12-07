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В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов

В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 07.12.2022

В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря, сообщает Росавиация. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:08

2022-12-07T09:08

2022-12-07T10:26

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.Это касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.

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анапа, белгород, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм