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Шри-Ланка повысит стоимость туристических виз - РИА Новости, 28.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221128/shri-lanka-1834700813.html
Шри-Ланка повысит стоимость туристических виз
Шри-Ланка повысит стоимость туристических виз - РИА Новости, 28.11.2022
Шри-Ланка повысит стоимость туристических виз
Власти Шри-Ланки приняли решение с 1 декабря повысить стоимость туристических виз, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:25
2022-11-28T12:25
туризм
туризм
новости - туризм
шри-ланка
визы
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Власти Шри-Ланки приняли решение с 1 декабря повысить стоимость туристических виз, сообщает АТОР.Так, плата за электронное разрешение на въезд (ЕТА) сроком действия 180 дней увеличится с 35 долларов до 50 долларов за взрослого туриста, сообщили в посольстве страны в Москве и в "Интуристе". Такую же сумму придется заплатить за ЕТА со сроком действия 30 дней при возможности двукратного визита.При оформлении ЕТА онлайн потребуется карта иностранного банка. Либо эту услугу можно получить у туроператоров при бронировании путевки и оплате в рублях.С 40 до 60 долларов подорожает турвиза по прибытии. Оплата возможна наличными.Детям до 12 лет разрешения на въезд оформляют бесплатно.На Шри-Ланку летают две российские авиакомпании: из Москвы в Коломбо трижды в неделю — "Аэрофлот". Из Красноярска и Новосибирска перелеты выполняет AZUR air. Добраться до острова можно и на стыковочных рейсах с пересадкой в Стамбуле, Дохе, Дубае, Шардже и Манаме.
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туризм, новости - туризм, шри-ланка, визы, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Визы, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
12:25 28.11.2022
 
Шри-Ланка повысит стоимость туристических виз

АТОР: власти Шри-Ланки с 1 декабря планируют повысить стоимость виз

© Depositphotos.com / bodrumsurfСлон на дороге в Шри-Ланке
Слон на дороге в Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Depositphotos.com / bodrumsurf
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Власти Шри-Ланки приняли решение с 1 декабря повысить стоимость туристических виз, сообщает АТОР.
Так, плата за электронное разрешение на въезд (ЕТА) сроком действия 180 дней увеличится с 35 долларов до 50 долларов за взрослого туриста, сообщили в посольстве страны в Москве и в "Интуристе". Такую же сумму придется заплатить за ЕТА со сроком действия 30 дней при возможности двукратного визита.
При оформлении ЕТА онлайн потребуется карта иностранного банка. Либо эту услугу можно получить у туроператоров при бронировании путевки и оплате в рублях.
С 40 до 60 долларов подорожает турвиза по прибытии. Оплата возможна наличными.
Детям до 12 лет разрешения на въезд оформляют бесплатно.
На Шри-Ланку летают две российские авиакомпании: из Москвы в Коломбо трижды в неделю — "Аэрофлот". Из Красноярска и Новосибирска перелеты выполняет AZUR air.
Добраться до острова можно и на стыковочных рейсах с пересадкой в Стамбуле, Дохе, Дубае, Шардже и Манаме.
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