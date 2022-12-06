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В Таиланде поймали российского туриста, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 06.12.2022
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Туризм
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В Таиланде поймали российского туриста, обвиняемого в убийстве
В Таиланде поймали российского туриста, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 06.12.2022
В Таиланде поймали российского туриста, обвиняемого в убийстве
В Паттайе арестовали россиянина, бежавшего в Таиланд, чтобы избежать обвинений в убийстве, сообщает The Thaiger. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:20
2022-12-06T14:20
туризм
новости - туризм
таиланд
паттайя
россия
туризм
полиция
арест
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Паттайе арестовали россиянина, бежавшего в Таиланд, чтобы избежать обвинений в убийстве, сообщает The Thaiger."Полиция выследила 51-летнего подозреваемого на пляже Джомтьен и взяла под стражу", — пишет издание.По словам заместителя комиссара Бюро иммиграционной полиции, ордер был выдан в результате сотрудничества двух стран. Посольство РФ связалось с Министерством иностранных дел Таиланда и запросило помощь местной полиции в поимке россиянина и привлечении его к ответственности.Уточняется, что сейчас начался процесс экстрадиции подозреваемого в Россию.Мужчина уехал в королевство в декабре 2019 года после обвинения в заказном убийстве в Самаре. Последующие три года он жил в Таиланде под видом туриста.Если россиянина признают виновным, ему грозит тюремное заключение на срок от восьми до 20 лет.
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новости - туризм, таиланд, паттайя, россия, туризм, полиция, арест, убийство
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Паттайя, Россия, Туризм, Полиция, Арест, Убийство
14:20 06.12.2022
 
В Таиланде поймали российского туриста, обвиняемого в убийстве

В курортном городе Паттайя арестовали россиянина, обвиняемого в убийстве

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Паттайе
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Паттайе арестовали россиянина, бежавшего в Таиланд, чтобы избежать обвинений в убийстве, сообщает The Thaiger.
"Полиция выследила 51-летнего подозреваемого на пляже Джомтьен и взяла под стражу", — пишет издание.
По словам заместителя комиссара Бюро иммиграционной полиции, ордер был выдан в результате сотрудничества двух стран. Посольство РФ связалось с Министерством иностранных дел Таиланда и запросило помощь местной полиции в поимке россиянина и привлечении его к ответственности.
Уточняется, что сейчас начался процесс экстрадиции подозреваемого в Россию.
Мужчина уехал в королевство в декабре 2019 года после обвинения в заказном убийстве в Самаре. Последующие три года он жил в Таиланде под видом туриста.
Если россиянина признают виновным, ему грозит тюремное заключение на срок от восьми до 20 лет.
Анталья - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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ТуризмНовости - ТуризмТаиландПаттайяРоссияТуризмПолицияАрестУбийство
 
 
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