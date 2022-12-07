https://ria.ru/20221207/shri-lanka-1836879210.html

Шри-Ланка сняла ковидные ограничения для туристов

Шри-Ланка сняла ковидные ограничения для туристов - РИА Новости, 07.12.2022

Шри-Ланка сняла ковидные ограничения для туристов

Минздрав Шри-Ланки отменил ограничения, введенные в стране в связи с пандемией коронавируса для прибывающих из-за границы, сообщила местная газета Daily Mirror. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:21

2022-12-07T12:21

2022-12-07T12:21

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шри-ланка

ассоциация туроператоров россии (атор)

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минздрав Шри-Ланки отменил ограничения, введенные в стране в связи с пандемией коронавируса для прибывающих из-за границы, сообщила местная газета Daily Mirror."Требование предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 для каждого, кто прибывает из-за границы, отменено", – пишет издание со ссылкой на заявление ведомства.Также, по информации газеты, заявлено об отмене ПЦР-тестирования и экспресс-тестов на антитела по прибытию в страну или перед посадкой на борт самолета или корабля, направляющихся в Шри-Ланку.Как сообщается, в стране сохраняется требование об обязательной семидневной самоизоляции туристов, у которых был диагностирован COVID уже по прибытии, в частной клинике, отеле или другом месте их пребывания. Такой карантин оплачивается из средств самих туристов, отмечает издание.Как уточняет АТОР, для въезда в страну достаточно загранпаспорта и электронной визы. Ее необходимо заранее оформить, заполнив анкету на сайте посольства и получив разрешение на въезд ETA. Власти Шри-Ланки приняли решение с 1 декабря повысить стоимость таких виз.Есть вариант получить визу в аэропорту по прилету. Консульский сбор составляет 40 долларов США. Платить необходимо наличными.Туроператоры уверены, что нововведение способно простимулировать спрос. Дарья Домостроева, руководитель пресс-службы компании "Интурист", говорит, что интерес к Шри-Ланке несколько просел. Стране с ее условиями было сложно конкурировать с тем же Таиландом, въезд куда максимально прост.В числе других фактов, способных повысить интерес туристов к Шри-Ланке, туроператоры называют возможность открывать в стране карты международных платежных систем, которая действует с 21 ноября.На сегодняшний день на Шри-Ланку из России выполняют прямые рейсы AZUR air и "Аэрофлот", ожидается, что с конца декабря к ним присоединится и Red Wings.

https://ria.ru/20221207/vizy-1836888966.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, шри-ланка, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, коронавирус covid-19, туристы, куда можно лететь, отдых на море