https://ria.ru/20221205/tunis-1836388947.html

Тунис обновил правила въезда в страну

Тунис обновил правила въезда в страну - РИА Новости, 05.12.2022

Тунис обновил правила въезда в страну

Тунис отменил все ковидные ограничения на въезд, сообщается на портале Национального турофиса республики. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:23

2022-12-05T14:23

2022-12-05T14:23

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Тунис отменил все ковидные ограничения на въезд, сообщается на портале Национального турофиса республики.С 1 декабря туристам больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР или экспресс-тест. В министерстве здравоохранения Туниса такое решение объяснили снижением уровня заболеваемости в стране."Санитарные протоколы будут обновляться в соответствии с эпидемиологической ситуацией", — подчеркнули в турофисе.Регулярных рейсов между Тунисом и Россией сейчас нет. Добраться можно с пересадкой на лайнерах иностранных авиакомпаний. Стоимость билетов начинается от 35 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в середине декабря.

https://ria.ru/20221205/myanma-1836333531.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, тунис (страна), россия, коронавирус covid-19, туризм, туристы