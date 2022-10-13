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Мьянма рассчитывает запустить прямые рейсы в Россию, сообщил посол - РИА Новости, 13.10.2022
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Мьянма рассчитывает запустить прямые рейсы в Россию, сообщил посол
Мьянма рассчитывает запустить прямые рейсы в Россию, сообщил посол - РИА Новости, 13.10.2022
Мьянма рассчитывает запустить прямые рейсы в Россию, сообщил посол
Мьянма ведёт переговоры с РФ об установлении прямого авиасообщения, рассчитывает запустить чартерные и грузовые рейсы из Янгона в Москву через Новосибирск до... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T05:55
2022-10-13T06:03
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мьянма ведёт переговоры с РФ об установлении прямого авиасообщения, рассчитывает запустить чартерные и грузовые рейсы из Янгона в Москву через Новосибирск до конца года, заявил РИА Новости посол страны Лвин У.Российский посол в Нейпьидо Николай Листопадов ранее отмечал, что Мьянма очень интересная в туристическом отношении страна, с введением прямого авиасообщения количество поездок из РФ увеличится в десятки раз, кроме того, с июля в Мьянме введен безвизовый режим для россиян.Министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У также заявлял РИА Новости, что Мьянма и Россия обсуждают вопрос использования в азиатской стране карт "Мир".
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мьянма, россия, туризм, общество, в мире
Мьянма, Россия, Туризм, Общество, В мире
05:55 13.10.2022 (обновлено: 06:03 13.10.2022)
 
Мьянма рассчитывает запустить прямые рейсы в Россию, сообщил посол

Посол Мьянмы заявил, что страна рассчитывает запустить прямые рейсы в Россию до конца года

© Фото : пресс-офис ВЭФФлаг Мьянмы на карте
Флаг Мьянмы на карте - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : пресс-офис ВЭФ
Флаг Мьянмы на карте . Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мьянма ведёт переговоры с РФ об установлении прямого авиасообщения, рассчитывает запустить чартерные и грузовые рейсы из Янгона в Москву через Новосибирск до конца года, заявил РИА Новости посол страны Лвин У.
"Мы сейчас обсуждаем с Росавиацией изменения в текущее соглашение об авиасообщении, чтобы установить прямое сообщение с Россией - Мьянманские авиалинии могут совершать рейсы из Янгона в Москву с остановкой в Новосибирске, поскольку напрямую без дозаправки лететь слишком долго. Пока речь идёт о грузовых самолётах и чартерах для туристов, мы надеемся запустить их до конца года", - сказал посол.
Российский посол в Нейпьидо Николай Листопадов ранее отмечал, что Мьянма очень интересная в туристическом отношении страна, с введением прямого авиасообщения количество поездок из РФ увеличится в десятки раз, кроме того, с июля в Мьянме введен безвизовый режим для россиян.
Министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У также заявлял РИА Новости, что Мьянма и Россия обсуждают вопрос использования в азиатской стране карт "Мир".
Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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Делегация Мьянмы прибыла в Россию для обсуждения вопросов поставок топлива
 
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