https://ria.ru/20221205/premiya-1836448981.html

Нижегородская область победила в четырех номинациях Russian Traveler Awards

Нижегородская область победила в четырех номинациях Russian Traveler Awards - РИА Новости, 05.12.2022

Нижегородская область победила в четырех номинациях Russian Traveler Awards

Нижегородская область одержала победу в четырех номинациях премии Russian Traveler Awards на самые популярные достопримечательности и направления туризма... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:12

2022-12-05T17:12

2022-12-05T17:12

туризм

сергей яковлев

нижегородская область

новости - туризм

туризм

достопримечательности

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Нижегородская область одержала победу в четырех номинациях премии Russian Traveler Awards на самые популярные достопримечательности и направления туризма. Церемония награждения состоялась в Москве 5 декабря, сообщает региональное управление проектами "Центр 800"."По итогам голосования Нижегородская область победила в четырех номинациях из тринадцати возможных: "Культурно-исторический объект/музей" — пространства "Пакгаузы на Стрелке"; "Национальное блюдо" — городецкий пряник; "Народный промысел" — золотая хохлома; "Природные объекты" — озеро Светлояр", — уточняют в пресс-службе.Кроме того, третье место в номинации "Экомаршрут" заняла тропа "Заповедный лес" в Керженском заповеднике."Для нас большая честь принимать участие в премии Russian Traveler Awards и стать ее лауреатами. Я уверен, что победа даст дополнительный импульс развитию данных объектов в регионе в целом", — отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

https://radiosputnik.ria.ru/20221123/turpremiya-1833658924.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сергей яковлев, нижегородская область, новости - туризм, туризм, достопримечательности