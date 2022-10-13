https://ria.ru/20221013/myanma-1823568617.html

Мьянма рассчитывает запустить прямые рейсы в Россию, сообщил посол

Мьянма рассчитывает запустить прямые рейсы в Россию, сообщил посол - РИА Новости, 13.10.2022

Мьянма рассчитывает запустить прямые рейсы в Россию, сообщил посол

Мьянма ведёт переговоры с РФ об установлении прямого авиасообщения, рассчитывает запустить чартерные и грузовые рейсы из Янгона в Москву через Новосибирск до... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T05:55

2022-10-13T05:55

2022-10-13T06:03

мьянма

россия

туризм

общество

в мире

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мьянма ведёт переговоры с РФ об установлении прямого авиасообщения, рассчитывает запустить чартерные и грузовые рейсы из Янгона в Москву через Новосибирск до конца года, заявил РИА Новости посол страны Лвин У.Российский посол в Нейпьидо Николай Листопадов ранее отмечал, что Мьянма очень интересная в туристическом отношении страна, с введением прямого авиасообщения количество поездок из РФ увеличится в десятки раз, кроме того, с июля в Мьянме введен безвизовый режим для россиян.Министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У также заявлял РИА Новости, что Мьянма и Россия обсуждают вопрос использования в азиатской стране карт "Мир".

https://ria.ru/20221012/myanma-1823341936.html

мьянма

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мьянма, россия, туризм, общество, в мире