https://ria.ru/20221206/viza-1836653023.html

Иностранные туристы смогут получать визу в России по брони отеля

Иностранные туристы смогут получать визу в России по брони отеля - РИА Новости, 06.12.2022

Иностранные туристы смогут получать визу в России по брони отеля

Иностранные туристы смогут получать визы в России на основании данных о бронировании отелей с 2023 года. Изменения в соответствующий закон опубликованы на... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:31

2022-12-06T14:31

2022-12-06T14:31

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Иностранные туристы смогут получать визы в России на основании данных о бронировании отелей с 2023 года. Изменения в соответствующий закон опубликованы на портале правовой информации.Согласно новым правилам, документ о въезде будут выдавать при предъявлении брони любого объекта размещения, внесенного в единый перечень классифицированных гостиниц.Оформить визу можно будет на срок до шести месяцев.Документ вступит в силу с 5 марта 2023 года.

https://ria.ru/20221202/vizy-1835900789.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, виза, туризм, туристы