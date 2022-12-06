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В Таиланде поймали российского туриста, обвиняемого в убийстве

В Таиланде поймали российского туриста, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 06.12.2022

В Таиланде поймали российского туриста, обвиняемого в убийстве

В Паттайе арестовали россиянина, бежавшего в Таиланд, чтобы избежать обвинений в убийстве, сообщает The Thaiger. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:20

2022-12-06T14:20

2022-12-06T14:20

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Паттайе арестовали россиянина, бежавшего в Таиланд, чтобы избежать обвинений в убийстве, сообщает The Thaiger."Полиция выследила 51-летнего подозреваемого на пляже Джомтьен и взяла под стражу", — пишет издание.По словам заместителя комиссара Бюро иммиграционной полиции, ордер был выдан в результате сотрудничества двух стран. Посольство РФ связалось с Министерством иностранных дел Таиланда и запросило помощь местной полиции в поимке россиянина и привлечении его к ответственности.Уточняется, что сейчас начался процесс экстрадиции подозреваемого в Россию.Мужчина уехал в королевство в декабре 2019 года после обвинения в заказном убийстве в Самаре. Последующие три года он жил в Таиланде под видом туриста.Если россиянина признают виновным, ему грозит тюремное заключение на срок от восьми до 20 лет.

https://ria.ru/20221205/turtsiya-1836449751.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, таиланд, паттайя, россия, туризм, полиция, арест, убийство