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Россия работает с Мьянмой над созданием условий для приема карт "Мир" - РИА Новости, 05.12.2022
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Туризм
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Россия работает с Мьянмой над созданием условий для приема карт "Мир"
Россия работает с Мьянмой над созданием условий для приема карт "Мир" - РИА Новости, 05.12.2022
Россия работает с Мьянмой над созданием условий для приема карт "Мир"
Центральные банки России и Мьянмы работают над расширением прямых корреспондентских отношений и создают условия для использования российской платежной системы... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:46
2022-12-05T14:18
россия
мьянма
максим решетников
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов сша
туризм
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек – РИА Новости. Центральные банки России и Мьянмы работают над расширением прямых корреспондентских отношений и создают условия для использования российской платежной системы "Мир", заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников."Чтобы обеспечить бесперебойную торговлю, нашим странам необходимо преодолеть существующие финансовые ограничения. Центральные банки наших стран тесно работают над расширением прямых корреспондентских отношений между банками России и Мьянмы, создают условия для использования российской платежной системы "Мир" для двусторонних расчетов", - сказал министр на открытии российско-мьянманского бизнес-форума в столице Мьянмы.Он отметил, что прибывшие в Мьянму представители банковской отрасли проведут соответствующие переговоры.После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане. Однако целый ряд стран, в том числе банки Армении, Белоруссии, Киргизии и целый ряд других стран продолжают сотрудничество с платежной системой.
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россия, мьянма, максим решетников, экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов сша, новости - туризм
Россия, Мьянма, Максим Решетников, Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов США, Туризм, Новости - Туризм
13:46 05.12.2022 (обновлено: 14:18 05.12.2022)
 
Россия работает с Мьянмой над созданием условий для приема карт "Мир"

Решетников: Россия тесно работает с Мьянмой над созданием условий для приема карт "Мир"

© Фото предоставлено Минэкономразвития РФГлава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время российско-мьянманского бизнес-форума
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время российско-мьянманского бизнес-форума
© Фото предоставлено Минэкономразвития РФ
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек – РИА Новости. Центральные банки России и Мьянмы работают над расширением прямых корреспондентских отношений и создают условия для использования российской платежной системы "Мир", заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Чтобы обеспечить бесперебойную торговлю, нашим странам необходимо преодолеть существующие финансовые ограничения. Центральные банки наших стран тесно работают над расширением прямых корреспондентских отношений между банками России и Мьянмы, создают условия для использования российской платежной системы "Мир" для двусторонних расчетов", - сказал министр на открытии российско-мьянманского бизнес-форума в столице Мьянмы.
Он отметил, что прибывшие в Мьянму представители банковской отрасли проведут соответствующие переговоры.
После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане. Однако целый ряд стран, в том числе банки Армении, Белоруссии, Киргизии и целый ряд других стран продолжают сотрудничество с платежной системой.
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 15:29
Карта "Мир" осталась международным платежным инструментом, заявили в НСПК
 
ТуризмРоссияМьянмаМаксим РешетниковЭкономикаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов СШАНовости - Туризм
 
 
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