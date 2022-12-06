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Назначен глава одного из департаментов по туризму в Минэкономразвития - РИА Новости, 06.12.2022
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Туризм
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Назначен глава одного из департаментов по туризму в Минэкономразвития
Назначен глава одного из департаментов по туризму в Минэкономразвития - РИА Новости, 06.12.2022
Назначен глава одного из департаментов по туризму в Минэкономразвития
В Министерстве экономического развития назначили главу департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности. Им стал Сослан Абисалов, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:36
2022-12-06T15:11
туризм
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
новости - туризм
назначения
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Министерстве экономического развития назначили главу департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности. Им стал Сослан Абисалов, сообщает АТОР.По данным ассоциации, Абисалов в последние годы он занимал должность директора департамента арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики."Соответственно структуре Минэка, Сослан Абисалов будет подчиняться и.о. курирующего туризм заместителя министра экономического развития Дмитрию Вахрукову", — отмечают в АТОР.В связи с ликвидацией Ростуризма в Минэкономразвития созданы два новых департамента. О названии и главе второго информации пока нет.
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, новости - туризм, назначения
Туризм, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, Новости - Туризм, Назначения
14:36 06.12.2022 (обновлено: 15:11 06.12.2022)
 
Назначен глава одного из департаментов по туризму в Минэкономразвития

В Минэке назначили главу департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности

© Фото : 15-й РегионСослан Абисалов
Сослан Абисалов - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : 15-й Регион
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Министерстве экономического развития назначили главу департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности. Им стал Сослан Абисалов, сообщает АТОР.
По данным ассоциации, Абисалов в последние годы он занимал должность директора департамента арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
"Соответственно структуре Минэка, Сослан Абисалов будет подчиняться и.о. курирующего туризм заместителя министра экономического развития Дмитрию Вахрукову", — отмечают в АТОР.
В связи с ликвидацией Ростуризма в Минэкономразвития созданы два новых департамента. О названии и главе второго информации пока нет.
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