https://ria.ru/20221209/stambul-1837486691.html
АТОР: россиян не было в стамбульском отеле во время пожара
АТОР: россиян не было в стамбульском отеле во время пожара - РИА Новости, 09.12.2022
АТОР: россиян не было в стамбульском отеле во время пожара
Россиян не было в отеле Стамбула Kempinski, где произошел пожар, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:08
2022-12-09T15:08
2022-12-09T16:09
туризм
туризм
новости - туризм
майя ломидзе
стамбул
ассоциация туроператоров россии (атор)
kempinski
туристы
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россиян не было в отеле Стамбула Kempinski, где произошел пожар, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."По предварительным опросам, наших организованных туристов нет. Всех, кто там жил, эвакуировали", — сказала Ломидзе.Она добавила, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.Пожар охватил в пятницу фешенебельный отель Kempinski, расположенный на территории дворца Чираган в районе Бешикташ на берегу Босфора.
https://ria.ru/20221206/stumbul-1836715925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, майя ломидзе, стамбул, ассоциация туроператоров россии (атор), kempinski, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Майя Ломидзе, Стамбул, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Kempinski, туристы
15:08 09.12.2022 (обновлено: 16:09 09.12.2022)
АТОР: россиян не было в стамбульском отеле во время пожара
Майя Ломидзе: российских туристов не было в отеле Стамбула, где произошел пожар