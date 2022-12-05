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Решетников анонсировал скорый запуск прямых рейсов между Россией и Мьянмой - РИА Новости, 05.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221205/reysy-1836385249.html
Решетников анонсировал скорый запуск прямых рейсов между Россией и Мьянмой
Решетников анонсировал скорый запуск прямых рейсов между Россией и Мьянмой - РИА Новости, 05.12.2022
Решетников анонсировал скорый запуск прямых рейсов между Россией и Мьянмой
Россия и Мьянма в ближайшее время запустят прямые пассажирские рейсы, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:11
2022-12-05T14:04
туризм
экономика
максим решетников
россия
мьянма
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
новости - туризм
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек – РИА Новости. Россия и Мьянма в ближайшее время запустят прямые пассажирские рейсы, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников."Необходимым элементом для торговли является устойчивая логистика. Нам нужно выработать стабильные маршруты доставки товаров морским и воздушным транспортом. Есть российские компании, которые готовы осуществлять грузоперевозки. В ближайшее время будут запущены прямые пассажирские рейсы между городами России и Мьянмы", - сказал он на открытии российско-мьянманского бизнес-форума в столице Мьянмы.Министр добавил, что прямые рейсы будут стимулировать туристические потоки между Мьянмой и Россией.
https://ria.ru/20221205/myanma-1836333531.html
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экономика, максим решетников, россия, мьянма, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм
Туризм, Экономика, Максим Решетников, Россия, Мьянма, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Новости - Туризм
13:11 05.12.2022 (обновлено: 14:04 05.12.2022)
 
Решетников анонсировал скорый запуск прямых рейсов между Россией и Мьянмой

Решетников сообщил, что прямые рейсы между Россией и Мьянмой запустят в ближайшее время

© Фото предоставлено Минэкономразвития РФГлава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время российско-мьянманского бизнес-форума
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время российско-мьянманского бизнес-форума
© Фото предоставлено Минэкономразвития РФ
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время российско-мьянманского бизнес-форума
Читать ria.ru в
НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек – РИА Новости. Россия и Мьянма в ближайшее время запустят прямые пассажирские рейсы, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Необходимым элементом для торговли является устойчивая логистика. Нам нужно выработать стабильные маршруты доставки товаров морским и воздушным транспортом. Есть российские компании, которые готовы осуществлять грузоперевозки. В ближайшее время будут запущены прямые пассажирские рейсы между городами России и Мьянмы", - сказал он на открытии российско-мьянманского бизнес-форума в столице Мьянмы.
Министр добавил, что прямые рейсы будут стимулировать туристические потоки между Мьянмой и Россией.
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ТуризмЭкономикаМаксим РешетниковРоссияМьянмаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ТуризмНовости - Туризм
 
 
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