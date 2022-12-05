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Тунис обновил правила въезда в страну - РИА Новости, 05.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221205/tunis-1836388947.html
Тунис обновил правила въезда в страну
Тунис обновил правила въезда в страну - РИА Новости, 05.12.2022
Тунис обновил правила въезда в страну
Тунис отменил все ковидные ограничения на въезд, сообщается на портале Национального турофиса республики. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:23
2022-12-05T14:23
туризм
новости - туризм
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коронавирус covid-19
туризм
туристы
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Тунис отменил все ковидные ограничения на въезд, сообщается на портале Национального турофиса республики.С 1 декабря туристам больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР или экспресс-тест. В министерстве здравоохранения Туниса такое решение объяснили снижением уровня заболеваемости в стране."Санитарные протоколы будут обновляться в соответствии с эпидемиологической ситуацией", — подчеркнули в турофисе.Регулярных рейсов между Тунисом и Россией сейчас нет. Добраться можно с пересадкой на лайнерах иностранных авиакомпаний. Стоимость билетов начинается от 35 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в середине декабря.
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новости - туризм, тунис (страна), россия, коронавирус covid-19, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Тунис (страна), Россия, Коронавирус COVID-19, Туризм, туристы
14:23 05.12.2022
 
Тунис обновил правила въезда в страну

Тунис отменил все ограничения на въезд в страну

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаПляж в городе Сус, Тунис
Пляж в городе Сус, Тунис - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Тунис отменил все ковидные ограничения на въезд, сообщается на портале Национального турофиса республики.
С 1 декабря туристам больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР или экспресс-тест. В министерстве здравоохранения Туниса такое решение объяснили снижением уровня заболеваемости в стране.
"Санитарные протоколы будут обновляться в соответствии с эпидемиологической ситуацией", — подчеркнули в турофисе.
Регулярных рейсов между Тунисом и Россией сейчас нет. Добраться можно с пересадкой на лайнерах иностранных авиакомпаний. Стоимость билетов начинается от 35 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в середине декабря.
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ТуризмНовости - ТуризмТунис (страна)РоссияКоронавирус COVID-19Туризмтуристы
 
 
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