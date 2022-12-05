https://ria.ru/20221205/reysy-1836385249.html

Решетников анонсировал скорый запуск прямых рейсов между Россией и Мьянмой

Решетников анонсировал скорый запуск прямых рейсов между Россией и Мьянмой - РИА Новости, 05.12.2022

Решетников анонсировал скорый запуск прямых рейсов между Россией и Мьянмой

Россия и Мьянма в ближайшее время запустят прямые пассажирские рейсы, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:11

2022-12-05T13:11

2022-12-05T14:04

туризм

экономика

максим решетников

россия

мьянма

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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новости - туризм

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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек – РИА Новости. Россия и Мьянма в ближайшее время запустят прямые пассажирские рейсы, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников."Необходимым элементом для торговли является устойчивая логистика. Нам нужно выработать стабильные маршруты доставки товаров морским и воздушным транспортом. Есть российские компании, которые готовы осуществлять грузоперевозки. В ближайшее время будут запущены прямые пассажирские рейсы между городами России и Мьянмы", - сказал он на открытии российско-мьянманского бизнес-форума в столице Мьянмы.Министр добавил, что прямые рейсы будут стимулировать туристические потоки между Мьянмой и Россией.

https://ria.ru/20221205/myanma-1836333531.html

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