https://ria.ru/20221205/tunis-1836388947.html
Тунис обновил правила въезда в страну
Тунис обновил правила въезда в страну - РИА Новости, 05.12.2022
Тунис обновил правила въезда в страну
Тунис отменил все ковидные ограничения на въезд, сообщается на портале Национального турофиса республики. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:23
2022-12-05T14:23
2022-12-05T14:23
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Тунис отменил все ковидные ограничения на въезд, сообщается на портале Национального турофиса республики.С 1 декабря туристам больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР или экспресс-тест. В министерстве здравоохранения Туниса такое решение объяснили снижением уровня заболеваемости в стране."Санитарные протоколы будут обновляться в соответствии с эпидемиологической ситуацией", — подчеркнули в турофисе.Регулярных рейсов между Тунисом и Россией сейчас нет. Добраться можно с пересадкой на лайнерах иностранных авиакомпаний. Стоимость билетов начинается от 35 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в середине декабря.
https://ria.ru/20221205/myanma-1836333531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Новости - Туризм, Тунис (страна), Россия, Коронавирус COVID-19, Туризм, туристы
Тунис обновил правила въезда в страну
Тунис отменил все ограничения на въезд в страну