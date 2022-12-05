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Эксперт рассказал, чем Мьянма может заинтересовать российских туристов
Эксперт рассказал, чем Мьянма может заинтересовать российских туристов - РИА Новости, 05.12.2022
Эксперт рассказал, чем Мьянма может заинтересовать российских туристов
Мьянма может предложить большой выбор интересных туристических мест, сообщил РИА Новости член правления Ассоциации мьянманско-российской дружбы Хту Паинг Аунг. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:20
2022-12-05T11:20
2022-12-05T11:21
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек — РИА Новости. Мьянма может предложить большой выбор интересных туристических мест, сообщил РИА Новости член правления Ассоциации мьянманско-российской дружбы Хту Паинг Аунг."Здесь есть пляжи. Также множество интересных мест для семей — можно посетить, например, Янгон или Баган", — отметил он.Янгон — самый крупный город республики, он был столицей государства до 2005 года. Баган — еще одна бывшая столица, но уже царства, существовавшего на территории современной Мьянмы с IX по XIII века. Там расположены несколько тысяч древних пагод и ступ, привлекающих туристов со всего мира."Ну и, конечно, Мьянма понравится тем, кто интересуется буддизмом", — добавил Хту.Ранее посол страны в России Лвин У заявил РИА Новости, что Мьянма ведет переговоры об установлении прямого авиасообщения и рассчитывает запустить чартерные и грузовые рейсы из Янгона в Москву через Новосибирск до конца года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, мьянма, россия, туризм, туристы, янгон (город)
Туризм, Новости - Туризм, Мьянма, Россия, Туризм, туристы, Янгон (город)
11:20 05.12.2022 (обновлено: 11:21 05.12.2022)
Эксперт рассказал, чем Мьянма может заинтересовать российских туристов
Член ассоциации дружбы: Мьянма может предложить множество интересных туристических мест
НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек — РИА Новости. Мьянма может предложить большой выбор интересных туристических мест, сообщил РИА Новости член правления Ассоциации мьянманско-российской дружбы Хту Паинг Аунг.
"Здесь есть пляжи. Также множество интересных мест для семей — можно посетить, например, Янгон или Баган", — отметил он.
Янгон — самый крупный город республики, он был столицей государства до 2005 года. Баган — еще одна бывшая столица, но уже царства, существовавшего на территории современной Мьянмы с IX по XIII века. Там расположены несколько тысяч древних пагод и ступ, привлекающих туристов со всего мира.
"Ну и, конечно, Мьянма понравится тем, кто интересуется буддизмом", — добавил Хту.
Ранее посол страны в России Лвин У заявил
РИА Новости, что Мьянма ведет переговоры об установлении прямого авиасообщения и рассчитывает запустить чартерные и грузовые рейсы из Янгона
в Москву
через Новосибирск
до конца года.