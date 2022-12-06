https://ria.ru/20221206/turizm-1836665587.html
Назначен глава одного из департаментов по туризму в Минэкономразвития
Назначен глава одного из департаментов по туризму в Минэкономразвития - РИА Новости, 06.12.2022
Назначен глава одного из департаментов по туризму в Минэкономразвития
В Министерстве экономического развития назначили главу департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности. Им стал Сослан Абисалов, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:36
2022-12-06T14:36
2022-12-06T15:11
туризм
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
новости - туризм
назначения
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Министерстве экономического развития назначили главу департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности. Им стал Сослан Абисалов, сообщает АТОР.По данным ассоциации, Абисалов в последние годы он занимал должность директора департамента арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики."Соответственно структуре Минэка, Сослан Абисалов будет подчиняться и.о. курирующего туризм заместителя министра экономического развития Дмитрию Вахрукову", — отмечают в АТОР.В связи с ликвидацией Ростуризма в Минэкономразвития созданы два новых департамента. О названии и главе второго информации пока нет.
https://ria.ru/20221111/puteshestviya-1830806589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, новости - туризм, назначения
Туризм, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, Новости - Туризм, Назначения
14:36 06.12.2022 (обновлено: 15:11 06.12.2022)
Назначен глава одного из департаментов по туризму в Минэкономразвития
В Минэке назначили главу департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности