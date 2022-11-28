https://ria.ru/20221128/shri-lanka-1834700813.html
Шри-Ланка повысит стоимость туристических виз
Шри-Ланка повысит стоимость туристических виз - РИА Новости, 28.11.2022
Шри-Ланка повысит стоимость туристических виз
Власти Шри-Ланки приняли решение с 1 декабря повысить стоимость туристических виз, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:25
2022-11-28T12:25
2022-11-28T12:25
туризм
туризм
новости - туризм
шри-ланка
визы
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151752/08/1517520841_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_f1d54a5d67d58afa5a0f5de71e845da2.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Власти Шри-Ланки приняли решение с 1 декабря повысить стоимость туристических виз, сообщает АТОР.Так, плата за электронное разрешение на въезд (ЕТА) сроком действия 180 дней увеличится с 35 долларов до 50 долларов за взрослого туриста, сообщили в посольстве страны в Москве и в "Интуристе". Такую же сумму придется заплатить за ЕТА со сроком действия 30 дней при возможности двукратного визита.При оформлении ЕТА онлайн потребуется карта иностранного банка. Либо эту услугу можно получить у туроператоров при бронировании путевки и оплате в рублях.С 40 до 60 долларов подорожает турвиза по прибытии. Оплата возможна наличными.Детям до 12 лет разрешения на въезд оформляют бесплатно.На Шри-Ланку летают две российские авиакомпании: из Москвы в Коломбо трижды в неделю — "Аэрофлот". Из Красноярска и Новосибирска перелеты выполняет AZUR air. Добраться до острова можно и на стыковочных рейсах с пересадкой в Стамбуле, Дохе, Дубае, Шардже и Манаме.
https://ria.ru/20221117/shrilanka-1831872411.html
шри-ланка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151752/08/1517520841_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_5f1205af5f061269c813ab94e9d06b2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, шри-ланка, визы, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Визы, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Шри-Ланка повысит стоимость туристических виз
АТОР: власти Шри-Ланки с 1 декабря планируют повысить стоимость виз