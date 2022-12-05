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Нижегородская область победила в четырех номинациях Russian Traveler Awards - РИА Новости, 05.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221205/premiya-1836448981.html
Нижегородская область победила в четырех номинациях Russian Traveler Awards
Нижегородская область победила в четырех номинациях Russian Traveler Awards - РИА Новости, 05.12.2022
Нижегородская область победила в четырех номинациях Russian Traveler Awards
Нижегородская область одержала победу в четырех номинациях премии Russian Traveler Awards на самые популярные достопримечательности и направления туризма... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:12
2022-12-05T17:12
туризм
сергей яковлев
нижегородская область
новости - туризм
туризм
достопримечательности
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Нижегородская область одержала победу в четырех номинациях премии Russian Traveler Awards на самые популярные достопримечательности и направления туризма. Церемония награждения состоялась в Москве 5 декабря, сообщает региональное управление проектами "Центр 800"."По итогам голосования Нижегородская область победила в четырех номинациях из тринадцати возможных: "Культурно-исторический объект/музей" — пространства "Пакгаузы на Стрелке"; "Национальное блюдо" — городецкий пряник; "Народный промысел" — золотая хохлома; "Природные объекты" — озеро Светлояр", — уточняют в пресс-службе.Кроме того, третье место в номинации "Экомаршрут" заняла тропа "Заповедный лес" в Керженском заповеднике."Для нас большая честь принимать участие в премии Russian Traveler Awards и стать ее лауреатами. Я уверен, что победа даст дополнительный импульс развитию данных объектов в регионе в целом", — отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
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сергей яковлев, нижегородская область, новости - туризм, туризм, достопримечательности
Туризм, Сергей Яковлев, Нижегородская область, Новости - Туризм, Туризм, Достопримечательности
17:12 05.12.2022
 
Нижегородская область победила в четырех номинациях Russian Traveler Awards

Нижегородская область победила сразу в четырех номинациях премии Russian Traveler Awards

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкМеталлические конструкции - пакгаузы на Стрелке в Нижнем Новгороде
Металлические конструкции - пакгаузы на Стрелке в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Нижегородская область одержала победу в четырех номинациях премии Russian Traveler Awards на самые популярные достопримечательности и направления туризма. Церемония награждения состоялась в Москве 5 декабря, сообщает региональное управление проектами "Центр 800".
"По итогам голосования Нижегородская область победила в четырех номинациях из тринадцати возможных: "Культурно-исторический объект/музей" — пространства "Пакгаузы на Стрелке"; "Национальное блюдо" — городецкий пряник; "Народный промысел" — золотая хохлома; "Природные объекты" — озеро Светлояр", — уточняют в пресс-службе.
Кроме того, третье место в номинации "Экомаршрут" заняла тропа "Заповедный лес" в Керженском заповеднике.
"Для нас большая честь принимать участие в премии Russian Traveler Awards и стать ее лауреатами. Я уверен, что победа даст дополнительный импульс развитию данных объектов в регионе в целом", — отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
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ТуризмСергей ЯковлевНижегородская областьНовости - ТуризмТуризмДостопримечательности
 
 
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