https://ria.ru/20221206/viza-1836653023.html
Иностранные туристы смогут получать визу в России по брони отеля
Иностранные туристы смогут получать визу в России по брони отеля - РИА Новости, 06.12.2022
Иностранные туристы смогут получать визу в России по брони отеля
Иностранные туристы смогут получать визы в России на основании данных о бронировании отелей с 2023 года. Изменения в соответствующий закон опубликованы на... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:31
2022-12-06T14:31
2022-12-06T14:31
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Иностранные туристы смогут получать визы в России на основании данных о бронировании отелей с 2023 года. Изменения в соответствующий закон опубликованы на портале правовой информации.Согласно новым правилам, документ о въезде будут выдавать при предъявлении брони любого объекта размещения, внесенного в единый перечень классифицированных гостиниц.Оформить визу можно будет на срок до шести месяцев.Документ вступит в силу с 5 марта 2023 года.
https://ria.ru/20221202/vizy-1835900789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости - туризм, россия, виза, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Виза, Туризм, туристы
Иностранные туристы смогут получать визу в России по брони отеля
Иностранные туристы смогут получать визы в России на основании данных о бронировании отеля