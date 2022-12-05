https://ria.ru/20221205/myanma-1836333531.html

Эксперт рассказал, чем Мьянма может заинтересовать российских туристов

Эксперт рассказал, чем Мьянма может заинтересовать российских туристов - РИА Новости, 05.12.2022

Эксперт рассказал, чем Мьянма может заинтересовать российских туристов

Мьянма может предложить большой выбор интересных туристических мест, сообщил РИА Новости член правления Ассоциации мьянманско-российской дружбы Хту Паинг Аунг. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:20

2022-12-05T11:20

2022-12-05T11:21

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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек — РИА Новости. Мьянма может предложить большой выбор интересных туристических мест, сообщил РИА Новости член правления Ассоциации мьянманско-российской дружбы Хту Паинг Аунг."Здесь есть пляжи. Также множество интересных мест для семей — можно посетить, например, Янгон или Баган", — отметил он.Янгон — самый крупный город республики, он был столицей государства до 2005 года. Баган — еще одна бывшая столица, но уже царства, существовавшего на территории современной Мьянмы с IX по XIII века. Там расположены несколько тысяч древних пагод и ступ, привлекающих туристов со всего мира."Ну и, конечно, Мьянма понравится тем, кто интересуется буддизмом", — добавил Хту.Ранее посол страны в России Лвин У заявил РИА Новости, что Мьянма ведет переговоры об установлении прямого авиасообщения и рассчитывает запустить чартерные и грузовые рейсы из Янгона в Москву через Новосибирск до конца года.

https://ria.ru/20221205/koreya-1836023355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, мьянма, россия, туризм, туристы, янгон (город)