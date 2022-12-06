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Иностранные туристы смогут получать визу в России по брони отеля - РИА Новости, 06.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221206/viza-1836653023.html
Иностранные туристы смогут получать визу в России по брони отеля
Иностранные туристы смогут получать визу в России по брони отеля - РИА Новости, 06.12.2022
Иностранные туристы смогут получать визу в России по брони отеля
Иностранные туристы смогут получать визы в России на основании данных о бронировании отелей с 2023 года. Изменения в соответствующий закон опубликованы на... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:31
2022-12-06T14:31
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Иностранные туристы смогут получать визы в России на основании данных о бронировании отелей с 2023 года. Изменения в соответствующий закон опубликованы на портале правовой информации.Согласно новым правилам, документ о въезде будут выдавать при предъявлении брони любого объекта размещения, внесенного в единый перечень классифицированных гостиниц.Оформить визу можно будет на срок до шести месяцев.Документ вступит в силу с 5 марта 2023 года.
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новости - туризм, россия, виза, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Виза, Туризм, туристы
14:31 06.12.2022
 
Иностранные туристы смогут получать визу в России по брони отеля

Иностранные туристы смогут получать визы в России на основании данных о бронировании отеля

© РИА НовостиШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Иностранные туристы смогут получать визы в России на основании данных о бронировании отелей с 2023 года. Изменения в соответствующий закон опубликованы на портале правовой информации.
Согласно новым правилам, документ о въезде будут выдавать при предъявлении брони любого объекта размещения, внесенного в единый перечень классифицированных гостиниц.
Оформить визу можно будет на срок до шести месяцев.
Документ вступит в силу с 5 марта 2023 года.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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Россия работает над отменой виз с большим количеством стран
 
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