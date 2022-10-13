https://ria.ru/20221013/myanma-1823568617.html
Мьянма рассчитывает запустить прямые рейсы в Россию, сообщил посол
Мьянма рассчитывает запустить прямые рейсы в Россию, сообщил посол - РИА Новости, 13.10.2022
Мьянма рассчитывает запустить прямые рейсы в Россию, сообщил посол
Мьянма ведёт переговоры с РФ об установлении прямого авиасообщения, рассчитывает запустить чартерные и грузовые рейсы из Янгона в Москву через Новосибирск до... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T05:55
2022-10-13T05:55
2022-10-13T06:03
мьянма
россия
туризм
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748110244_0:17:1806:1032_1920x0_80_0_0_f3fdea409646f31946eeb8fe6cde3d08.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мьянма ведёт переговоры с РФ об установлении прямого авиасообщения, рассчитывает запустить чартерные и грузовые рейсы из Янгона в Москву через Новосибирск до конца года, заявил РИА Новости посол страны Лвин У.Российский посол в Нейпьидо Николай Листопадов ранее отмечал, что Мьянма очень интересная в туристическом отношении страна, с введением прямого авиасообщения количество поездок из РФ увеличится в десятки раз, кроме того, с июля в Мьянме введен безвизовый режим для россиян.Министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У также заявлял РИА Новости, что Мьянма и Россия обсуждают вопрос использования в азиатской стране карт "Мир".
https://ria.ru/20221012/myanma-1823341936.html
мьянма
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748110244_70:0:1677:1205_1920x0_80_0_0_02fb455fe5cc1234788251109d551070.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, россия, туризм, общество, в мире
Мьянма, Россия, Туризм, Общество, В мире
05:55 13.10.2022 (обновлено: 06:03 13.10.2022)
Мьянма рассчитывает запустить прямые рейсы в Россию, сообщил посол
Посол Мьянмы заявил, что страна рассчитывает запустить прямые рейсы в Россию до конца года
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мьянма ведёт переговоры с РФ об установлении прямого авиасообщения, рассчитывает запустить чартерные и грузовые рейсы из Янгона в Москву через Новосибирск до конца года, заявил РИА Новости посол страны Лвин У.
"Мы сейчас обсуждаем с Росавиацией изменения в текущее соглашение об авиасообщении, чтобы установить прямое сообщение с Россией - Мьянманские авиалинии могут совершать рейсы из Янгона в Москву с остановкой в Новосибирске, поскольку напрямую без дозаправки лететь слишком долго. Пока речь идёт о грузовых самолётах и чартерах для туристов, мы надеемся запустить их до конца года", - сказал посол.
Российский посол в Нейпьидо Николай Листопадов ранее отмечал, что Мьянма очень интересная в туристическом отношении страна, с введением прямого авиасообщения количество поездок из РФ увеличится в десятки раз, кроме того, с июля в Мьянме введен безвизовый режим для россиян.
Министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У также заявлял РИА Новости, что Мьянма и Россия обсуждают вопрос использования в азиатской стране карт "Мир".