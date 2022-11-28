https://ria.ru/20221128/shri-lanka-1834700813.html

Шри-Ланка повысит стоимость туристических виз

Шри-Ланка повысит стоимость туристических виз - РИА Новости, 28.11.2022

Шри-Ланка повысит стоимость туристических виз

Власти Шри-Ланки приняли решение с 1 декабря повысить стоимость туристических виз, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:25

2022-11-28T12:25

2022-11-28T12:25

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Власти Шри-Ланки приняли решение с 1 декабря повысить стоимость туристических виз, сообщает АТОР.Так, плата за электронное разрешение на въезд (ЕТА) сроком действия 180 дней увеличится с 35 долларов до 50 долларов за взрослого туриста, сообщили в посольстве страны в Москве и в "Интуристе". Такую же сумму придется заплатить за ЕТА со сроком действия 30 дней при возможности двукратного визита.При оформлении ЕТА онлайн потребуется карта иностранного банка. Либо эту услугу можно получить у туроператоров при бронировании путевки и оплате в рублях.С 40 до 60 долларов подорожает турвиза по прибытии. Оплата возможна наличными.Детям до 12 лет разрешения на въезд оформляют бесплатно.На Шри-Ланку летают две российские авиакомпании: из Москвы в Коломбо трижды в неделю — "Аэрофлот". Из Красноярска и Новосибирска перелеты выполняет AZUR air. Добраться до острова можно и на стыковочных рейсах с пересадкой в Стамбуле, Дохе, Дубае, Шардже и Манаме.

https://ria.ru/20221117/shrilanka-1831872411.html

шри-ланка

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, шри-ланка, визы, ассоциация туроператоров россии (атор)