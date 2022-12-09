https://ria.ru/20221209/stambul-1837486691.html

АТОР: россиян не было в стамбульском отеле во время пожара

АТОР: россиян не было в стамбульском отеле во время пожара - РИА Новости, 09.12.2022

АТОР: россиян не было в стамбульском отеле во время пожара

Россиян не было в отеле Стамбула Kempinski, где произошел пожар, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:08

2022-12-09T15:08

2022-12-09T16:09

туризм

туризм

новости - туризм

майя ломидзе

стамбул

ассоциация туроператоров россии (атор)

kempinski

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135842/72/1358427278_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_edd84de0f0906883639c541fa0e22c51.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россиян не было в отеле Стамбула Kempinski, где произошел пожар, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."По предварительным опросам, наших организованных туристов нет. Всех, кто там жил, эвакуировали", — сказала Ломидзе.Она добавила, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.Пожар охватил в пятницу фешенебельный отель Kempinski, расположенный на территории дворца Чираган в районе Бешикташ на берегу Босфора.

https://ria.ru/20221206/stumbul-1836715925.html

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

туризм, новости - туризм, майя ломидзе, стамбул, ассоциация туроператоров россии (атор), kempinski, туристы