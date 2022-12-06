https://ria.ru/20221206/turizm-1836665587.html

Назначен глава одного из департаментов по туризму в Минэкономразвития

Назначен глава одного из департаментов по туризму в Минэкономразвития - РИА Новости, 06.12.2022

Назначен глава одного из департаментов по туризму в Минэкономразвития

В Министерстве экономического развития назначили главу департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности. Им стал Сослан Абисалов, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:36

2022-12-06T14:36

2022-12-06T15:11

туризм

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

новости - туризм

назначения

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Министерстве экономического развития назначили главу департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности. Им стал Сослан Абисалов, сообщает АТОР.По данным ассоциации, Абисалов в последние годы он занимал должность директора департамента арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики."Соответственно структуре Минэка, Сослан Абисалов будет подчиняться и.о. курирующего туризм заместителя министра экономического развития Дмитрию Вахрукову", — отмечают в АТОР.В связи с ликвидацией Ростуризма в Минэкономразвития созданы два новых департамента. О названии и главе второго информации пока нет.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, новости - туризм, назначения