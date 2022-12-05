Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, чем Мьянма может заинтересовать российских туристов - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221205/myanma-1836333531.html
Эксперт рассказал, чем Мьянма может заинтересовать российских туристов
Эксперт рассказал, чем Мьянма может заинтересовать российских туристов - РИА Новости, 05.12.2022
Эксперт рассказал, чем Мьянма может заинтересовать российских туристов
Мьянма может предложить большой выбор интересных туристических мест, сообщил РИА Новости член правления Ассоциации мьянманско-российской дружбы Хту Паинг Аунг. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:20
2022-12-05T11:21
туризм
новости - туризм
мьянма
россия
туризм
туристы
янгон (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130642/69/1306426938_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_5c398ff6877a9dd77bab74f88362e71d.jpg
НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек — РИА Новости. Мьянма может предложить большой выбор интересных туристических мест, сообщил РИА Новости член правления Ассоциации мьянманско-российской дружбы Хту Паинг Аунг."Здесь есть пляжи. Также множество интересных мест для семей — можно посетить, например, Янгон или Баган", — отметил он.Янгон — самый крупный город республики, он был столицей государства до 2005 года. Баган — еще одна бывшая столица, но уже царства, существовавшего на территории современной Мьянмы с IX по XIII века. Там расположены несколько тысяч древних пагод и ступ, привлекающих туристов со всего мира."Ну и, конечно, Мьянма понравится тем, кто интересуется буддизмом", — добавил Хту.Ранее посол страны в России Лвин У заявил РИА Новости, что Мьянма ведет переговоры об установлении прямого авиасообщения и рассчитывает запустить чартерные и грузовые рейсы из Янгона в Москву через Новосибирск до конца года.
https://ria.ru/20221205/koreya-1836023355.html
мьянма
россия
янгон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130642/69/1306426938_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_857893b736ad5a3fa609fd8c4aa55df8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, мьянма, россия, туризм, туристы, янгон (город)
Туризм, Новости - Туризм, Мьянма, Россия, Туризм, туристы, Янгон (город)
11:20 05.12.2022 (обновлено: 11:21 05.12.2022)
 
Эксперт рассказал, чем Мьянма может заинтересовать российских туристов

Член ассоциации дружбы: Мьянма может предложить множество интересных туристических мест

© AFP 2022 / Khin Maung WinСлон Мо Мо ест торт из овощей и фруктов в честь своего дня рождения в зоологическом саду Янгона
Слон Мо Мо ест торт из овощей и фруктов в честь своего дня рождения в зоологическом саду Янгона - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / Khin Maung Win
Читать ria.ru в
НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек — РИА Новости. Мьянма может предложить большой выбор интересных туристических мест, сообщил РИА Новости член правления Ассоциации мьянманско-российской дружбы Хту Паинг Аунг.
"Здесь есть пляжи. Также множество интересных мест для семей — можно посетить, например, Янгон или Баган", — отметил он.
Янгон — самый крупный город республики, он был столицей государства до 2005 года. Баган — еще одна бывшая столица, но уже царства, существовавшего на территории современной Мьянмы с IX по XIII века. Там расположены несколько тысяч древних пагод и ступ, привлекающих туристов со всего мира.
"Ну и, конечно, Мьянма понравится тем, кто интересуется буддизмом", — добавил Хту.
Ранее посол страны в России Лвин У заявил РИА Новости, что Мьянма ведет переговоры об установлении прямого авиасообщения и рассчитывает запустить чартерные и грузовые рейсы из Янгона в Москву через Новосибирск до конца года.
Участники группы BTS во время выступления
Вчера, 06:46Туризм
В России появились K-pop туры в Южную Корею на концерты популярных групп
 
ТуризмНовости - ТуризмМьянмаРоссияТуризмтуристыЯнгон (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала